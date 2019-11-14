Перерасчет пенсии: кому, когда и как

ПФР пытается объяснить. Мы расшифровываем.

Перерасчет размера пенсии может носить беззаявительный характер, а может быть сделан по заявлению гражданина.

ПФР приводит перечень случаев перерасчета пенсии.

Перерасчет страховой пенсии без заявления

Перерасчет размера страховой пенсии без заявления производится работающим пенсионерам и неработающим - через увеличение индивидуального пенсионного коэффициента (баллов).

Работающим пенсионерам перерасчет производится с учетом страховых взносов, которые работодатель начислил и уплатил за него в ПФР, и которые не учтены:

при назначении страховой пенсии по старости;

при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца;

при назначении страховой пенсии по инвалидности;

при переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности;

при предыдущем перерасчете.

В этих случаях перерасчет размера страховой пенсии производится ПФР в беззаявительном порядке

Перерасчет размера страховой пенсии по случаю потери кормильца подлежит корректировке один раз: в августе года, следующего за годом, в котором была назначена эта пенсия.

Законодательством установлены максимальные значения ИПК ( не выше 3 баллов), которые учитываются при беззаявительном перерасчете страховой пенсии.

Кроме того, в случае представления после назначения страховой пенсии страхователем сведений персучета в отношении периодов работы, имевших место до ее назначения, которые влекут увеличение ИПК, производится перерасчет размера страховой пенсии со дня назначения указанной пенсии без истребования заявления.

Беззаявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии осуществляется в случаях:

достижения пенсионером возраста 80 лет. Применяется только к страховой пенсии по старости. Достижение возраста 80 лет позволяет установить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости в повышенном размере;

изменения группы инвалидности. Применяется как к страховой пенсии по старости, так и к страховой пенсии по инвалидности. При этом повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости предусмотрена для инвалидов I группы.

Перерасчет пенсионных накоплений

Гражданам, продолжающим работать после назначения выплаты в виде накопительной пенсии или срочной пенсионной выплаты, или за которых после назначения таких выплат продолжают поступать в рамках Программы государственного софинансирования пенсий дополнительные взносы на формирование пенсионных накоплений, перерасчет производитсякаждого года в беззаявительном порядке.

Перерасчет происходит исходя из:

результатов инвестирования пенсионных накоплений гражданина;

суммы поступлений, которые не были учтены при назначении срочной пенсионной выплаты или выплаты накопительной пенсии или предыдущей корректировке.

Перерасчет страховой пенсии по заявлению

Заявительный перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии в сторону увеличения осуществляется в случае:

изменения количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионера. При появлении нетрудоспособных иждивенцев устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и по инвалидности (учитывается не более трех нетрудоспособных иждивенцев);

проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери кормильца увеличивается на соответствующий районный коэффициент на весь период проживания в указанных районах (местностях);

приобретения необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях или страхового стажа. Устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости или по инвалидности;

изменения категории получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца. Например, ребенок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца за одного родителя и впоследствии потерявший второго родителя, имеет право на повышенную фиксированную выплату

Перерасчет размера фиксированной выплаты будет произведенследующего за месяцем, в котором принято заявление со всеми необходимыми для такого перерасчета документами.

Перерасчет страховой пенсии с учетом нестраховых периодов

Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в ПФР, называются страховыми. Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды – когда гражданин, как правило, не работает и за него работодатели не отчисляют взносы, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом формируются.

К таким периодам, например, относятся: уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, служба в армии по призыву. Как и страховые периоды, нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, и за них государство начисляет пенсионные коэффициенты.

С 1 января 2015 года пенсионер, имеющий «нестраховые» периоды, в любое время может обратиться в ПФР с заявлением о перерасчете размера страховой пенсии с приложением к нему всех необходимых документов, подтверждающих право на учет соответствующего «нестрахового» периода в страховой стаж.

Документы, подтверждающие соответствующие «нестраховые» периоды, определены законодательством. Например, для периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет необходимы документы, удостоверяющие рождение ребенка и достижение им возраста полутора лет. Кроме того, обращающийся за установлением страховой пенсии гражданин (один из родителей) сообщает сведения о втором родителе, необходимые для решения вопроса о зачете в страховой стаж периода ухода за ребенком.

Период ухода за ребенком засчитывается родителю в страховой стаж в случае, если соответствующий период ухода за данным ребенком не засчитан в страховой стаж другому родителю при установлении ему страховой пенсии.

При наличии в распоряжении ПФР необходимых сведений, представление гражданином документов не требуется. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются ПФР с учетом выбора для заявителя наиболее выгодного варианта его пенсионного обеспечения.

Перерасчет размера страховой пенсии в сторону увеличения производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии с приложением к нему всех необходимых для такого перерасчета документов.

В случае, если перерасчет размера страховой пенсии невыгоден пенсионеру - приводит к уменьшению размера получаемой страховой пенсии по старости или утрате права на получение досрочно назначенной страховой пенсии - пенсионер информируется о том, что перерасчет не производится и пенсия выплачивается в прежнем размере.

К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных коэффициентов, относятся:

уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности (коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей);

прохождение военной службы по призыву;

уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

проживание за границей супругов работников, направленных в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, постоянные представительства РФ при международных организациях, торговые представительства РФ в иностранных государствах, представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений РФ (госорганов и госучреждений СССР) за границей и международные организации, перечень которых утверждается Правительством РФ, но не более 5 лет в общей сложности;

временное отстранение от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством РФ, лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированных;

прохождение военной службы, службы в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, иной службы или осуществление деятельности (работы), в период которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, уволенными с указанной службы (работы) начиная с 1 января 2002 года и не приобретшими право на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности или на ежемесячное пожизненное содержание, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

При исчислении пенсий, назначаемых по новой пенсионной формуле с 2015 года, по закону учитывается наиболее выгодный вариант, поэтому в их перерасчете, как правило, нет необходимости.

Перерасчет размера страховой пенсии с учетом нестраховых периодов происходит по заявлению пенсионера, которое ему необходимо подать в ПФР.

Помимо заявления также понадобятся:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт гражданина РФ, служебный паспорт гражданина РФ, дипломатический паспорт гражданина РФ и др.);

документы, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за ребенком до возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении, паспорт ребенка).

При направлении заявления в форме электронного документа с использованием «личного кабинета» на портале госуслуг и сайте ПФР документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство гражданина, не требуются.

Срок представления гражданином документов, необходимых для перерасчета размера пенсии, не должен превышать 5 рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления.

Если такие документы не будут представлены в установленный срок, заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме электронного документа, не подлежит рассмотрению.

Нестраховые периоды в первую очередь подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, которые есть в распоряжении ПФР. Если эти сведения оказываются неполными либо отсутствуют, нестраховые периоды подтверждаются соответствующими документами.