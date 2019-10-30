БухСофт 2020 - программа, созданная бухгалтерами для бухгалтеров

Часто кажется, что разработчики учетных программ не слышат бухгалтеров. С ноября БухСофт запускает новый формат общения с клиентами — Экспертный совет. О том, что это такое и зачем это нужно, мы поговорили с руководителем проекта БухСофт Еленой Новиковой.

— Если почитать форумы, складывается впечатление, что бухгалтерам до разработчиков не достучаться. Почему так происходит?

— У каждого разработчика есть свое видение, какой должна быть программа. Мы постоянно должны думать с опережением не только о том, что нужно здесь и сейчас, но и о том, что будет важно через год, а может и через два. Именно так выстраиваются планы по развитию любой программы. Мы не исключение.

При этом очень важно, чтобы полет фантазии разработчиков совпал с потребностями клиентов. Очень важен диалог.

— Как наладить этот диалог? Что делать бухгалтеру, чтобы быть услышанным?

— У нас очень отзывчивая аудитория. Мы регулярно получаем отклики и предложения от наших клиентов. Среди них много дельных. Для себя мы решили, что пора вывести работу с самыми активными клиентами в отдельное направление. Так родилась идея экспертного совета. По сути, у клиентов программы БухСофт теперь будет свой профсоюз.

— Какие у вас ожидания от экспертного совета?

— Конструктивный диалог. Активное вовлечение наших клиентов в создание программы БухСофт. И обсуждение их ожиданий от программы с разработчиками.

— Кого зовете?

— В принципе, зовем всех желающих. Нам очень важно, увидеть в экспертном совете не только лояльных клиентов, но и тех, кто нас ругает. Без оппозиции развитие невозможно)

— В каком формате будет работать экспертный совет?

— На текущий момент предусмотрели два формата. Живые встречи с руководителями разработки и главными редакторами. Это больше формат бизнес-завтраков, на которых мы будем общаться по вопросам развития программы, делиться нашими долгосрочными планами. Главная фишка — приглашение эксперта-практика для обсуждения изменений в законодательстве и того, как это отразиться на работе бухгалтеров. Ну и кончено, онлайн формат, для регулярного общения и обратной связи.

— Что получает команда Бухсофт теперь понятно, а что получают участники экспертного совета?

— Мы понимаем, что это труд, поэтому готовы его поощрять. Для участников экспертного совета предусмотрена программа лояльности — она включает в себя бесплатные вебинары, персональные скидки, статус VIP клиента.

— Экспертный совет это только про программу?

— Не только. Все наши продукты и разработки, в первую очередь, для малого бизнеса. Поэтому начнем с программы, а в дальнейшем планируем обсуждать и другие потребности небольших организаций и предпринимателей. Наши информационные ресурсы — это возможность для малого бизнеса быть услышанным.