Как правильно уничтожить печать компании

Старая печать компании, не пригодная к использованию, не должна попасть в чужие руки. Поэтому ее нужно уничтожить и только после этого изготовить новую. Чтобы не возникло проблем с юридическим статусом документов, подтвержденных измененной печатью, факт уничтожения старой печати и введение новой требуется зафиксировать документально. Остановимся на нюансах процедуры.
Печать компании из-за многократного использования рано или поздно приходит в негодность. Однако документы требуют полного и четкого ее оттиска, на котором читался бы весь текст. Может потребоваться новая печать. То же касается смены организационно-правовой формы, наименования или местонахождения компании. Что делать со старой печатью, как ее правильно уничтожить и какими документами оформить данную процедуру?
Уничтожить печать можно самостоятельно или силами сторонней организации. Выбрать один из способов должен руководитель компании.
Печать уничтожается собственными силами
Законодательство не регламентирует порядок производства и уничтожения печатей. Компании или ИП разрабатывают его самостоятельно.
Приведем примерный алгоритм утилизации.
- Руководство компании принимает решение об уничтожении печатей и штампов, утративших свою актуальность. Решение можно вынести в отношении одной печати или нескольких, или всех сразу.
- Издается приказ об уничтожении печатей.
- На основании приказа создается специальная комиссия, которая и проводит уничтожение штемпельных изделий.
- Для фиксации факта утилизации составляется акт.
В акт об уничтожении печати включается такая информация:
- состав комиссии;
- время и место уничтожения печати;
- основание уничтожения;
- наименование и оттиск уничтоженной печати;
- способ уничтожения — полное разрушение печатающей поверхности: печать из каучука разрезается на мелкие части или сжигается, металлическая печать опиливается двумя перекрестными линиями;
- заключение комиссии о непригодности печати к использованию;
- подписи членов комиссии.
Акт утверждает руководитель предприятия (пример 1). Хранится он постоянно, чтобы избежать споров по документам, заверенным старой печатью.
Внимание! Если штемпель утерян или украден, то подается соответствующее заявление в налоговую инспекцию и полицию. В такой ситуации акт об утилизации не составляется.
Пример 1
Общество с ограниченной УТВЕРЖДАЮ
ответственностью «Визави» Генеральный директор
Петров__ Петров И.И.
(подпись)
АКТ
01.10.2019 № 1
Москва
Об уничтожении печатей
Комиссия в лице:
председатель комиссии — генеральный директор Петров И.И.,
члены комиссии — главный бухгалтер Руденко Н. В.,
начальник отдела кадров — Воронов К.И.
составила данный акт об уничтожении круглой печати ООО «Визави» (ИНН 187655443487, КПП 56478309; адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45, оф. 7).
Основание: приказ директора ООО «Визави» Петрова И.И. от 29.09.2019 № 7
Комиссия отобрала деформированные печати и уничтожила их 01 октября 2019 года в 10 часов 20 минут на территории складского помещения № 2 путем опиливания поверхности печати двумя перекрестными линиями:
Возможность дальнейшего использования и восстановления печати невозможна. Оттиски уничтожаемой печати:
(подпись)
Члены комиссии ______Руденко_________________ Руденко Н.В.
(подпись)
___Воронов __________________ Воронов К.И.
(подпись)
На основании акта в журнале учета печатей и штампов делается запись об уничтожении (пример 2).
Пример 2
ЖУРНАЛ
учета печатей и штампов, выделенных на уничтожение
№
Наименование печати (штампа), инициатор заказа, дата поступления
Оттиск печатей (штампов), возвращенных для уничтожения, дата возврата
Отметка об уничтожении, номер акта и дата
Примечание
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Печать уничтожает сторонняя организация
При сдаче печати на уничтожение в стороннюю организацию нужно подготовить такие документы:
- заявление об уничтожении печати, подписанное руководителем;
- ксерокопию паспорта руководителя;
- доверенность на уничтожение печати от руководителя организации лицу, ответственному за ее уничтожение;
- паспорт (ксерокопию) лица, ответственного за уничтожение печати;
- выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию);
- документ, подтверждающий факт оплаты (оригинал квитанции Сбербанка или платежное поручение).
Перечень документов рекомендуемый, он не закреплен нормативными документами и его можно изменить. Организация, которая принимает печать на уничтожение, также выдает акт (пример 3), на обороте которого проставляется оттиск печати, подлежащей уничтожению.
Пример 3
Акт №№ об уничтожении печати организации
Составлен в 2-х экземплярах
Печать, зарегистрированная в реестре печатей за №______ __________________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма и наименование организации)
гос. регистрации № _______________________________________________________________ уничтожена
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ в связи с ___________________________________________________________________
(указать причину)
Печать уничтожена в присутствии представителя организации
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
паспорт: серия_______________ №________________ код подразделения ___________________________
выдан_____________________________(кем, когда)_______________________________________________
_______________( подпись) ______ "_____«___________ 200_ г.Факт уничтожения печати в моем присутствии подтверждаю, сведения об уничтожении печати внесены в базу данных «Реестр печатей», заявление и один экземпляр акта приобщены к архивному делу печати.
___________ /___________/ "_____«__________ 200_ г.
(подпись)
М.П. изготовителя
ОТТИСКИ УНИЧТОЖАЕМОЙ ПЕЧАТИ
Как учесть расходы на уничтожение печати
Расходы, связанные с уничтожением печати, признаются расходами для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. В бухгалтерском учете они отражаются на счете 26 (20, 44).
Пример 4
Генеральный директор компании «Визави» Петров И.И. принял решение об уничтожении изношенной печати к общества силами сторонней организации. Стоимость услуги — 2 000 руб., в том числе НДС — 305,08 руб.
Петров И.И. представил в бухгалтерию подтверждающие документы.
Сумма прочих расходов в полном объеме включается в расходы текущего отчетного (налогового) периода (п.2 ст.318 НК).
Бухгалтер сделал такие проводки:
Дт 71 Кт 50 — 2 000 руб — выдана подотчет сумма Петрову И.И. для оплаты услуг сторонней организации по уничтожению печати.
Дт 26 — Кт 71 — 2 000 руб — приняты расходы на уничтожение печати
Дт 19 Кт 71 — 305,08 руб — учтен НДС
Дт 68 Кт 19 — 305,08 руб — предъявлен к вычету НДС