Что нужно знать об акциях и дивидендах с них? Ликбез

На рынке российских акций приятный бум: ряд компаний предлагает инвесторам феноменальную доходность. Частично это может быть связано и с прошедшим в конце октября снижением ключевой ставки Центробанка (о том, как это влияет на нас всех, читайте в нашем прошлом материале). Чтобы не быть голословным, посмотрим на среднюю доходность. У акций она составляет 13,4% (данные по первым 10 компаниям с самыми высокими дивидендами на октябрь). Следом по уровню доходности идут облигации федерального займа (ОФЗ) с длинным сроком погашения (6,52%) и банковские вклады (6,34%). ОФЗ с коротким сроком погашения обещают владельцу в среднем 5,8% годовых.

В такой благоприятный для инвесторов момент стоит вспомнить матчасть: а что влияет на дивиденды по акциям и как в них разобраться.

Что такое дивиденды?

Это часть прибыли, которую компания распределяет между держателями акций (акционерами). Покупая на бирже акции, вы получаете право на дивиденды, пока не решите продать свои акции. Будьте внимательны: не все компании выплачивают дивиденды, но со временем компании могут менять свое решение относительно них.

Кто устанавливает размер дивиденда?

Размер дивиденда и дату закрытия реестра рекомендует совет директоров компании. После этого их должны утвердить на общем собрании акционеров. Собрание акционеров может только согласиться с предложенными вариантами либо отклонить их. Предлагать свои варианты члены собрания акционеров не могут.

Как их получить?

Чтобы получить дивиденды, нужно быть держателем акций на определенное число — дату закрытия реестра. Если знать ее заранее, то можно успеть купить акции и быстро получить дивиденды. Здесь надо учитывать два важных момента. Первый: часто акции дорожают, как только компания объявила размер дивидендов, поэтому покупать стоит заранее.

Второй: после покупки акции встанут на счет к клиенту только на вторую по счету торговую сессию. В таком режиме (Т 2) работают Московская и Нью-Йоркская биржи. Лондонская биржа работает в режиме Т 3. То есть, если дата закрытия реестра установлена на четверг, то крайний срок покупки акций для вас на биржах в Москве или Нью-Йорке — вторник, в Лондоне — понедельник.

Когда я получу свои дивиденды?

Выплата дивидендов происходит в срок не более 25 дней после того, как был закрыт реестр. Для номинальных держателей (не владельцев акций) и доверительных управляющих этот срок еще меньше — 10 рабочих дней.

Как узнать дату фиксации реестра и размер дивиденда?

Размер дивиденда и дату выплаты можно найти на сайте компании, сайте биржи или сайте обязательного раскрытия информации. Не лишним будет следить за экономическими новостями.

Откуда компании выплачивают дивиденды?

Источник выплаты дивидендов — чистая прибыль общества по РСБУ. Впрочем, на практике общество может платить дивиденды и при получении чистого убытка. Также совокупные дивиденды за период могут быть больше соответствующей чистой прибыли. Обе ситуации возможны, если компания выплачивает дивиденды из нераспределенной прибыли предыдущих лет.

Где закреплено мое право на дивиденды?

Документально утвержденная дивидендная политика компании — это, по большому счету, рекомендация. Это значит, что она в любое время может быть нарушена или изменена. А вот если параметры дивидендных выплат прописаны в уставе общества, то они выполняются неукоснительно.