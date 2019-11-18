Дешевое основное средство: не запутайтесь в учете

В конце прошлого месяца мы начали рассказ о приключениях приобретенной в офис кофе-машины за 60 тыс. руб. Выяснили, что в регистрах бухгалтерского учета ее надлежит оформить, как объект основных средств, а для целей налогообложения — как хозяйственный инвентарь (малоценку).

При этом еще раз напомним, что на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, списывается только стоимость этой машины, сама же она никуда не девается, и будет радовать своей продукцией (то бишь несколькими видами ароматного напитка) сотрудников конторы и год, и, возможно, дольше.

Также хотелось бы обратить внимание, что все принадлежащее организации имущество, вне зависимости от его стоимости и срока полезного имущества, обязательно должно иметь фамилию, имя и отчество, то есть закреплено за каким-то конкретным сотрудником.

Кто же именно будет нести ответственность, в том числе и материальную, за данную кофе-машину — завхоз (это по-советски, по-современному — офис-менеджер, или как-то ещё), секретарь директора, или непосредственно сам директор — это уже на усмотрение руководства организации.

Передачу имущества материально-ответственному лицу необходимо документально оформить. Оптимально, по нашему мнению, это сделать записью в заведенной при поступлении данного объекта основных средств (таковым он является в регистрах бухгалтерского учета) инвентарной карточки учета основных средств ОС-6. Форма её была утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7.

И далее, как уже говорились выше, кофе-машина будет эксплуатироваться отведенный ей срок.

И не исключено, что спустя какое-то время она может сломаться. Что в этом случае делать — однозначно сказать весьма трудно. Вполне возможно, что в организации есть мастер на все руки, который (или которая — у нас нынче гендерное равноправие) может починить абсолютно все — от степлера до гравицапы. Вот к нему (или к ней) и идёт весь офисный планктон, когда что-то сломалось.

Такой мелкий ремонт обычно какими-то первичными документами не оформляется. На зачистку окислившегося контакта или замену какой-нибудь мелкой деталюшки уйдет гораздо меньше времени, чем на оформление акта выполненных работ по этому поводу.

А вот если ремонт местный умелец (умелица) своими силами провести не в состоянии (либо таковые в организации отсутствуют), то сломавшийся агрегат необходимо будет отнести в какую-нибудь специализированную мастерскую (или пригласить их в офис). И акт выполненных работ с подписями двух сторон должен быть оформлен в обязательном порядке.

Бухгалтерия эти затраты отнесет на расходы записями:

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Если же затраты на ремонт поломавшейся кофе-машины для руководства организации покажутся весьма существенными, то, возможно, оптимально будет выкинуть этот агрегат, а взамен приобрести новый (то ли понадежнее, то ли подешевле).

Но списание объекта основных средств необходимо будет документально оформить. За образец можно взять Акт о списании объекта основных средств по форме ОС-4, утвержденной уже упоминавшимся выше постановлением Госкомстата России № 7. Хотя ни одна выездная налоговая проверка не должна возражать, если акт на списание будет составлен и в произвольной форме, типа: — Мы, нижеподписавшиеся, ...., составили настоящий Акт в том, что... Далее на полтора листа пойдет перечень поломок, и вывод: —Списать, как не подлежащую ремонту.

И после того, как Акт будет утвержден руководителем организации, он попадет в бухгалтерию, которая и спишет с подотчета соответствующего материально-ответственного лица, так и вообще с баланса организации поломатую кофемашину.

Напомним, что она была приобретена в октябре текущего года за 60 тыс. руб. (без учета НДС). И ей был установлен срок полезного использования в 30 месяцев. И допустим, во второй половине декабря, темным пятничным (или субботним) вечером директор и главный бухгалтер (ну, или финансовый директор) допоздна обсуждали финансовые перспективы организации на наступающий 2020 год. И интенсивно эксплуатирующаяся кофемашина окончательно накрылась.

В понедельник был составлен, утвержден и передан в бухгалтерию акт на её списание.

В октябре все 60 тыс. руб. были отнесены на уменьшение налогооблагаемой прибыли, что повлекло за собой начисление отложенного налогового обязательства в сумме 12 тыс. руб. проводкой:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 77 — 12 000 руб.

С ноября началось начисление амортизации в регистрах бухгалтерского учета по 2 тыс. руб., что отражалось записями:

Дебет счета 26 (44) Кредит счета 02 — 2000 руб.;

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 400 руб.

Таким образом, списание кофемашины в декабре отразится проводками:

Дебет счета 01-1 Кредит счета 01 — 60 000 руб. — списана первоначальная стоимость ликвидированного объекта основных средств;

Дебет счета 02 Кредит счета 01-1 — 4000 руб. — списана амортизация по ликвидированному объекту основных средств (2000 руб. х 2 мес.);

Дебет счета 91-2 Кредит счета 01-1 — 56 000 руб. — остаточная стоимость ликвидированного объекта основных средств отнесена на уменьшение финансового результата (60 000 руб. — 4 000 руб.);

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 11 200 руб. — восстановлено начисленное в октябре отложенное налоговое обязательство (12 000 руб. — 800 руб. или 56 000 руб. х 20%).

Если аппарат все-таки не сломался, но, по каким-то причинам, перестал нравиться руководству, никто не может запретить его продать — другой организации, своему сотруднику, и пр.

При этом хотелось бы обратить внимание, что любая цена, по которой его согласятся купить, должна быть признана рыночной. Ведь навряд ли где-то можно найти информацию о средней стоимости бывшей в употреблении (пусть и два с небольшим месяца) кофемашины. Тем более, что за это время её можно было уделать так, что далеко не всякий согласится взять ее хоть за полторы-две тысячи.

Плюс к этому стоимость ее в налоговом учете равна нулю, хотя остаточная стоимость в учете бухгалтерском — 56 тыс. руб.

Поэтому при любой цене продажи результатом будет налогооблагаемая прибыль, пусть даже и при убытках в регистрах бухгалтерского учета.

Но, допустим, теща директора (или подруга его мамы) согласилась взять ее за 10 тыс. руб., плюс 2 тыс. налога на добавленную стоимость.

Каким документом оформить выбытие такого основного средства — накладной по форме М-15 (или ТОРГ-12), либо Актом о приеме-передаче объекта основных средств по форме ОС-1 — по нашему мнению большой разницы нет. Правильнее — оформить ОС-1, проще (что тоже не должно вызвать претензий ни у каких у проверяющих) М-15 (и то и ТОРГ-12).

Единственная сложность, какая может возникнуть при продаже имущества организации физическому лицу — это отсутствие онлайн-кассы.

В этом случае на организацию может быть наложено административное взыскание в размере как минимум 30 тыс. руб. и лично на директора — не менее 10 тыс. руб. (п. 2 ст. 14.5 КоАП РФ).

И передача кофемашины горячо любимой теще директора (или мужу ее двоюродной сестры) на основании накладной, счета-фактуры и чека о приеме денежных средств отразится проводками:

Дебет счета 62 Кредит счета 91-1 — 12 000 руб. — продана б/у кофемашина физическому лицу;

Дебет счета 91-2 Кредит счета 68.02 — 2000 руб. — НДС от продажи агрегата;

Дебет счета 01-1 (субсчет «Выбытие основных средств») Кредит счета 01 — 60 000 руб. — списана первоначальная стоимость проданного основного средства;

Дебет счета 02 Кредит счета 01-1 — 4000 руб. — списана амортизация по проданному основному средству;

Дебет счета 91-2 Кредит счета 01-1 — 56 000 руб. — остаточная стоимость проданного основного средства отнесена на уменьшение финансового результата;

Дебет счета 77 Кредит счета 68.04 — 11 200 руб. — восстановлено начисленное при вводе в эксплуатацию хозяйственного инвентаря отложенное налоговое обязательство.

Полученный при продаже актива убыток (по данным бухгалтерского учета он составил 46 000 руб.) влечет за собой начисление условного дохода по налогу на прибыль (п. 20 ПБУ 18/02) в сумме 9 200 руб. (46 000 руб. х 20%).

И проводка будет:

Дебет счета 68.04 Кредит счета 99 — 9 200 руб.

В итоге налогооблагаемая база в месяце продажи этой кофемашины увеличится на 10 тыс. руб.

Таким образом, продажа б/у хозинвентаря по любой (но не слишком уж заниженной) цене не должна вызывать подозрения у налоговых органов о получении необоснованной налоговой выгоды.

Организация в любом случае заплатит налог на прибыль, полученный при этой сделке. Ну а то, что при этом в регистрах бухгалтерского учета возник убыток, налоговые органы должно волновать несколько меньше.