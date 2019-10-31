Как одеться на собеседование? 97% работодателей за этим следят

Собеседование — это не просто разговор с работодателем на предмет трудоустройства, а уникальный шанс показать себя. Поэтому всё должно быть продумано до мелочей: грамотно составленное резюме, рассказ о ваших достижениях и навыках и, конечно, внешний вид.

Как же одеться на собеседование, чтобы предстать перед потенциальным работодателем в наиболее выгодном свете? Об этом написаны десятки статей, тем не менее тема остаётся актуальной. Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru опросил тех, чьё мнение в этом вопросе наиболее авторитетно и является решающим — рекрутёров. Опытные менеджеры по персоналу рассказали, всегда ли они встречают по одёжке и какой она должна быть, чтобы не испортить первое впечатление.

Деловой костюм против босоножек

Путь к сердцу значительного количества работодателей по-прежнему лежит через деловой костюм. Описывая идеального соискателя, каждый третий менеджер по персоналу (33%) называл официальный стиль: костюм неяркого цвета (пиджак и брюки классического кроя) плюс строгая сорочка. Для женщин допустима юбка длиной до середины колена и сорочка с рукавом «три четверти». Обувь должна быть неброской, для женщин — обязательно закрытой, на небольшом каблуке. Щеголять ярким педикюром не нужно: босоножки — табу для тех, кто хочет выглядеть в глазах работодателя серьёзным специалистом.

Много о соискателе могут поведать и аксессуары — сумка, часы, ручка. Особенную осторожность при их выборе стоит проявить претендентам на руководящие должности: им важно найти золотую середину между презентабельностью и чрезмерной роскошью.

При этом работодатели единодушны: отсутствие аксессуаров гораздо лучше, чем их переизбыток. Пирсинг на лице и яркие бусы в несколько рядов едва ли помогут в карьере.

Классика жанра

Впрочем, деловой костюм — не единственный возможный вариант. За строгий внешний вид и классику высказываются 23% и 11% кадровиков соответственно. По их мнению, соискатель может обойтись и без делового костюма, но его облик должен быть максимально сдержанным. «В первую очередь нужно одеваться с осознанием того, что вы идёте искать работу, а не развлечения. Одежда не должна отвлекать коллег от работы и не должна вызывать желания обсуждать вас»; «Никаких прозрачных блузок, рюш и блестящих ремней, всё должно быть максимально строго и со вкусом», — считают рекрутёры.

Как же применить на практике напутствия работодателей? Деловой мужской костюм в определённых ситуациях могут заменить хорошо отглаженные тёмные брюки и свежая рубашка плюс неяркий джемпер. Для женщин хорошим вариантом будет сдержанное платье приталенного силуэта.

Аккуратность превыше всего

По мнению 18% специалистов кадрового производства, главное во внешнем виде соискателя — аккуратность и опрятность. «Больше всего отталкивает неряшливый вид»; «Лучше недорогой, но аккуратный костюм, чем дорогой и неопрятный»; «Опрятно. Исключены рваные джинсы, глубокое декольте, облупленный лак на ногтях», — комментируют они.

Правила банальны, но всегда актуальны: одежда и обувь должны быть чистыми. На всякий случай захватите с собой щётку для одежды и губку для обуви, чтобы иметь возможность привести себя в порядок перед интервью.

Не переборщите с запахом: какими бы модными ни были духи, их аромат может не понравиться вашему собеседнику.

Главное — соответствие

Одеваться «в соответствии с должностью, на которую претендует кандидат» рекомендуют 11% менеджеров по персоналу, ещё 7% советуют заранее поинтересоваться требованиями компании-работодателя к внешнему виду сотрудников. «Зависит от должности. Специалисты — кэжуал. Управленцы — всегда официально-деловой стиль»; «Лучше заранее ознакомиться с дресс-кодом компании», — делятся работодатели.

Действительно, в некоторых случаях деловой костюм с галстуком может оказаться неуместным — например, если вы дизайнер и пришли на интервью в рекламное агентство. Журналисты, пиарщики и фотографы могут позволить себе более свободную одежду. Ваш внешний вид на собеседовании должен вызывать у окружающих впечатление, что вы являетесь их единомышленником и разделяете их вкусы. Не стоит выглядеть белой вороной — одевайтесь соответственно обстановке, то есть так, как одеваются другие сотрудники офиса.

Элегантно, комфортно, модно

Работодателей, не признающих, что одежда соискателя на собеседовании должна быть деловой, классической и соответствующей обстановке, немного. По утверждению 4% представителей компаний, соискатель должен быть одет элегантно, для 3% главное, чтобы кандидат чувствовал себя в выбранной одежде комфортно, 2% приветствуют демократичный стиль «кэжуал», столько же (2%) считают, что соискателям стоит быть в курсе модных тенденций. Ещё 2% менеджеров по персоналу советуют одеться «солидно и презентабельно», «чтобы заинтересовать работодателя».

И только 3% работодателей признаются, что для них абсолютно неважно, в каком виде к ним явится соискатель: «Главное, чтобы человек принёс портфолио и был адекватен»; «Если претендент идеально подходит, то внешний вид отступает на второй план».

Поэтому делайте выводы: рискнуть карьерой и проявить индивидуальность или подстроиться под общие правила.