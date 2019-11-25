Новые правила по электронным подписям: из-за ФНС все станет ужасно?

На днях в первом чтении был принят законопроект об электронной подписи.

Есть мнение, что новые правила просто ужасны и приведут к коллапсу в системе электронного документооборота.

Давайте вместе разберемся, что хотят поменять и почему это пугает экспертов.

Проект

Законопроект № 747528-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи» был рассмотрен Госдумой в первом чтении 7 ноября 2019. Дата второго чтения пока не назначена.

Основные изменения следующие:

1. Место выдачи ЭП

Юрлица и ИП смогут получать усиленную квалифицированную электронную подпись только в ФНС, а финансовые организации — в ЦБ РФ.

Аккредитованные Минкомсвязью удостоверяющие центры (УЦ), которые выдают КЭП сейчас, смогут выдавать такие подписи только физлицам.

2. Требования к УЦ

Требования к УЦ сильно изменятся:

собственный капитал должен быть увеличен с 7 млн до 500 млн — 1 млрд рублей;

размер страховой ответственности увеличивается с 30 млн до 300-500 млн рублей;

срок аккредитации сокращается с 5 лет до 3 лет.

В законе пропишут обязанность подписывать документы компаний не одной, а двумя усиленными квалифицированными подписями одновременно. Руководитель организации должен будет ставить на документе подпись юридического лица и личную цифровую подпись как физического лица.

Все эти поправки, по мнению авторов законопроекта, должны сократить мошеннические действия с использованием электронных подписей.

Опасения экспертов

Еще до рассмотрения проекта Госдумой крупнейшие ретейлеры и производители потребительских товаров направили Дмитрию Медведеву письмо с критикой документа.

Бизнес опасается коллапса электронного документооборота.

Отрицательный отзыв на данный законопроект в правительство также направил Сбербанк.

1. Бизнес опасается, что наличие единственного удостоверяющего центра, выдающего сертификаты всем юрлицам и ИП, в случае возникновения технических проблем может привести к тому, что «деятельность организаций будет парализована».

2. Значительное увеличение требований к УЦ приведут к переделу рынка. На сегодняшний день в России действуют 497 удостоверяющих центров. Их список можно найти на сайте Минсвязи в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».

3. Необходимость использования сразу двух подписей повлечет затраты на модернизацию информационных систем организаций, чтобы они могли одновременно проверять несколько электронных подписей на одном документе. Кроме того, появляется риск нарушения личных прав граждан, так как их персональные данные могут быть скомпрометированы из-за обязанности использовать личные электронные подписи для служебных целей

Мнение комитета ГД

В заключении ответственного комитета Госдумы (по финансовому рынку) говорится, что вызывает обеспокоенность факт отсутствия в пояснительной записке к проекту информации о готовности, в частности, ФНС России в установленные сроки сформировать и развить территориальную сеть УЦ, достаточную для удовлетворения потребностей юрлиц и ИП. Не приведет ли это к снижению качества услуги и повышению ее стоимости?

Комитет считает целесообразным ко второму чтению внести поправки, предусматривающие делегирование организациям-агентам части полномочий УЦ. Например, агенты могли бы принимать заявления на выпуск подписи, создавать ЭП, хранить их для дистанционного использования.

Что касается двух ЭП на одном документе, то по мнению комитета ГД, сама идея хорошая. Это позволит оперативно отзывать ЭП директора, что исключит возможность подписания документов недолжными лицами (например, бывшим директором).

Вместе с тем использование сразу двух ЭП может привести к увеличению затрат организаций на это дело.

Мнение депутатов ГД

В «Справедливой России» отмечают, что будет передел рынка.

«Не сомневайтесь, именно для этого и внесён этот законопроект. Авторы могут, конечно, опротестовывать, не соглашаться с этим, но я обращаю еще внимание, законопроект, который мы сейчас рассматриваем, львиную долю рынка передаёт государственным учреждениям. Обратите внимание, ЦБ, казначейство, налоговая», - заявил депутат от СР Валерий Гартунг.

Его речь на заседании Госдумы была довольно эмоциональна. Приведем выдержки:

Авторы законодательной инициативы – не Правительство, а депутаты Государственной Думы. Почему? Потому что если Правительство вносит, есть процедура антикоррупционной экспертизы. А когда депутаты вносят, нет такой экспертизы. Поэтому такого рода законы именно таким образом и вносятся. Изменения, которые вносятся, и авторы не скрывают этого, направлены на то, чтобы фактически в 25 раз уменьшить количество участников рынка. Ну, они так посчитали. Им задают вопрос: а как вы посчитали, откуда 20 или 30 останется? Да всё уже посчитано, потому что с участниками рынка, бенефициарами этого закона, уже всё обсуждено. Всё обсуждено и все уже знают, кто останется, кого не будет. Именно поэтому и такого рода изменения радикальные. Зачем собственный капитал, например, увеличивать с 30 до миллиарда? Ну, увеличьте немного его. Да, нам скажут, не будет нарушений. А где гарантия, если нарушения есть сейчас? И там, и там люди делают. Если они ошибаются, и там, и там они будут ошибаться. Вы думаете, госчиновник у нас меньше ошибается? Я вас уверяю, что гораздо чаще ошибается, и с умыслом, возможно. Прочитав заключение комитета, всё понятно. Только у них не хватило духа в конце последнюю строчку изменить. «Не принимать» надо было написать. Потому что это коррупционноёмкий закон. Духа не хватило, хотя они всё прописали. Кто умеет читать, всё здесь увидел. Тут даже не надо быть экспертом. Комитет добросовестно выполнил свою работу. Только у них политической воли не хватило на последнее решение – отклонить этот законопроект.

Депутат призвал коллег отклонить законопроект. Однако, как известно, большинством голосов он был принят в первом чтении.

Ко второму чтению подготовят поправки. Какие – пока не известно.