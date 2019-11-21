Невыплата заработной платы — это нарушение установленных законом сроков выдачи вознаграждения за труд и других платежей сотрудникам организации. Причины несвоевременного перечисления денег могут быть разными, некоторые из них способны повлечь судебное разбирательство и уголовную ответственность руководителя.

Период финансового кризиса, нестабильная ситуация в стране, высокие финансовые риски ведения бизнеса — все эти факторы становятся причинами экономического упадка компаний-работодателей. Одним из плохих признаков является невыплата заработной платы, УК РФ рассматривает ее как серьезное преступление и предполагает различные виды ответственности работодателя, включая самую строгую — уголовную.

Когда невыплаченная зарплата становится преступлением

В основание системы уголовного права положена необходимость четырех составляющих, для идентификации деяния как преступления:

Объект — те правоотношения, на которые покушается подсудимый. Невыплата зарплаты направлена против конституционного права гражданина на вознаграждение за труд без дискриминации (статья 37 Конституции РФ). При этом оплата не должна быть ниже установленного федеральным законом МРОТ (в 2019 г. — 11.280 рублей, Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»). Субъект — конкретный человек, физическое лицо, совершившее деяние. УК РФ определяет субъектом невыплаты заработной платы человека, распоряжающегося выплатами (физическое лицо — работодатель, директор, руководитель филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения). Объективная сторона — обнаруженные в процессе разбирательства обстоятельства дела (действие и/или бездействие преступника, связанные с ними последствия, обстоятельства совершения, время, место). Статья 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» устанавливает два варианта преступления — частичную или полную невыплату. Определяющим является длительность преступления, от которой зависит наступление уголовной ответственности за невыплату заработной платы. Субъективная сторона — определяет наличие прямого умысла. Невыплаченная зарплата является умышленным деянием, если руководитель компании осознавал значение своих действий, понимал их связь с последствиями, желал наступления последствий или относился к ним безразлично. Мотивом совершения преступления считают желание получить материальную выгоду, прибыль, карьерный рост самого руководителя, стремление удержаться на занимаемой должности, избежать/отсрочить увольнение, коррупционные намерения, взятки, стремление снизить выплачиваемые проценты по договорам займа и лизинга.

Когда наступает ответственность

Если имела место невыплата заработной платы, УК РФ устанавливает ответственность по статье 145.1. Невыплата бывает:

частичная — длящаяся свыше трех месяцев, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности работодателем-физлицом, руководителем организации, филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения;

полная — длящаяся свыше двух месяцев (или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ), совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем-физлицом, руководителем организации, филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения.

Уголовное наказание руководителю за невыплату заработной платы

Статья 145.1 УК РФ устанавливает один из следующих видов уголовного наказания за невыплаты.

Если зарплата не выплачивалась частично свыше трех месяцев:

штраф до 120 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 1 года;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года;

принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Если зарплата не выплачивалась полностью свыше двух месяцев или выплачивалась свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом МРОТ:

штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Если просрочка выплат повлекла тяжкие последствия:

штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 до 3 лет;

лишение свободы на срок 2-5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

Судебная практика

Рассмотрим применение ст. 145.1 УК РФ, судебная практика по которой имела место в 2012 г. в городе Волгограде.

ДЕЛО Подсудимый, являясь руководителем предприятия и его учредителем, в течение более чем двух месяцев полностью не выплачивал заработок работникам. Количество потерпевших — 38 работников, суммы задолженности от 18 до 40 тыс. руб. в месяц каждому из них. Зарплата не выплачивалась из личной заинтересованности, выразившейся в желании распоряжаться денежными средствами организации, предназначенными для выплаты зарплаты, по своему усмотрению, использовать денежные средства организации для осуществления её оперативной хозяйственной деятельности. Таким способом руководитель предприятия создавал видимости стабильной и успешной компании перед контрагентами, с которыми были заключены договоры, и для привлечения новых заказчиков, заключения новых договоров и получения авансов по ним. Учитывая признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, положительную характеристику, наличие семьи, иждивенцев, влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи и отсутствие отсутствие судимостей, суд установил меру наказания в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Зачастую уголовные дела по статье 145.1 УК РФ прекращаются добровольным возмещением потерпевшим морального и материального ущерба, причиненного в результате преступления. Суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УК Российской Федерации (лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности, при примирении с потерпевшим и возмещении причиненного вреда).

Особое мнение

Юрий Голубицкий, адвокат КА г. Новосибирска «Заельцовская»: В практике было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы на основании заявления сотрудника, который уволился по собственному желанию. Мнения сторон были кардинально противоположными. Работодатель утверждал, что в полном объеме рассчитал сотрудника, предоставив подтверждающие документы. Работник отрицал получение денег и подписи в первичных бухгалтерских документах.

В результате была назначена почерковедческая экспертиза, которая подтвердила подлинность подписей работника. Также была назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для подтверждения или опровержения объективной стороны преступления, предусмотренной ч. 1 и ч.2 ст. 145.1 УК РФ. Данная экспертиза выявила задолженность на начало каждого месяца, в связи с тем, что в компании имели место задержки выплаты заработной платы, однако данные задержки не формировали состава преступления (не превышали нескольких дней).

Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

Надо помнить

Уголовная ответственность работодателя за невыплаты заработной платы является больше моральным возмездием, применяемым при отсутствии других средств воздействия на руководителя компании:

уголовная ответственность за невыплату зарплаты является профилактикой совершения подобных преступлений осужденным руководителем в будущем и руководителями других компаний;

просроченная зарплата, на фоне желания руководителя оплатить другие экономически обоснованные расходы компании, чревата его уголовным преследованием со стороны работников;

потерпевшие вправе обращаться в суд, их материальные требования можно заявить в виде гражданского иска в рамках уголовного дела, либо в порядке гражданского судопроизводства. Суд чаще взыскивает в пользу потерпевших возмещение морального вреда, размер которого составляет 5-20 тыс. руб.;

за невыплату заработной платы судебная практика по квалификации тяжких последствий окончательно не сформировалась;

мирное урегулирование конфликта между работником и работодателем всегда является более предпочтительным для всех, даже когда уголовное дело уже возбуждено.

Особое мнение

Георгий Батиров, адвокат «Батиров и партнеры», Москва: Ответственность за невыплату зарплаты наступает при совокупности определенных уголовным кодексом обстоятельств. Чтобы избежать ответственности по УК, нужно не допустить наличие хотя бы одного из признаков в ваших деяниях.

В соответствии с ст.145.1 УК РФ данное преступление считается совершенным при следующих признаках:

вы не выплатили зарплату сотруднику (даже в случае если трудовой договор с ним не оформлен, но трудовые отношения имеют место быть);

в течение двух месяцев зарплата не выплачивалась полностью;

в течение трех месяцев зарплата не выплачивалась частично (то есть не выплачено 50% и более);

корыстная или иная личная заинтересованность работодателя/руководителя организации.

Таковы основные признаки преступления.

Чтобы не попасть под действие УК РФ, необходимо не совершить какой-либо из перечисленных признаков. Например, выплатить зарплату полностью после месяца задержки. Или, если в этом месяце не выплатили полностью, то в следующем выплатить частично и за три месяца решить проблему с финансированием зарплаты.

Все ли там очевидно и понятно? Нет, далеко не все очевидно и понятно. В статье есть подвох, причем — для работодателей.

Во-первых, отсутствует четкое понимание того, что есть «иная личная заинтересованность». Часто суды понимают под этим любые траты предприятия. И может сложиться следующая ситуация: работодатель имеет деньги на счетах, но в недостаточном количестве, чтобы финансировать и выплату зарплаты, и дальнейшую работу предприятия. Тогда работодатель стоит перед выбором: заплатить зарплату и уволить людей/закрыть предприятие, либо потратить средства на решение возникших проблем, чтобы люди не лишились работы после выплаты долгов по зарплате.

Конечно, под угрозой уголовного наказания любой здравомыслящий работодатель сделает выбор в пользу первого варианта, и в проигрыше окажутся все, в том числе работники, в защиту которых эта норма вроде бы как и действует. Работодатель тут в безвыходной ситуации.

Во-вторых, уголовное дело по статье 145.1 УК РФ — это дело публичного обвинения. То есть оно может быть возбуждено без заявления работников. Даже в случае, если работники доверяют своему руководству и принимают возможность задержки зарплаты, у них нет возможности хотя бы отсрочить возбуждение уголовного дела. В этом смысле спасение утопающих — дело рук... прокурора, а не самих утопающих.

Есть ли обратная сторона медали? Она как раз и заключается в том, что не всегда управленец реально уклоняется от обязанности выплачивать зарплату. Нередко он просто ставит более долгосрочные интересы работников выше, чем сиюминутные выплаты. И часто сами работники не против «временных трудностей». Но выбора нет ни у кого. Ни у работодателя, ни у работника.