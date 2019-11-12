Лист ознакомления с графиком отпусков: образец на 2020 год

Лист ознакомления с графиком отпусков — образец этого документа зачастую разрабатывается работодателями самостоятельно, поскольку унифицированной формы законодателем не предусмотрено. Лист ознакомления является обязательным документом, он подтверждает факт информирования всех сотрудников о времени их отпусков. Подробнее о порядке составления и заполнения этого документа вы узнаете из статьи.

Как заполнить лист ознакомления с графиком отпусков?

Почему важно подтвердить ознакомление с графиком отпусков?

При несвоевременном оповещении о дате начала отпуска сотрудник, в соответствии со ст. 124 ТК РФ, получает право на перенос отдыха на другой желаемый для себя срок. Для того чтобы избежать ситуации, вызывающей разногласия между работниками, связанные с возможным наложением отпусков, работодатель должен не позднее чем за 2 недели проинформировать каждого работника о дате начала его отпуска (ст. 123 ТК РФ).

Для того чтобы факт уведомления работников о дате начала и длительности их отдыха был зафиксирован, составляется специальный лист ознакомления, в котором сотрудники подтверждают факт своего ознакомления с графиком личными подписями.

Где найти образец листа ознакомления?

Официально утвержденного образца для листа ознакомления с графиком отпусков не существует, поэтому каждая компания разрабатывает его самостоятельно.

Исходя из того значения, которое есть у этого документа (а именно: подтверждение выполнения работодателем обязательства по своевременному ознакомлению сотрудников с графиком отпусков), в листе ознакомления необходимо предусмотреть следующие реквизиты:

должность и Ф. И. О. работника, которого знакомят с графиком;

структурное подразделение;

дата ознакомления;

подпись работника.

Для экономии времени, которое придется потратить на разработку листа ознакомления с графиком, предлагаем образец.

Как заполнить лист ознакомления с графиком отпусков?

Листы ознакомления с графиком отпусков оформляют, как правило, в виде таблицы. При этом должностное лицо, ответственное за их подготовку, может сразу указать Ф. И. О. лиц, которых надлежит ознакомить с документом, место их работы (соответствующее структурное подразделение) и должности. А сотрудники уже сами проставляют от руки дату и подпись после того, как их ознакомили с графиком.

Бланк листа ознакомления можно скачать по ссылке ниже.

Для листов ознакомления не предусмотрено срока хранения, поэтому их надлежит хранить столько же, что и локальный документ, к которому они прилагаются, в данном случае — график отпусков. В соответствии с п. 693 перечня, утвержденного приказом Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558, графики отпусков хранятся 1 календарный год.

Если работник не соглашается с графиком отпусков и отказывается подписать лист ознакомления, соответствующую запись делает лицо, ответственное за составление графика и приложения к нему в виде листка ознакомления.

***

Каждый вновь утвержденный график отпусков должен быть представлен всем сотрудникам для ознакомления. С целью фиксации информации о том, все ли сотрудники ознакомлены и когда это произошло, специально составляется еще один документ — лист ознакомления, который прилагается к графику. Форма такого листа разрабатывается самостоятельно на каждом предприятии.