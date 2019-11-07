Могут ли арестовать карту по алиментам

Алименты на несовершеннолетнего — это денежные средства, которые предназначены для обеспечения жизнедеятельности ребенка. Родители, которые получают деньги, обязаны тратить их исключительно на ребенка, поэтому, хоть они и распоряжаются ими формально, полноправными хозяевами этих денег не являются. Говоря о том, могут ли арестовать алименты за долги в ходе исполнительного производства, необходимо помнить, что нет, не могут. Эти средства не подлежат изъятию в ходе исполнения судебного решения.

На какой счет идут платежи на содержание несовершеннолетнего

Если у гражданина арестован счет для перечисления алиментов на ребенка, эту ситуацию нельзя оставлять без внимания. Статья 60 Семейного кодекса РФ указывает на то, что алиментные средства, которые родитель перечисляет на содержание ребенка, находятся в распоряжении другого родителя — того, с которым ребенок фактически проживает. Эта формулировка говорит о том, что деньги поступают на счет родителя, но за родителем закрепляется обязанность расходовать поступившие суммы в интересах ребенка.

Той же статьей Семейного кодекса РФ установлена возможность часть средств, не более 50%, перечислять на отдельный счет, открытый на имя самого несовершеннолетнего. Такой порядок утверждается судом, суд же в принятии решения об открытии отдельного счета исходит из интересов ребенка. Например, если родитель, с которым несовершеннолетний проживает, ненадлежащим образом исполняет обязанности, тратит перечисляемые другим родителем средства не на ребенка, не обеспечивает ему необходимый образ жизни, то, по настоянию плательщика, суд вправе принять такое решение.

Могут ли этот счет заблокировать

Вопрос о том, имеют ли право приставы арестовать алименты, разъяснен в ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ, где перечислены виды дохода, на которые запрещено накладывать арест в рамках исполнительного производства. Деньги на содержание ребенка в числе таких доходов содержатся. Из этого следует, что если приставы арестовали счет с алиментами, такое решение с их стороны не является законным и подлежит оспариванию.

Запрет на арест денег на содержание несовершеннолетнего исходит из необходимости защиты детей. Эти деньги хоть и находятся формально в распоряжении родителя, принадлежат ребенку и должны расходоваться на него. Если гражданину арестовали карту по алиментам, доступ к ней необходимо скорейшим образом вернуть — ребенок не несет ответственности за долги родителя.

Несмотря на запрет ареста алиментных средств, на практике такое случается часто. В рамках исполнительного производства приставы направляют запросы в банки о наличии или отсутствии у них счетов должника. Банк, в котором у должника имеется счет, сообщает об этом факте, но не предоставляет информацию об источнике средств на этом счете. Деньги на карте обезличены, поэтому пристав налагает арест, не зная, что они предназначены для несовершеннолетнего ребенка должника.

Поэтому даже при наличии однозначного законодательного ответа на вопрос о том, имеют ли право арестовывать алименты, такая практика есть.

За что блокируют счет и карту

Карты блокируют в рамках исполнительного производства. Чтобы защитить имущественные права, например, истребовать долг или возместить ущерб, гражданин или организация вправе обратиться в суд. Решение суда декларирует обязанность должника выплатить взыскателю ту или иную сумму. Но суд самостоятельно не располагает инструментами к принуждениюдолжника к уплате.

Понуждением к исполнению решения суда занимается Служба судебных приставов РФ, куда взыскатель вправе обратиться после вступления в силу решения суда. Исполнительное производство возбуждают на основании исполнительных документов, коими являются: исполнительный лист, судебный приказ или нотариальное соглашение об алиментах.

Судоисполнители принимают заявление взыскателя и исполнительный документ к исполнению, выносят постановление о возбуждении исполнительного производства, предлагают должнику исполнить обязательство добровольно, а если добровольно исполнения не происходит — взыскивают долг принудительно. Арест карт — одна из мер в рамках такого принудительного взыскания.

Таким образом, если приставы арестовали карту с алиментами, это означает, что в отношении получателя возбуждено исполнительное производство, обнаружен его счет и приставы не знают реального источника денег на этом счете.

Как снять блокировку

Надо помнить, что приставы не просто блокируют карты, но и в одностороннем порядке списывают с них сумму долга. В результате несовершеннолетний ребенок остается без средств к существованию. Что делать, если приставы арестовали алименты:

Собрать документы, подтверждающие происхождение денег на карте, в том числе решение о назначении платежей на содержание ребенка, свидетельство о его рождении, выписку по карте, где отражено, какие платежи в каком размере поступали.. Предоставить всю информацию о карте приставу, который ведет производство. Пристав должен на основании имеющихся документов издать постановление о снятии ареста.

Что делать, если арестовали алименты, а судоисполнители бездействуют:

обжаловать бездействие пристава в вышестоящий орган системы исполнения судебных решений;

подать жалобу на бездействие пристава в прокуратуру или суд.

Если к моменту обращения к судоисполнителям уже произошло списание средств, встает вопрос, как вернуть алименты с арестованного счета. После получения документов от владельца карты пристав не только снимает ограничения с самой карты, но и обращается в банк с требованием отменить перевод со счета должника. Если пристав бездействует, это является основанием для обжалования в административном или судебном порядке.