Вернуть переплаченные взносы будет проще: свежее решение КС

Сегодня Конституционный Суд РФ опубликовал давно анонсируемую информацию по делу, касающемуся возврата переплаченных страховых взносов.

История вопроса связана с передачей администрирования взносов от ПФР в ФНС. Примечательно, что запрос о проверке конституционности некоторых норм закона, в том числе НК, поступил от Верховного суда РФ.

В чем суть проблемы и что решили судьи КС — расскажем.

Суть проблемы

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ рассматривает кассационную жалобу ООО «Газпромнефть-развитие» на решения судов, отказавшихся удовлетворить жалобу компании и обязать отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области вернуть ей излишне уплаченные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (дело № 307-КГ18-21424 ).

В 2014 году ООО «Газпромнефть-развитие» ошибочно уплатило в ПФР более 2,5 млн рублей страховых взносов с выплаченных своим работникам сумм возмещения затрат по найму жилья в связи с их вынужденным переездом к новому месту работы. Сначала компания включила эти выплаты в расчет РСВ-1 и обложила их взносами. Позже в фирме одумались и сдали уточненку, исключив эти выплаты из базы. В этой связи образовалась переплата. Компания вовремя подала заявление на возврат этой переплаты (в 2017 году), но получила отказ.

Решения судов

учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц

Суды установили, что возврат средств, поскольку сведения об уплаченных взносах— сотрудников компании.

Запрет на возврат страховых выплат в таких случаях прямо предусмотрен в утратившем силу с 1 января 2017 года законе 112-ФЗ, и с 1 января 2017 года установлен в пункте 6.1 статьи 78 НК.

Возврат обществу страховых взносов, а равно их зачет в счет предстоящих страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с главой 34 НК, ухудшит права и законные интересы застрахованных лиц, заявили судьи всех прошедших инстанций.

Позиция Верховного суда

Компания не согласилась с указанным ограничением.

Авторы запроса в КС сомневаются, что ограничение права на распоряжение образовавшейся переплатой не должно приводить к ограничению права собственности без достаточных на то оснований.

Плательщик страховых взносов лишается права распорядиться свои имуществом в силу лишь одного факта разнесения сведений об уплаченных взносах по лицевым счетам застрахованных лиц — безотносительно того, способен ли возврат излишних платежей в действительности привести к нарушению их прав.

Верховный Суд также обращает внимание на отсутствие механизма зачета страховых взносов, излишне уплаченных за периоды до 1 января 2017 года в счет уплаты страховых взносов, которые урегулированы с указанной даты в НК.

Что решил КС

Законодатель может вводить ограничения права частной собственности, если они необходимы для защиты конституционно значимых ценностей. Допустима и правовая регламентация отдельных аспектов администрирования страховых взносов в порядке, отличном от режима, предусмотренного для иных публичных платежей (налогов и сборов), в том. Но публичные интересы могут оправдывать ограничения прав и свобод, только если такие ограничения адекватны (соразмерны) социально необходимому результату.

Если в отношении лица не наступил страховой случай, расчет размера пенсии не производится и изъятие излишне начисленных сумм страховых взносов не может привести к уменьшению страхового обеспечения и нарушению прав застрахованных лиц.

Оспариваемые нормы чрезмерно ограничивают право добросовестного страхователя на возврат ошибочно уплаченных сумм.

Данное ограничение без учета такого обстоятельства, как наступил ли в отношении конкретного застрахованного лица страховой случай (и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных средствах на ИЛС застрахованного лица к уменьшению размера такого обеспечения), а также безотносительно структуры тарифа страховых взносов (включающей не только индивидуальную, но и солидарную части), влечет нарушение конституционных принципов защиты права частной собственности, равенства и поддержания доверия граждан к закону и действиям государства.

Федеральному законодателю надлежит внести в правовое регулирование необходимые изменения.

недопустимости ограничения

Впредь до этого при решении вопроса о возврате излишне уплаченных страховых взносов на ОПС следует исходить изтакого возврата лишь в силу самого факта учета сведений на ИЛС застрахованных лиц, то есть без учета указанных обстоятельств.

Это касается возврата излишне уплаченных страховых взносов, относящихся как к периодам до 1 января 2017 года, так и к периодам после указанной даты.