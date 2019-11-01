Может ли предприниматель делать личные покупки, используя расчетный счет ИП?

Сегодня я хочу рассказать вам, может ли индивидуальный предприниматель использовать финансы с расчетного счета на личные нужды? Если очень коротко, то ответ — да!

Потратить средства с расчетного счета, предназначенного на предпринимательскую деятельность, на личные нужды — вполне можно. Но есть несколько нюансов и «подводных камней», которые при этом важно знать предпринимателю.

Прежде всего, если вы находитесь на общем режиме налогообложения, платите НДС и НДФЛ, либо же вы находитесь на УСН (доходы минус расходы), то ваши личные расходы не будут уменьшать размер налога. Следует заранее иметь в виду эту особенность.

Для вас в данном случае не будет иметь абсолютно никакого значения, используете ли вы патент, ЕНВД, либо УСН 6% с доходов, когда вы оплачиваете ту или иную услугу либо товар. Неважно, в личных нуждах или в нуждах своей предпринимательской деятельности.

Также имеет немаловажное значение то, каким именно образом вы намерены потратить средства, находящиеся на вашем расчетном счете. Вариантов тут несколько, но наиболее удачным и безопасным для вас способом является оплата с помощью корпоративной пластиковой карты, которая привязана к вашему расчетному счету.

Второй вариант — взять счет у своего поставщика или продавца. По этому счету вы оплачиваете необходимую сумму по той же схеме, как вы привыкли оплачивать ваши обычные предпринимательские расходы. Покупка совершена, средства списываются с вашего предпринимательского расчетного счета, вы спокойно берете вашу покупку и ставите в свой дом. Но при этом помните, что на данный расход вы не сможете уменьшить размер ваших налогов.

Можно ли снимать наличные денежные средства с корпоративной карты, привязанной к расчетному счету? Теоретически это возможно, но я этого делать не рекомендую. Потому что если вы снимете наличные средства с целью потратить их на свои личные нужды, то вполне вероятно, что банк запросит у вас отчет о целях расходов денежных средств, так как его обязывает к этому закон № 115-ФЗ.

Если же вы, оплачивая любые свои личные нужды, будете использовать пластиковую карту и расплачиваться ей, то у банка никаких вопросов к вам не возникнет. И еще одно преимущество этого метода в том, что когда вы рассчитываетесь пластиковой картой, вы не платите никаких комиссий. Если вы снимаете с карты много наличных денег, то первые 100-200 тыс. рублей вы снимете без комиссии, а в дальнейшем все суммы будут сниматься со значительной потерей для вас.

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