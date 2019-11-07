Хорошие новости для ИП на УСН

Странно, постом выше Вы требовали от свободного человека насилия над своим телом. И тут сразу пер...
Так мы по закону, который обязывает, или чисто договариваемся? Определитесь уж....
Зачем? Плательщиком алиментов может быть усыновитель.
А в чем врет? Он не подключен не потому что не может, а потому что не хочет. У него и так есть ан...
Расскажу как анекдот свой путь в бухгалтера (думаю большинство мужиков туда так и попадает). В 90...
А мне людей жалко. Никому советовать не буду переходить на эл.книжки. ...
Как забавно - я из сисадминов сбежала в бухгалтеры, правда возвращалась только один раз (как конт...
Только, чтоб доставить в квартиру, ему надо сначала припарковать авто!...
О да! Вспомнила себя, лет 15 тому назад... Так все и было, как слепой котенок, на ощупь познавала...
Да тут просто нескончаемая тема для дискуссии. А какая правовая основа у таких запредельных ставо...
как про портрет сталина до 37 года. Пусть спасибо скажет, что легко отделался....
после прочтения статьи у меня появилось чувство, что я живу в какой-то другой стране..... ау .......
Не,я любила в больничку играть и в учительницу
Хаха а я в детстае играла в бухгвлтерию. Нарежу бумаги, сошью посредине и сложу как тетрадку. Пот...
Кроме государственных денег. Почему это из моих налогов должна оплачиваться ваша паранойя?!Суммы ...
Так так понимаю, ждем новых разъяснений!Все чудесатее с ЭлТК.До НГ очевидно их озарит что уволенн...
А также она выступила поручителем и на кого-то подписала завещание. И куртки кожаные. Две...
Греф громче всех кричит о том, что его сбер самый передовой и технологичный, а по факту врет, как...
Всю эту электронную хрень надо дублировать на бумаге, по-любому. Потому что у этих придурошных ко...
Она не хочет развозиться ))) хотя ей намекают, что муженёк тюфяк))) она так не считает. Женщины в...
"Тайм-менеджмент для бухгалтера" помню был на Клерке. Та еще хохма.Что-то в последнее время народ...
С Инной не знаю. Про будущее Светланы возможен вариант: Развелась с мужем, и вдруг поняла что все...
Откуда у тупой пенсионерки взялись 5,5 миллионов, интересно?...
И никто не хочет рассказать как быстро, нетрудозатратно точно и без остановки производства провес...
интересно предложение в Минфин от кого поступило то?
Военные давно решили эту проблему - орденские планки
здравствуйте нужна помощь . с супругой прожили 6 лет , есть двое маленьких детей сын и дочь . нач...
Видимо я из числа 5%) С детства мечтала быть бухгалтером. Мама моей лучшей подруги была главбухом...
вообще-то место регистрации и место жительства - разные вещи. Они там вообще о чём именно? Приеха...
Надо начать расстрелы чиновников, которые украли из бюджета более 1*МРОТа ( можно даже 2-х или 3-...
Скажите , а если вещь испортилась при перевозке , ущерб возмещается ? У нас много хрупкого . ...
Видишь суслика? Нет? А он есть (с)Согласно недавно измененным правилам ГИБДД, автомобиль может бы...
И чуть не забыл ... не разу в регистрационных документах не видел, чтобы было написано владелец -...