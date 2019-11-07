Клерк.Ру

Хорошие новости для ИП на УСН

Короткая и приятная новость для ИП. Совсем недавно Минфин выпустил письмо, в котором разъяснил, что ИП на упрощенке могут учесть в расходах оплаченный налог на имущество.

Минaин в своем последнем письме от 04.09.2019 г. № 03-11-11/67953 дал разъяснение касательно возможности учета налога на имущество в пользу уменьшения упрощенного налога. Теперь это возможно.

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