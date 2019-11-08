Финансовый анализ. Что еще надо знать главбуху

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Грамотный финанализ позволяет правильно выстроить стратегию развития, улучшить механизм управления активами и привлеченными средствами компании.

Показатели оборачиваемости средств

Коэффициенты оборачиваемости выступают показателями деловой активности предприятия, позволяют оценить эффективность управления активами и капиталом предприятия.

Основой для их расчета выступает выручка от продаж продукции или услуг, ее отношение к среднегодовому размеру активов, дебиторской и кредиторской задолженности.

Коэффициент оборачиваемости – это финансовый коэффициент показывающий интенсивность использования (скорость оборота) определенных активов или обязательств.

Оборачиваемость активов

Оборачиваемость активов - финансовый показатель степени интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов.

Формула оборачиваемости активов: Оборачиваемость активов = Выручка / Среднегодовая стоимость активов

Данные о выручки можно получить из "Отчета о финансовых результатах", данные о величине активов – из Баланса (сальдо баланса).

Для расчета среднегодовой величины активов находят их сумму на начало и конец года и делят на 2.

Исходя из номеров строк бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах, формулу коэффициента оборачиваемости активов по Форме 1 и Форме 2 можно отобразить следующим образом:

Оборачиваемость активов по балансу:

Оборачиваемость активов = (стр. 2110) /((стр. 1600 на начало года по + стр. 1600 на конец года) / 2) где: Стр. 2110 — выручка из формы 2; Стр. 1600 — активы из формы 1.

Определенного норматива для показателей оборачиваемости не существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации производства.

Если величина коэффициента оборачиваемости активов составила 1,5, то это значит, что на каждый рубль активов приходится 1,5 руб. выручки.

При показателе меньше 1 оборачиваемость активов низкая, а полученные доходы не покрывают расходы на приобретение активов.

Оборачиваемость оборотных средств (активов)

Оборачиваемость оборотных средств (активов) показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток оборотных средств.

Согласно бухгалтерскому балансу, оборотные активы включают: запасы, денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и краткосрочную дебиторскую задолженность, включая НДС по приобретенным ценностям.

Показатель характеризует долю оборотных средств в общих активах организации и эффективность управления ими.

Формула оборачиваемости оборотных средств: Оборачиваемость оборотных средств = Выручка /Среднегодовая стоимость оборотных активов При этом оборотные активы берутся как среднегодовой остаток (т.е. значение на начало года плюс на конец года делят на 2). Оборачиваемость оборотных средств по балансу: Оборачиваемость оборотных средств = стр.2110/(стр.1200 на начало года +стр.1200 на конец года)*0,5 где: Стр. 2110 — выручка из формы № 2; Стр. 1200 — оборотные активы из формы № 1.

Нормативное значение коэффициента не установлено.

Значение показателя колеблется в зависимости от сферы деятельности компании.

Максимальные значения коэффициента имеют торговые предприятия, а минимальное – фондоёмкие научные предприятия. Именно поэтому принято сравнивать предприятия по отраслям, а не всем вместе.

Более высокое значение по сравнению с конкурентами говорит об интенсивном использовании оборотных активов.

Оборачиваемость собственного капитала

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала - показатель характеризующий скорость использования собственного капитала и отражает эффективность управления ресурсами предприятия.

Показатель оборачиваемости собственного капитала используется для оценки различных аспектов функционирования предприятия:

Коммерческий аспект - эффективность системы продаж;

Финансовый аспект - зависимость от заемных средств предприятия;

Экономический аспект - интенсивность использования собственного капитала.

Рассматриваемый коэффициент может иметь значение для действующих и потенциальных инвесторов, партнеров, кредиторов, а также играть важную роль с точки зрения процедур внутрикорпоративной оценки качества менеджмента и анализа бизнес -модели.

Формула оборачиваемости собственного капитала:

Оборачиваемость оборотных средств = Выручка /Среднегодовая стоимость капитала

Оборачиваемость собственного капитала по балансу:

Оборачиваемость собственного капитала = стр. 2110 / 0,5 × (стр. 1300 на начало года + стр. 1300 наконец года)). где: Стр. 2110 — выручка из формы № 2; Стр. 1300 – строка бухгалтерского баланса (итоговая строка раздела III «Капитал и резервы»).

Данный показатель относится к группе коэффициентов деловой активности и для него не существует однозначно принятого нормативного значения.

Значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала от 10 и выше показывает, что собственный капитал предприятия используется эффективно и дела у компании в общем случае идут хорошо.

Низкие значения показателя (менее 10) отражают то, что собственный капитал предприятия недостаточно эффективно используется, и имеют место возможные проблемы в бизнесе.

Оборачиваемость дебиторской задолженности

Оборачиваемость дебиторской задолженности измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации и показывает, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей.

Формула коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности:

Оборачиваемость дебиторской задолженности = Выручка / Средний остаток дебиторской задолженности

Средний остаток дебиторской задолженности рассчитывается как сумма дебиторской задолженности покупателей по данным бухгалтерского баланса на начало и конец анализируемого периода, деленное на 2.

Оборачиваемость дебиторской задолженности = стр.2110/(стр.1230 на начало года +стр.1230 на конец года)*0,5 где: Стр. 2110 — выручка из формы № 2; Стр. 1230 — дебиторская задолженность из формы № 1.

Определенного нормативного значения у коэффициента нет.

Чем выше коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, тем выше скорость оборота денежных средств между предприятием и покупателями товаров, работ и услуг. То есть покупатели быстрее погашают свою задолженность.

Снижение значения данного коэффициента говорит о задержке оплаты контрагентов.

Оборачиваемость кредиторской задолженности

Оборачиваемость кредиторской задолженности - это показатель скорости погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности.

Оборачиваемость кредиторской задолженности рассчитывается как отношение стоимости приобретенных ресурсов к средней за период величине кредиторской задолженности.

Формула коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности:

Оборачиваемость кредиторской задолженности = Покупки / Средняя величина кредиторской задолженности

Поскольку показатель покупок в бухгалтерской отчетности не содержится, применяется упрощенный расчетный вариант:

Покупки = Себестоимость продаж + (Запасы на конец периода – Запасы на начало период)

На практике часто используется более условный вариант расчета, когда вместо покупок берут выручку за период: Оборачиваемость кредиторской задолженности = Выручка/Средняя величина кредиторской задолженности Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности = стр.2110/(стр.1520 на начало года +стр.1520 на конец года)*0,5 где: Стр. 2110 — выручка из формы № 2; Стр. 1520 — кредиторская задолженность из формы № 1.

Определенного нормативного значения у коэффициента нет.

Чем выше значение данного коэффициента, тем более высокая скорость оплаты долгов перед кредиторами предприятием.

Для кредиторов предпочтителен более высокий коэффициент оборачиваемости, в то время как самой организации выгодней низкий коэффициент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности.

Оборачиваемость запасов

Оборачиваемость запасов показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток запасов.

Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных запасов.

При этом под запасами в данном случае понимаются и товарные запасы (запасы готовой продукции) и производственные запасы (запасы сырья и материалов).

Формула коэффициента оборачиваемости запасов:

Оборачиваемость запасов может рассчитываться двумя способами.

1. как отношение себестоимость продаж к среднегодовому остатку запасов:

Оборачиваемость запасов (коэффициент) = Себестоимость продаж / Среднегодовой остаток запасов

Среднегодовой остаток рассчитывается как сумма запасов по бухгалтерскому балансу на начало и конец года деленная на 2.

Коэффициент оборачиваемости запасов = стр.2120/(стр.1210 на начало года + стр.1210 на конец года)*0,5 где: Стр. 2120 — себестоимость продаж из формы № 2; Стр. 1210 — кредиторская задолженность из формы № 1.

2. как отношение выручки от продаж к среднегодовому остатку запасов:

Оборачиваемость запасов = Выручка / Среднегодовой остаток запасов

Коэффициент оборачиваемости запасов = стр.2110/(стр.1210 на начало года + стр.1210 на конец года)*0,5 где: Стр. 2110 — выручка из формы № 2; Стр. 1210 — кредиторская задолженность из формы № 1.

Для показателей оборачиваемости запасов нормативов не существует.

Высокая оборачиваемость запасов говорит о рациональности их использования.

Если значение снижается, то это говорит о том, что:

предприятие накапливает излишек запасов;

у предприятия плохие продажи.

Если значение коэффициента увеличивается, то это говорит о том, что:

у предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов;

увеличиваются продажи.

Рыночные показатели

Анализ рыночной активности предприятия позволяет сделать вывод об эффективности его финансово-хозяйственной деятельности, рациональности дивидендной политики и самое главное – привлекательности для акционеров или инвесторов.

Базовая прибыль на акцию

Главным показателем, учитываемым при анализе рыночных коэффициентов предприятия, является базовая прибыль на акцию.

Базовая прибыль на акцию показывает, сколько рублей прибыли компания заработала за период на одну акцию.

Если базовая прибыль на акцию растет, то это значит, что инвестиции используются эффективно и прибыль компания растет.

Базовая прибыль на акцию рассчитывается в отношении держателей обыкновенных акций компании и является частным от деления прибыли или убытка, относящихся к данному классу акционеров, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период.

Дивидендный доход

Также важный показатель - это дивидендный доход, приходящийся на каждую денежную единицу инвестиций в обыкновенную или привилегированную акцию и характеризующий процент возврата на вложенный в акции капитал.

Дивидендная доходность представляет собой способ измерения объема денежного потока, получаемого за каждый рубль, вложенный в акционерный капитал.

Другими словами, дивидендная доходность фактически, представляет собой окупаемость инвестиций в акции и измеряет "отдачу" от дивидендов.

Дивидендный доход рассчитывается как отношение величины годового дивиденда на акцию к цене акции, выраженное чаще всего в процентах.

Чем выше значение этого показателя, тем выгодней для акционера дальнейшие инвестиции в деятельность предприятия.

Реальная стоимость предприятия

Потенциальных инвесторов обычно очень интересует коэффициент реальной стоимости предприятия.

Он рассчитывается как отношение рыночной стоимости предприятия к балансовой стоимости предприятия.

Рыночная стоимость предприятия (бизнеса), – это самая вероятная цена, по которой его могут продать в день оценки при следующих условиях: отчуждение происходит на открытом рынке с имеющейся конкуренцией, участники сделки поступают разумно и обладают полной информацией о предмете купли-продажи, а на его стоимость не влияют никакие форс-мажорные обстоятельства.

Если значение коэффициента реальной стоимости предприятия больше или равно 1, то компания привлекательна для инвестора.

В заключение приведем необходимую информацию по основным финансовым коэффициентам для каждой группы показателей деятельности компании в табличном виде:

Шпаргалка для главного бухгалтера

Коэффициенты финансовой деятельности Смысл Формула Нормативное значение коэффициента Анализ значения коэффициента Показатели ликвидности Коэффициент абсолютной ликвидности Какую долю существующих краткосрочных долгов можно погасить за счет средств предприятия в кратчайшие сроки, используя для этого наиболее легко реализуемое имущество (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/ Текущие обязательства не менее 0,2, то есть нахождение коэффициента в пределах от 0,2 до 0,5 Значение от 0,2 до 0,5 компания способность компании погасить краткосрочные долги в кратчайшие сроки по первому требованию кредиторов Коэффициент текущей ликвидности Способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства не ниже 1 Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Коэффициент быстрой ликвидности Какую долю текущей (краткосрочной) задолженности, компания может погасить за счет собственного имущества за непродолжительный период времени, обратив это имущество в денежные средства. (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства)/ Текущие обязательства не менее 1 Если коэффициент равен или больше 1, то компания в состоянии обеспечить быстрое полное погашение имеющейся у нее текущей задолженности за счет собственных средств. Если значение меньше 1, то компания не сможет быстро погасить всю имеющуюся у нее текущую задолженность собственными средствами. Показатели рентабельности Рентабельность оборотных средств Отражает эффективность оборотных средств применения в процессе изготовления продукции Чистая прибыль/ оборотные средства более 1 Значение больше единицы означает эффективное использование оборотных средств и свидетельствует о получении прибыли предприятием. Отрицательный результат демонстрирует неправильную организацию производства Рентабельность активов Показывает способность активов компании приносить прибыль и является индикатором эффективности и доходности деятельности компании Прибыль за период/ средняя величина активов за период х 100% В зависимости от деятельности компании. Для финансовой организации нормальным считается показатель, равный 10% и более, для производственной компании - 15-20%, для торговой фирмы - 15-40%. Чем выше показатель, тем более эффективным является весь процесс управления, так как показатель рентабельности активов формируется под влиянием всей деятельности компании Рентабельность продаж Показывает, прибыльная или убыточная деятельность предприятия и определяет долю прибыли в каждом заработанном рубле Чистая прибыль/ Выручка х 100% Специальных нормативов для рентабельности продаж нет Коэффициент в пределах от 1 до 5% говорит о том, что предприятие низкорентабельно, от 5 до 20% - среднерентабельно, от 20 до 30% - высокорентабельно. Коэффициент свыше 30% говорит о сверхрентабельности. Рентабельность собственного капитала Показывает, насколько эффективно были использованы инвестиции собственника бизнеса, инвестора в данное предприятие Чистая прибыль/ Собственный капитал х 100% значение коэффициента от 10 до 12% для бизнеса в развитых странах. Для российской экономики считается нормой 20-процентное значение Следует сравнивать значения рентабельности собственного капитала конкретного предприятия с рентабельностью вложений в ценные бумаги (облигации, акции крупных компаний и пр.) или депозиты Показатели оборачиваемости активов Оборачиваемость активов Показывает степень интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов Выручка/ Среднегодовая стоимость активов Определенного норматива для показателей оборачиваемости не существует, поскольку они зависят от отраслевых особенностей организации производства Если величина коэффициента оборачиваемости активов составила 1,5, то это значит, что на каждый рубль активов приходится 1,5 руб. выручки. При показателе меньше 1 оборачиваемость активов низкая, а полученные доходы не покрывают расходы на приобретение активов. Оборачиваемость собственного капитала Показывает скорость использования собственного капитала и отражает эффективность управления ресурсами предприятия Выручка/ Среднегодовая стоимость капитала Данный показатель относится к группе коэффициентов деловой активности и для него не существует нормативного значения Значение коэффициента оборачиваемости собственного капитала от 10 и выше показывает, что собственный капитал предприятия используется эффективно и дела у компании в общем случае идут хорошо. Низкие значения показателя (менее 10) отражают то, что собственный капитал предприятия недостаточно эффективно используется, и имеют место возможные проблемы в бизнесе. Оборачиваемость оборотных активов Показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток оборотных средств Выручка/ Среднегодовая стоимость оборотных активов Нормативное значение коэффициента не установлено. Максимальные значения коэффициента имеют торговые предприятия, а минимальное – фондоёмкие научные предприятия. Более высокое значение по сравнению с конкурентами говорит об интенсивном использовании оборотных активов Оборачиваемость материально-производственных запасов Показывает, сколько раз за анализируемый период организация использовала средний имеющийся остаток запасов. Данный показатель характеризует качество запасов и эффективность управления ими, позволяет выявить остатки неиспользуемых, устаревших или некондиционных запасов. Себестоимость продаж/ Среднегодовой остаток запасов; или Выручка/ Среднегодовой остаток запасов Для показателей оборачиваемости запасов нормативов не существует. Высокая оборачиваемость запасов говорит о рациональности их использования. Если значение снижается, то это говорит о том, что: предприятие накапливает излишек запасов;

у предприятия плохие продажи. Если значение коэффициента увеличивается, то это говорит о том, что: у предприятия увеличивается оборачиваемость складских запасов;

увеличиваются продажи. Оборачиваемость дебиторской задолженности Измеряет скорость погашения дебиторской задолженности организации и показывает, насколько быстро организация получает оплату за проданные товары (работы, услуги) от своих покупателей Выручка/ Средний остаток дебиторской задолженности Определенного нормативного значения у коэффициента нет Чем выше коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, тем выше скорость оборота денежных средств между предприятием и покупателями товаров, работ и услуг. То есть покупатели быстрее погашают свою задолженность. Снижение значения данного коэффициента говорит о задержке оплаты контрагентов. Оборачиваемость кредиторской задолженности Измеряет скорость погашения организацией своей задолженности перед поставщиками и подрядчиками. Данный коэффициент показывает, сколько раз (обычно, за год) фирма погасила среднюю величину своей кредиторской задолженности Покупки /Средняя величина кредиторской задолженности; или Выручка/Средняя величина кредиторской задолженности Определенного нормативного значения у коэффициента нет. Чем выше значение данного коэффициента, тем более высокая скорость оплаты долгов перед кредиторами предприятием. Для кредиторов предпочтителен более высокий коэффициент оборачиваемости. В то время как самой организации выгодней низкий коэффициент, позволяющий иметь остаток неоплаченной кредиторской задолженности в качестве бесплатного источника финансирования своей текущей деятельности. Рыночные показатели Прибыль на 1 акцию Показывает сколько рублей прибыли компания заработала за период на одну акцию Прибыль или убыток/ средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период Нормативного значения у коэффициента нет Если базовая прибыль на акцию растет, то это значит, что инвестиции используются эффективно и прибыль компания растет. Дивидендный доход Показывает окупаемость инвестиций в акции и измеряет "отдачу" от дивидендов Годовой дивиденд на акцию/ цена акции х 100% Нормативного значения у коэффициента нет Чем выше значение этого показателя, тем выгодней для акционера дальнейшие инвестиции в деятельность предприятия Коэффициент рыночной (реальной стоимости) предприятия Показывает вероятную цену, по которой можно продать предприятие в день его оценки Рыночная стоимость предприятия/ балансовая стоимость предприятия Нормативного значения у коэффициента нет Если значение больше или равно 1, то компания привлекательна для инвестора.