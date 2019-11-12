Лист ознакомления с графиком отпусков: образец на 2020 год

Почему важно подтвердить ознакомление с графиком отпусков?При несвоевременном оповещении о дате начала отпуска сотрудник, в соответствии со ст. 124 ТК РФ, получает право на перенос отдыха на другой желаемый для себя срок. Для того чтобы избежать ситуации, вызывающей разногласия между работниками, связанные с возможным наложением отпусков, работодатель должен не позднее чем за 2 недели проинформировать каждого работника о дате начала его отпуска (ст. 123 ТК РФ).
Для того чтобы факт уведомления работников о дате начала и длительности их отдыха был зафиксирован, составляется специальный лист ознакомления, в котором сотрудники подтверждают факт своего ознакомления с графиком личными подписями.
Где найти образец листа ознакомления?Официально утвержденного образца для листа ознакомления с графиком отпусков не существует, поэтому каждая компания разрабатывает его самостоятельно.
Исходя из того значения, которое есть у этого документа (а именно: подтверждение выполнения работодателем обязательства по своевременному ознакомлению сотрудников с графиком отпусков), в листе ознакомления необходимо предусмотреть следующие реквизиты:
- должность и Ф. И. О. работника, которого знакомят с графиком;
- структурное подразделение;
- дата ознакомления;
- подпись работника.
Как заполнить лист ознакомления с графиком отпусков?Листы ознакомления с графиком отпусков оформляют, как правило, в виде таблицы. При этом должностное лицо, ответственное за их подготовку, может сразу указать Ф. И. О. лиц, которых надлежит ознакомить с документом, место их работы (соответствующее структурное подразделение) и должности. А сотрудники уже сами проставляют от руки дату и подпись после того, как их ознакомили с графиком.
Бланк листа ознакомления можно скачать по ссылке ниже.
Скачать форму журналаДля листов ознакомления не предусмотрено срока хранения, поэтому их надлежит хранить столько же, что и локальный документ, к которому они прилагаются, в данном случае — график отпусков. В соответствии с п. 693 перечня, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558, графики отпусков хранятся 1 календарный год.
Если работник не соглашается с графиком отпусков и отказывается подписать лист ознакомления, соответствующую запись делает лицо, ответственное за составление графика и приложения к нему в виде листка ознакомления.
***
Каждый вновь утвержденный график отпусков должен быть представлен всем сотрудникам для ознакомления. С целью фиксации информации о том, все ли сотрудники ознакомлены и когда это произошло, специально составляется еще один документ — лист ознакомления, который прилагается к графику. Форма такого листа разрабатывается самостоятельно на каждом предприятии.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.