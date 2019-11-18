Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

В конце прошлого месяца мы начали рассказ о приключениях приобретенной в офис кофе-машины за 60 тыс. руб. Выяснили, что в регистрах бухгалтерского учета ее надлежит оформить, как объект основных средств, а для целей налогообложения — как хозяйственный инвентарь (малоценку).
При этом еще раз напомним, что на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, списывается только стоимость этой машины, сама же она никуда не девается, и будет радовать своей продукцией (то бишь несколькими видами ароматного напитка) сотрудников конторы и год, и, возможно, дольше.
Также хотелось бы обратить внимание, что все принадлежащее организации имущество, вне зависимости от его стоимости и срока полезного имущества, обязательно должно иметь фамилию, имя и отчество, то есть закреплено за каким-то конкретным сотрудником.
Кто же именно будет нести ответственность, в том числе и материальную, за данную кофе-машину — завхоз (это по-советски, по-современному — офис-менеджер, или как-то ещё), секретарь директора, или непосредственно сам директор — это уже на усмотрение руководства организации.
Передачу имущества материально-ответственному лицу необходимо документально оформить. Оптимально, по нашему мнению, это сделать записью в заведенной при поступлении данного объекта основных средств (таковым он является в регистрах бухгалтерского учета) инвентарной карточки учета основных средств ОС-6. Форма её была утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.
И далее, как уже говорились выше, кофе-машина будет эксплуатироваться отведенный ей срок.
И не исключено, что спустя какое-то время она может сломаться. Что в этом случае делать — однозначно сказать весьма трудно. Вполне возможно, что в организации есть мастер на все руки, который (или которая — у нас нынче гендерное равноправие) может починить абсолютно все — от степлера до гравицапы. Вот к нему (или к ней) и идёт весь офисный планктон, когда что-то сломалось.
Такой мелкий ремонт обычно какими-то первичными документами не оформляется. На зачистку окислившегося контакта или замену какой-нибудь мелкой деталюшки уйдет гораздо меньше времени, чем на оформление акта выполненных работ по этому поводу.
А вот если ремонт местный умелец (умелица) своими силами провести не в состоянии (либо таковые в организации отсутствуют), то сломавшийся агрегат необходимо будет отнести в какую-нибудь специализированную мастерскую (или пригласить их в офис). И акт выполненных работ с подписями двух сторон должен быть оформлен в обязательном порядке.
Бухгалтерия эти затраты отнесет на расходы записями:
- Дебет счета 26 (44) Кредит счета 60;
- Дебет счета 19 Кредит счета 60;
- Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.
Но списание объекта основных средств необходимо будет документально оформить. За образец можно взять Акт о списании объекта основных средств по форме ОС-4, утвержденной уже упоминавшимся выше постановлением Госкомстата России № 7. Хотя ни одна выездная налоговая проверка не должна возражать, если акт на списание будет составлен и в произвольной форме, типа: — Мы, нижеподписавшиеся, ...., составили настоящий Акт в том, что... Далее на полтора листа пойдет перечень поломок, и вывод: —Списать, как не подлежащую ремонту.
И после того, как Акт будет утвержден руководителем организации, он попадет в бухгалтерию, которая и спишет с подотчета соответствующего материально-ответственного лица, так и вообще с баланса организации поломатую кофемашину.
Напомним, что она была приобретена в октябре текущего года за 60 тыс. руб. (без учета НДС). И ей был установлен срок полезного использования в 30 месяцев. И допустим, во второй половине декабря, темным пятничным (или субботним) вечером директор и главный бухгалтер (ну, или финансовый директор) допоздна обсуждали финансовые перспективы организации на наступающий 2020 год. И интенсивно эксплуатирующаяся кофемашина окончательно накрылась.В понедельник был составлен, утвержден и передан в бухгалтерию акт на её списание.
В октябре все 60 тыс. руб. были отнесены на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что повлекло за собой начисление отложенного налогового обязательства в сумме 12 тыс. руб. проводкой:
- Дебет счета 68.04 Кредит счета 77 — 12 000 руб.
- Дебет счета 26 (44) Кредит счета 02 — 2000 руб.;
- Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 400 руб.
- Дебет счета 01-1 Кредит счета 01 — 60 000 руб. — списана первоначальная стоимость ликвидированного объекта основных средств;
- Дебет счета 02 Кредит счета 01-1 — 4000 руб. — списана амортизация по ликвидированному объекту основных средств (2000 руб. х 2 мес.);
- Дебет счета 91-2 Кредит счета 01-1 — 56 000 руб. — остаточная стоимость ликвидированного объекта основных средств отнесена на уменьшение финансового результата (60 000 руб. — 4 000 руб.);
- Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 11 200 руб. — восстановлено начисленное в октябре отложенное налоговое обязательство (12 000 руб. — 800 руб. или 56 000 руб. х 20%).
При этом хотелось бы обратить внимание, что любая цена, по которой его согласятся купить, должна быть признана рыночной. Ведь навряд ли где-то можно найти информацию о средней стоимости бывшей в употреблении (пусть и два с небольшим месяца) кофемашины. Тем более, что за это время её можно было уделать так, что далеко не всякий согласится взять ее хоть за полторы-две тысячи.
Плюс к этому стоимость ее в налоговом учете равна нулю, хотя остаточная стоимость в учете бухгалтерском — 56 тыс. руб.
Поэтому при любой цене продажи результатом будет налогооблагаемая прибыль, пусть даже и при убытках в регистрах бухгалтерского учета.
Но, допустим, теща директора (или подруга его мамы) согласилась взять ее за 10 тыс. руб., плюс 2 тыс. налога на добавленную стоимость.
Каким документом оформить выбытие такого основного средства — накладной по форме М-15 (или ТОРГ-12), либо Актом о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 — по нашему мнению большой разницы нет. Правильнее — оформить ОС-1, проще (что тоже не должно вызвать претензий ни у каких у проверяющих) М-15 (и то и ТОРГ-12).
Единственная сложность, какая может возникнуть при продаже имущества организации физическому лицу — это отсутствие онлайн-кассы.
В этом случае на организацию может быть наложено административное взыскание в размере как минимум 30 тыс. руб. и лично на директора — не менее 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).
И передача кофемашины горячо любимой теще директора (или мужу ее двоюродной сестры) на основании накладной, счета-фактуры и чека о приеме денежных средств отразится проводками:
- Дебет счета 62 Кредит счета 91-1 — 12 000 руб. — продана б/у кофемашина физическому лицу;
- Дебет счета 91-2 Кредит счета 68.02 — 2000 руб. — НДС от продажи агрегата;
- Дебет счета 01-1 (субсчет «Выбытие основных средств») Кредит счета 01 — 60 000 руб. — списана первоначальная стоимость проданного основного средства;
- Дебет счета 02 Кредит счета 01-1 — 4000 руб. — списана амортизация по проданному основному средству;
- Дебет счета 91-2 Кредит счета 01-1 — 56 000 руб. — остаточная стоимость проданного основного средства отнесена на уменьшение финансового результата;
- Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 11 200 руб. — восстановлено начисленное при вводе в эксплуатацию хозяйственного инвентаря отложенное налоговое обязательство.
И проводка будет:
- Дебет счета 68.04 Кредит счета 99 — 9 200 руб.
Таким образом, продажа б/у хозинвентаря по любой (но не слишком уж заниженной) цене не должна вызывать подозрения у налоговых органов о получении необоснованной налоговой выгоды.Организация в любом случае заплатит налог на прибыль, полученный при этой сделке. Ну а то, что при этом в регистрах бухгалтерского учета возник убыток, налоговые органы должно волновать несколько меньше.