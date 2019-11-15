Как договор меня сэкономит вам НДС

Эта схема не нова, не буду лукавить, налоговики о ее существовании информированы, но если применяется она грамотно, то вполне себе рабочая. Тем более что есть несколько положительных решений суда, включая определение ВАС, когда арбитры встали на сторону бизнеса.

В силу ст. 567 ГК РФ в рамках договора мены (бартерной сделки) каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. Обратите внимание, речь именно об обмене товар на товар, а не, к примеру, товар на услуги. Во втором случае точно будут проблемы (Президиум ВАС РФ в п. 1 Обзора практики разрешения споров, связанных с договором мены).

Схема работает следующим образом. Фирмы обмениваются товаром бартером, т.е. без денежных расчетов. Оптимизация происходит за счет того, что фактически товары не являются равнозначными по реальной стоимости, разница может доплачиваться кэшем. В результате поставщик более дорого товара увел из под налогообложения НДС и налога на прибыль, или начисления УСН часть стоимости товара. Иными словами часть реализации прошла без уплаты налогов. Какой это будет процент зависит от того на сколько товары были неравнозначными при обмене.

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При этом на товары, проданные по бартеру, оформляется обычный пакет документов (товарная накладная, счет-фактура, УПД и т.д.). НДС, выделенный в счете-фактуре, стороны бартерной сделки имеют право принять к вычету на общих основаниях.

Техника безопасности

Чтобы налоговики не смогли доказать, что был осуществлен обмен более дорогого товара на дешевый, с целью оптимизации налогов, можно накануне в учете поставщика дорого товара провести его уценку. Причинами уценки могут быть, например, изменение спроса и предложения на товар или его моральное старение, т.е. вещи очень абстрактные.

Порядок определения рыночной стоимости в настоящий момент тоже ничем не урегулирован, если сделка не происходит между взаимозависимыми лицами, провести уценку товара может внутренняя комиссия организации. По итогам ее работы оформите результат актом об уценке товарно-материальных ценностей (форма № МХ-15). Также допускается оформление акта в произвольной форме.

Налоговых последствий уценка товаров за собой не повлечет, например НДС со стоимости уценки восстанавливать не придется. Предприятие обязано восстанавливать НДС только в случаях, прямо указанных в п. 3 ст. 170 НК РФ, в нем уценка товаров не отсутствует.

В результате, если налоговики попытаются оспорить низкую стоимость товара при обмене у вас будет документальное обоснование ваших действий.

Дополнительная оптимизация может произойти, если компания на ОСНО, передает по бартеру более дорогой товар компании промежуточному продавцу на УСН, в этом случае продажа реальному покупателю произойдет с наименьшим налогообложением.

Кроме того судьи не раз подчеркивали когда стороны в договоре мены установили, что обмен является равноценным, то для доначисления налогов нет оснований. В частности такая позиция судей отражена в Определении судебной коллегии Верховного Суда РФ № 5-В10-66от 18.08.2010г., а также в Решении Саянского городского суда Иркутской области № 2-66/2015 от 12.03.2015г. В обоих случаях налоговики пытались найти налоговую базу в разнице стоимости товара и доказать, что товары обменивались по неравнозначной стоимости, но их усилия не увенчались успехом.