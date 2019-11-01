Финансовый анализ. Шпаргалка для главного бухгалтера

В одной статье как стать финансовым директором не научим, но основное, для затравки постарались включить.

Финансовый анализ — изучение основных показателей, коэффициентов, дающих объективную оценку текущего финансового состояния организаций с целью принятия управленческих решений.

Рассчитав финансовые показатели, можно узнать о текущем положении дел на предприятии, проблемах и оценить его возможности и перспективы в будущем.

Грамотный анализ позволяет правильно выстроить стратегию развития, улучшить механизм управления активами и привлеченными средствами компании.

Кому нужен финансовый анализ

Пользователями результатов финансового анализа выступают все участники финансово-хозяйственной деятельности:

В такой информации заинтересованы следующие пользователи:

менеджеры и руководители предприятия;

работники предприятия;

акционеры и собственники бизнеса;

покупатели и заказчики;

поставщики и подрядчики;

инвесторы;

арбитражные управляющие;

налоговые органы.

Источник информации для проведения финансового анализа

Главным источником информации для проведения финансового анализа выступает бухгалтерская отчетность организации.

Основные формы бухгалтерской отчетности — Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах. Эти формы дают возможность рассчитать все основные финансовые показатели и коэффициенты.

Для более глубокого анализа можно использовать отчеты о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала организации, которые составляются по итогам года.

Порядок расчета финансовых коэффициентов и анализ полученных результатов

Рассмотрим основные группы показателей финансовой деятельности организации, порядок расчета финансовых коэффициентов и дадим рекомендации, как правильно анализировать полученные результаты.

Группы показателей финансового анализа

В финансовом анализе применяется более 200 коэффициентов.

Все эти коэффициенты характеризуют четыре основные стороны — показатели финансовой деятельности любой организации, а именно:

ликвидность;

рентабельность;

оборачиваемость активов;

рыночная стоимость.

Для каждой из этих групп показателей рассчитываются свои финансовые коэффициенты.

Коэффициенты рассчитываются в зависимости от поставленной задачи финансового анализа и круга пользователей, для которых предназначена информация финансовой деятельности компании.

Финансовые коэффициенты и показатели финансовой деятельности

Приведем основные финансовые коэффициенты для каждой группы показателей деятельности:

К группе показателей ликвидности относятся коэффициенты:

абсолютной ликвидности;

текущей ликвидности;

быстрой ликвидности.

К группе показателей рентабельности относятся коэффициенты:

рентабельности оборотных средств;

рентабельности продаж;

рентабельности активов;

рентабельности чистых активов;

рентабельности собственного капитала.

К группе показателей оборачиваемости активов относятся коэффициенты:

оборачиваемости активов;

оборачиваемости оборотных активов;

оборачиваемости материально-производственных запасов;

оборачиваемости дебиторской (кредиторской) задолженности.

К группе рыночных показателей относятся коэффициенты:

прибыли на 1 акцию;

дивидендного дохода;

роста цены акции;

выплат;

рыночной (реальной стоимости) предприятия;

цена/прибыль на 1 акцию.

Основные финансовые коэффициенты

Рассмотрим более подробно коэффициенты каждой из групп показателей финансовой деятельности компании.

Показатели ликвидности

Способность компании погашать свои обязательства за счет реализации текущих активов — одно из условий ее финансовой стабильности.

Оценить стабильность организации позволяют коэффициенты ликвидности.

Ликвидность — это способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является.

Скорость продажи активов может быть:

Высокой — в отношении имущества, которое продавать не нужно (денежные средства), и того имущества, которое будет продано достаточно быстро (денежные эквиваленты, например высоколиквидные долговые ценные бумаги);

Быстрой — по имуществу, требующему для реализации некоторого времени, но не очень большого (краткосрочная задолженность дебиторов);

Средней — для имущества, которое будет реализовано не очень быстро и в процессе продажи может потерять часть своей стоимости (запасы, из которых сложно реализуемым может оказаться незавершенное производство).

На практике различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные активы.

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в порядке убывания ликвидности.

Их можно разделить на следующие группы:

Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения);

Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты);

Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные активы);

Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы);

В соответствии с класификацией имущества по скорости продажи существуют 3 основных вида показателей ликвидности:

Абсолютной — для имущества с высокой скоростью продажи;

Быстрой, которая может также называться срочной, строгой, промежуточной, критической или носить название коэффициента промежуточного покрытия, — для имущества, имеющего высокую и быструю скорость реализации;

Текущей — для имущества, темпы продажи которого соответствуют сумме всех 3 перечисленных скоростей.

Коэффициенты ликвидности рассчитываются на основании данных бухгалтерского баланса (Формы № 1).

Чем выше коэффициенты ликвидности, тем выше платежеспособность компании.

Отметим, что каждый из коэффициентов ликвидности раскрывает информацию разного характера.

Так коэффициент текущей ликвидности интересен в первую очередь инвесторам, коэффициент абсолютной ликвидности полезен поставщикам товаров (работ, услуг), а коэффициент быстрой ликвидности необходим кредиторам.

Текущая ликвидность

Коэффициент текущей ликвидности — одна из основных расчетных характеристик, оценивающих платежеспособность компании.

Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности.

Коэффициент текущей ликвидности отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.

Таким образом, коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой части имеющиеся в наличии у компании оборотные активы при их продаже по рыночной цене покроют краткосрочные обязательства предприятия.

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Берут данные для определения коэффициента текущей ликвидности из бухгалтерского баланса предприятия, составленного на какую-либо из отчетных дат.

Обычно это годовой бухгалтерский баланс, но можно использовать и промежуточную отчетность.

Чтобы посмотреть характер изменения этого показателя в течение ряда периодов, делают несколько определений его на разные отчетные даты.

Формула коэффициента текущей ликвидности:

Текущая ликвидность = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Так как данные для расчета рассматриваемого показателя берут из бухгалтерского баланса, то формула текущей ликвидности применительно к строкам действующей формы этого отчета будет выглядеть следующим образом:

От всей суммы раздела V (т. е. от всей суммы краткосрочных обязательств): Текущая ликвидность = стр. 1200 / стр. 1500 где: Стр. 1200 — номер строки итога раздела II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса;

Стр. 1500 — номер строки итога раздела V «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.

Нормальным считается значение коэффициента не ниже 1.

То есть нужно, чтобы общее значение оборотных активов было больше суммы краткосрочных обязательств.

Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета.

Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Быстрая ликвидность

Коэффициент быстрой ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Коэффициент быстрой ликвидности зависит от темпов продажи высоко и быстро ликвидного имущества, к которому относят:

Краткосрочную задолженность дебиторов (продается быстро);

Краткосрочные финансовые вложения (высоколиквидные);

Денежные средства (не требуют продажи).

Суть коэффициента быстрой ликвидности заключается в расчете доли текущей (краткосрочной) задолженности, которую компания может погасить за счет собственного имущества за непродолжительный период времени, обратив это имущество в денежные средства.

Источником данных служит бухгалтерский баланс компании, чаще годовой баланс, но возможны и расчеты по промежуточной отчетности.

Формула коэффициента быстрой ликвидности:

Быстрая ликвидность = (Краткосрочная дебиторская задолженность Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства) / Текущие обязательства

Исходя из номеров строк бухгалтерского баланса, формулу коэффициента быстрой ликвидности по бухгалтерскому балансу можно отобразить следующим образом:

Быстрая ликвидность = (стр. 1230 стр. 1240 стр. 1250) / (стр. 1510 стр. 1520 стр. 1550)

где:

Стр. 1230 — краткосрочная задолженность дебиторов;

Стр. 1240 — краткосрочные финансовые вложения;

Стр. 1250 — остаток денежных средств;

Стр. 1510 — остаток краткосрочных заемных средств;

Стр. 1520 — краткосрочная задолженность кредиторам;

Стр. 1550 — прочие краткосрочные обязательства.

Нормальным считается значение коэффициента быстрой ликвидности не менее 1.

Если коэффициент быстрой ликвидности равен или больше 1, то компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся у нее текущей задолженности за счет собственных средств. Причем часть этих средств (если коэффициент больше 1) еще у организации останется.

Когда коэффициент быстрой ликвидности меньше 1, то компания не сможет быстро погасить всю имеющуюся у нее текущую задолженность собственными средствами.

При этом коэффициент быстрой ликвидности, находящийся в пределах 0,7–1, считают допустимым, поскольку обычной практикой является ведение бизнеса с наличием долгов.

А коэффициент быстрой ликвидности меньше 0,7 указывает на неблагоприятное положение, особенно в том случае, если в числителе основная часть суммы приходится на дебиторскую задолженность, среди которой может быть сомнительная.

Абсолютная ликвидность

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю существующих краткосрочных долгов можно погасить за счет средств предприятия в кратчайшие сроки, используя для этого наиболее легко реализуемое имущество.

Определяют исходные данные для расчета коэффициента абсолютной ликвидности по балансу, составленному на конкретную отчетную дату, или по отчетности за ряд дат, если нужно проследить динамику изменения этого показателя.

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам).

Формула коэффициента абсолютной ликвидности:

Абсолютная ликвидность = (Денежные средства краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Исходя из номеров строк бухгалтерского баланса, формулу коэффициента абсолютной ликвидности по бухгалтерскому балансу можно отобразить следующим образом:

Абсолютная ликвидность = (стр. 1250 стр. 1240) / (стр. 1510 стр. 1520 стр. 1550)

где:

Стр. 1250 — номер строки бухгалтерского баланса по денежным средствам;

Стр. 1240 — номер строки бухгалтерского баланса по финансовым вложениям;

Стр. 1510 — номер строки бухгалтерского баланса по краткосрочным заемным средствам;

Стр. 1520 — номер строки бухгалтерского баланса по краткосрочной задолженности кредиторам;

Стр. 1550 — номер строки бухгалтерского баланса по прочим краткосрочным обязательствам.

Нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2, то есть нахождение его в пределах от 0,2 до 0,5.

Это означает, что от 0,2 до 0,5 краткосрочных долгов компания способна погасить в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов.

Соответственно, более высокое значение показателя свидетельствует о более высокой платежеспособности.

Превышение величины 0,5 указывает на неоправданные задержки в использовании высоколиквидных активов.

Показатели рентабельности

Коэффициенты рентабельности предприятия отражают степень прибыльности по различным видам активам и эффективности использования материальных, трудовых и денежных и др. ресурсов.

Они рассчитываются как отношение чистой прибыли к сумме активов или потокам, за счет которых она была получена.

Для этого используются данные бухгалтерской отчетности (Форма № 1 и № 2).

Чем выше значения, тем эффективнее задействованы анализируемые ресурсы предприятия.

В показателях рентабельности заинтересованы собственники и акционеры.

Коэффициенты рентабельности играют важную роль в разработке инвестиционной, кадровой, и маркетинговой стратегий компании.

Рентабельность оборотных средств

Рентабельность оборотных средств отражает эффективность их применения в процессе изготовления продукции.

Рентабельность оборотных средств будет тем больше, чем меньше ресурсов потратит компания для увеличения прибыли.

Формула рентабельности оборотных средств:

Рентабельность оборотных средств = Чистая прибыль/оборотные средства

Если использовать строки бухгалтерской отчетности, то: Рентабельность оборотных средств = стр. 2400/стр. 1200 где: Стр. 2400 -строка отчета о финансовых результатах (чистая прибыль компании); Стр. 1200 — строка бухгалтерского баланса (стоимость оборотных средств).

Чем выше полученный показатель, тем эффективнее используется собственный оборотный капитал.

Нормативное значение рентабельности оборотных средств более 1.

Коэффициент рентабельности оборотных средств с итогом больше единицы означает эффективное использование оборотных средств и свидетельствует о получении прибыли предприятием.

Отрицательный результат демонстрирует неправильную организацию производства.

Рентабельность продаж

Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная деятельность предприятия.

Коэффициент рентабельности, продаж определяет долю прибыли в каждом заработанном рубле и рассчитывается как отношение чистой прибыли (прибыли после налогообложения) за определённый период к выраженному в денежных средствах объёму продаж за тот же период.

Формула коэффициента рентабельности продаж:

Рентабельность продаж = Чистая прибыль /Выручка х 100%

Для расчета рентабельности продаж используется информация из отчета о финансовых результатах (форма № 2): Рентабельность продаж по валовой прибыли = строка 2100 / строка 2110 × 100 Рентабельность продаж по операционной прибыли = (строка 2300 строка 2330) / строка 2110 × 100 Рентабельность продаж по чистой прибыли = строка 2400 / строка 2110 × 100

Специальных нормативов для рентабельности продаж нет.

Рассчитываются среднестатистические значения рентабельности по отраслям.

Для каждого вида деятельности нормальным считается свой коэффициент.

В целом коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие низкорентабельно, от 5 до 20% — среднерентабельно, от 20 до 30% — высокорентабельно.

Коэффициент свыше 30% говорит о сверхрентабельности.

Рентабельность активов

Рентабельность активов показывает способность активов компании приносить прибыль и является индикатором эффективности и доходности деятельности компании.

Коэффициент рентабельности активов рассчитается как отношение прибыли к средней стоимости активов предприятия и отражает величину чистой прибыли с каждого рубля вложенного в активы организации.

Для этого показатель из формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» делится на среднее значение показателя из формы № 1 «Бухгалтерский баланс».

Рентабельность активов, как и рентабельность собственного капитала, можно рассматривать в качестве одного из показателей рентабельности инвестиций.

Формула коэффициента рентабельности активов: Рентабельности активов = прибыль за период / средняя величина активов за период х 100% Показатели прибыли для числителя формулы рентабельности активов нужно взять из отчета о финансовых результатах: прибыль от продаж — из строки 2200; чистую прибыль — из строки 2400.

В знаменатель формулы надо поставить среднее значение стоимости оборотных активов.

Если считается рентабельность всех активов, то берется сальдо баланса (строка 1600).

Если считается рентабельность оборотных активов, то берется итог раздела II актива баланса (строка 1200).

Если интересует их отдельный вид — информацию из соответствующей строки второго раздела.

При расчете рентабельности внеоборотных активов в знаменателе нужно отразить итог по разделу I — строку 1100. Тогда мы получим рентабельность всех имеющихся внеоборотных активов.

При необходимости можно проанализировать прибыльность активов отдельного вида, например основных средств или группы внеобротных активов (материальные, нематериальные, финансовые).

В этом случае в формулу подставляют данные по строкам, в которых отражено соответствующее имущество.

Чем выше показатель, тем более эффективным является весь процесс управления, так как показатель рентабельности активов формируется под влиянием всей деятельности компании.

Для финансовой организации нормальным считается показатель, равный 10% и более, для производственной компании — 15-20%, для торговой фирмы — 15-40%.

Рентабельность собственного капитала

Рентабельность собственного капитала показывает, насколько эффективно были использованы инвестиции собственника бизнеса, инвестора в данное предприятие.

Другими словами, сколько копеек дохода приносит предприятию каждый рубль его собственного капитала.

Рентабельность собственного капитала рассчитывается как частное от деления чистой прибыли, полученной за период, на собственный капитал организации.

Формула коэффициента рентабельности собственного капитала:

Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль/ Собственный капитал х 100%

Чистая прибыль организации берется по данным «Отчета о финансовых результатах», собственный капитал — по данным пассива бухгалтерского баланса.

Рентабельность собственного капитала по балансу:

Рентабельность собственного капитала = стр. 2400/ стр. 1300 × 100. где: Стр. 2400 -строка отчета о финансовых результатах (чистая прибыль компании); Стр. 1300 — строка бухгалтерского баланса (итоговая строка раздела III «Капитал и резервы»).

Чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше.

Нормальным считается значение коэффициента от 10 до 12%, которые характерны для бизнеса в развитых странах.

Если инфляция в государстве велика, то соответственно растет и рентабельность капитала. Для российской экономики считается нормой 20-процентное значение.

Логичным является сравнение значения рентабельности собственного капитала конкретного предприятия с рентабельностью вложений в ценные бумаги (облигации, акции крупных компаний и пр.) или депозиты.