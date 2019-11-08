Главбух и субсидиарка. Что нужно сделать, чтобы самому платить по налоговым долгам компании

Все чаще при банкротстве предприятий можно услышать о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (КДЛ). К ответственности привлекают не только участников и руководителей юридических лиц, но практически любого сотрудника предприятия можно назначить КДЛ, а значит привлечь к субсидиарной ответственности. Главное, что в случае признания физического лица КДЛ не работает принцип презумпции невиновности. Если тебя признали КДЛ, то тебя уже назначили виновным. КДЛ обязан самостоятельно доказывать свою невиновность.

Закон о банкротстве позволяет привлечь главного бухгалтера к субсидиарной ответственности. Ведь действия главного бухгалтера могут повлечь банкротство компании. Также если бухгалтер не передал документы, исказил данные в отчетности, либо участвовал в совершении сделок по выводу активов должника, то шансы на привлечение его к субсидиарной ответственности резко возрастают.

Но в отличие от вины руководителя, вину главного бухгалтера доказать сложнее. В этой статье рассмотрим причины, по которым долги предприятия пытаются взыскать с бухгалтера и некоторые аргументы для защиты от обвинений.

Наиболее распространенными основаниями для привлечения главного бухгалтера к субсидиарной ответственности является следующее:

Главного бухгалтера признают КДЛ

Ведь только лицо, занимающее соответствующую позицию, в силу своего должностного положения имеет возможность определять действия должника (п. 2 ст. 61.10 Закона о банкротстве)В связи с этим главного бухгалтера пытаются привлекать к субсидиарной ответственности совместно с руководителем.

Но суды указывают, что главный бухгалтер по смыслу указанной нормы не относится к контролирующим должника лицам, которых можно привлечь именно к субсидиарной ответственности. Более того, работа в должности главного бухгалтера сама по себе не свидетельствует, что данное лицо имеет право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным образом определять его действия. (1ААС от 18.06.2019 по делу № А11-1445/2015).

Также главный бухгалтер не является органом юридического лица и не имеет полномочий формировать и выражать его волю без соответствующей доверенности. В одном из дел суд указал, что наличие подписи (визирования) главного бухгалтера обусловлено положениями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно которому «без подписи главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению» (АС Московского округа от 11.06.2019 по делу № А40-47577/2014).

Главного бухгалтера обвиняют в непередаче документов бухгалтерского учета

Причем предполагается, что совместные действия главного бухгалтера и руководителя должника являются необходимой причиной объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур банкротства фактов непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации. (п. 24 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53)

Непередача документов является наиболее популярным основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Но Закон о банкротстве возлагает обязанность по передаче документации должника конкурсному управляющему только на руководителя должника. Связано это с тем, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организует именно руководитель.

Руководитель общества обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Ссылаясь на данное положение, руководители пытаются избежать ответственности за непередачу документов.

Суды выработали две противоположные позиции по данному вопросу.

1. Суды указывают, что данная позиция необоснованна, поскольку Закон о бухгалтерском учете возлагает организацию ведения бухгалтерского учета и хранения документов бухгалтерского учета именно на руководителя и что главный бухгалтер не несет ответственности за непередачу бухгалтерской документации конкурсного управляющему (АС ВСО от 18.04.2019г. по делу А19-15368/2016, АС Московского округа от 13.12.2018г. по делу №А40-61202/2015).

2. Суды считают, что непредоставление бухгалтерской отчетности является прямым умыслом контролирующих должника лиц, одним из которых является главный бухгалтер, на сокрытие финансовой информации должника в целях затруднения в дальнейшем возможности признания сделок недействительными, выявления фактов вывода имущества должника, взыскания дебиторской задолженности. Поэтому действия главного бухгалтера приводят к невозможности погашения требований кредитора в полном объеме. Ссылка главного бухгалтера на отсутствие обязанности по ведению и хранению бухгалтерской документации была признается необоснованной. (АС Московского округа от 01.08.2019г. по делу №А40-41171/2016).

Очень важно! С целью предотвращения рисков главный бухгалтер должен представить доказательства передачи руководителю бухгалтерской документации в случае своего увольнения.

Например, в одном из дел главный бухгалтер доказал, что учетные документы общества при его увольнении находились в офисе должника, в связи с чем ответственность за их утрату несет именно бывший руководитель. ( 10ААС от20.05.2019г. по делу №А41-239/15)

Главный бухгалтер не отражал в отчетности информации о сделках и движении товарно-материальных ценностей

Это затрудняет процесс поиска имущества и формирования конкурсной массы. Например, в одном деле суд установил, что бухгалтерская документация и электронная база велись в нарушение действующего законодательства о бухгалтерском учете, что стало основанием для привлечения к ответственности. ( АС Московского округа от 10.09.2018г. по делу №А40-161647/2015

Главный бухгалтер искажает отчетность с целью сокрытия доходов, снижения налогооблагаемой базы, получения кредита

Например, при проведении налоговой проверки было установлено искажение данных в бухгалтерской отчетности и других документах. Суд установил наличие вины главного бухгалтера и привлек его к субсидиарной ответственности. ( 4ААС от 21.03.2019 г. по делу №А19-7913/2015

Показательным примером является дело № А40-161770/2014. Суд установил, что ответственным за ведение и организацию бухгалтерского и налогового учета в обществе являлся главный бухгалтер, что подтверждается приказами об утверждении положений об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета. В ходе опроса главного бухгалтера сотрудниками ФНС выяснилось, что он осознанно отражал в налоговом и бухгалтерском учете заведомо ложные сведения по контрагентам, что повлекло существенное занижение сумм налогов. В итоге компании был начислен штраф в размере 20 процентов от суммы недоимки и пени, что стало причиной ее банкротства. Последующее бездействие главного бухгалтера по устранению искажений и недостатков повлекло привлечение его к субсидиарной ответственности.

Главный бухгалтер участвует в выводе активов, фиктивном банкротстве, уходе от погашения кредиторской задолженности

Во многих случаях руководитель и учредители действуют совместно, а часть подобных операций осуществляется именно главным бухгалтером. В одном из дел руководитель и его супруга — главный бухгалтер осуществляли многочисленные перечисления денежных средств на свои счета в качестве аванса, заработной платы и премий. Суд посчитал, что главного бухгалтера нужно привлечь к субсидиарной ответственности солидарно с руководителем. ( АС Западно-Сибирского округа от 22.01.2019г. по делу №А27-5297/2016 ).

Уничтожение документов

Встречаются случаи, когда конкурсный управляющий ссылается на факт уничтожения документов главным бухгалтером. В одном деле суд указал, что доказательства, с достоверностью подтверждающие, что главный бухгалтер по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершила действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или искажению содержащихся в ней сведений, не представлены.

Поэтому основания для привлечения к ответственности отсутствуют (АС Северо-Кавказского округа от 07.03.2019г. по делу №А63-577/2015).

Это далеко не полный перечень причин, по которым главного бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности. В рамках отдельной статьи невозможно полностью описать все причины и привести аргументы для защиты от субсидиарной ответственности.

Основные и грустные выводы

Главный бухгалтер контролирует отражение в бухгалтерском учете любых хозяйственных и кассовых операций, участвует в инвентаризациях ТМЦ.

: не отразил в бухучете или отчетности информацию о сделках и движении ТМЦ.

Главный бухгалтер руководит бухгалтерией, составляет полную отчетность по хозяйственной деятельности предприятия и налогам, организует их своевременное перечисление в бюджет.

не передал документы бухгалтерского учета, исказил бухгалтерскую отчетность с целью сокрытия доходов, снижения налогооблагаемой базы, получения кредита.

Главный бухгалтер предлагает руководству и участникам пути оптимизации хозяйственной деятельности предприятия.

участвовал в выводе активов, фиктивном банкротстве, уходе от погашения кредиторской задолженности.