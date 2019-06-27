Куда пожаловаться на пристава?

К сожалению, не всегда служба судебных приставов исполняет судебные решения столь быстро, эффективно и правомерно, как хотелось бы — по разным причинам. Баланс прав и интересов должника и взыскателя может оказаться несоблюденным вследствие неправильных действий пристава, в том числе — принятия незаконного постановления, акта и т.д.

Возможностей обжалования действий/бездействия пристава несколько. Можно подать жалобу:

в порядке подчинения (т.е. вышестоящему судебному приставу),

в прокуратуру или обратиться в суд (ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» № 118-ФЗ от 21.07.1997).

Что такое жалоба в порядке подчиненности? Универсальный способ, наиболее быстрый и целесообразный для того, чтобы высказать недовольство текущими и организационными вопросами деятельности пристава, когда еще никаких серьезных нарушений не произошло, и глобальных последствий (таких, как причинение ущерба, невозможность дальнейшего исполнения решения суда) не наступило. Например, пристав необоснованно медлит с осуществлением исполнительского действия, и исправить это можно буквально в течение нескольких дней. Это жалоба непосредственному руководителю пристава, вышестоящему лицу.

На рядового пристава-исполнителя можно пожаловаться старшему приставу отдела, на старшего пристава — главному судебному приставу субъекта РФ, далее — главному судебному приставу РФ. ( ст. 123 ФЗ «Об исполнительном производстве» № 229-ФЗ от 02.10.2007).

Как правильно подать жалобу?

Такая жалоба может быть подана, или после того как обнаружилось неправомерное бездействие. В ней следует указать все данные как пристава, так и лица, подающего жалобу, описать, что именно кажется Вам неправильным и почему (желательно сослаться на нормы закона), указать свои требования, т.е. в чем вы видите возможный выход из ситуации: совершение приставом действия, отмена постановления и тп. Впрочем, можно указать и просто требование провести служебную проверку в отношении указанных действий пристава.

Как быстро рассмотрят жалобу?

Жалоба должна быть рассмотрена, и если она будет признана обоснованной, то в решении по жалобе будет указано на отмену незаконного постановления пристава, обязание его совершить определенные действия, или на принятие иных мер для устранения допущенных нарушений. Дополнительно пристав может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.

Подача жалобы в прокуратуру

Также жалобу на пристава можно написать и в прокуратуру. К полномочиям прокуратуры относится, в том числе, контроль и надзор за соблюдением приставами законодательства.

Прокуратура проверит как обоснованность доводов, изложенных в жалобе, так и использование вышестоящими приставами своих полномочий по контролю за действиями приставов.

Предполагается, что первоначально меры по жалобе должен принять вышестоящий пристав, поэтому если вышеописанная жалоба в порядке подчиненности не подалась вообще, то и прокуратура ее рассматривать не будет, а направит на рассмотрение вышестоящему приставу (Указание Генпрокуратуры России от 12.05.2009 № 3155/7).

Подача жалобы в суд

Постановления, действия и бездействия пристава можно обжаловать в суде.

Рассмотрение дела в суде — процесс более долгий и сложный. В отличие от предыдущих двух способов пожаловаться, судебное обжалование требует от заявителя гораздо более активного участия: предоставление доказательств, обоснование своей позиции, присутствия в судебных заседаниях. Поэтому обращаться в суд правильнее при серьезных нарушениях, повлекших значительные последствия. Например, если взыскателю или должнику неправомерными действиями пристава был причинен ущерб, то судебное решение может предусматривать компенсацию ущерба из государственного бюджета. Ни решением вышестоящего пристава, ни прокурора этого сделать нельзя.

Жалобы на приставов, затрагивающие интересы и права в сфере предпринимательской деятельности; дела, связанные с исполнением исполнительных документов, выданных арбитражными судами, а также некоторые другие дела согласно АПК РФ и федеральному закону «Об исполнительном производстве», рассматриваются арбитражными судами (арбитражным судом субъекта РФ). Все остальные категории дел об оспаривании деятельности приставов относятся к компетенции судов общей юрисдикции (районного суда). Заявление подается суд по месту нахождения судебного пристава, и рассматривается по правилам соответствующих глав ГПК РФ или АПК РФ.