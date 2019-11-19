Как правильно уничтожить печать компании

Старая печать компании, не пригодная к использованию, не должна попасть в чужие руки. Поэтому ее нужно уничтожить и только после этого изготовить новую. Чтобы не возникло проблем с юридическим статусом документов, подтвержденных измененной печатью, факт уничтожения старой печати и введение новой требуется зафиксировать документально. Остановимся на нюансах процедуры.

Печать компании из-за многократного использования рано или поздно приходит в негодность. Однако документы требуют полного и четкого ее оттиска, на котором читался бы весь текст. Может потребоваться новая печать. То же касается смены организационно-правовой формы, наименования или местонахождения компании. Что делать со старой печатью, как ее правильно уничтожить и какими документами оформить данную процедуру?

Уничтожить печать можно самостоятельно или силами сторонней организации. Выбрать один из способов должен руководитель компании.

Печать уничтожается собственными силами

Законодательство не регламентирует порядок производства и уничтожения печатей. Компании или ИП разрабатывают его самостоятельно.

Приведем примерный алгоритм утилизации.

Руководство компании принимает решение об уничтожении печатей и штампов, утративших свою актуальность. Решение можно вынести в отношении одной печати или нескольких, или всех сразу. Издается приказ об уничтожении печатей. На основании приказа создается специальная комиссия, которая и проводит уничтожение штемпельных изделий. Для фиксации факта утилизации составляется акт.

В акт об уничтожении печати включается такая информация:

состав комиссии;

время и место уничтожения печати;

основание уничтожения;

наименование и оттиск уничтоженной печати;

способ уничтожения — полное разрушение печатающей поверхности: печать из каучука разрезается на мелкие части или сжигается, металлическая печать опиливается двумя перекрестными линиями;

заключение комиссии о непригодности печати к использованию;

подписи членов комиссии.

Акт утверждает руководитель предприятия (пример 1). Хранится он постоянно, чтобы избежать споров по документам, заверенным старой печатью.

Внимание! Если штемпель утерян или украден, то подается соответствующее заявление в налоговую инспекцию и полицию. В такой ситуации акт об утилизации не составляется.

Пример 1

Общество с ограниченной УТВЕРЖДАЮ ответственностью «Визави» Генеральный директор Петров__ Петров И.И. (подпись) АКТ 01.10.2019 № 1 Москва Об уничтожении печатей Комиссия в лице: председатель комиссии — генеральный директор Петров И.И., члены комиссии — главный бухгалтер Руденко Н. В., начальник отдела кадров — Воронов К.И. составила данный акт об уничтожении круглой печати ООО «Визави» (ИНН 187655443487, КПП 56478309; адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45, оф. 7). Основание: приказ директора ООО «Визави» Петрова И.И. от 29.09.2019 № 7 Комиссия отобрала деформированные печати и уничтожила их 01 октября 2019 года в 10 часов 20 минут на территории складского помещения № 2 путем опиливания поверхности печати двумя перекрестными линиями: Основную (круглую) печать — 1 шт. Печать отдела кадров — 1 шт. Возможность дальнейшего использования и восстановления печати невозможна. Оттиски уничтожаемой печати: Печать ООО «Визави» Печать отдела кадров ООО «Визави»

Председатель комиссии ________Петров_______________ Петров И.И. (подпись) Члены комиссии ______Руденко_________________ Руденко Н.В. (подпись) ___Воронов __________________ Воронов К.И. (подпись)

На основании акта в журнале учета печатей и штампов делается запись об уничтожении (пример 2).

Пример 2

ЖУРНАЛ

учета печатей и штампов, выделенных на уничтожение

№

п/п Наименование печати (штампа), инициатор заказа, дата поступления Оттиск печатей (штампов), возвращенных для уничтожения, дата возврата Отметка об уничтожении, номер акта и дата Примечание 1 2 3 4 5

Печать уничтожает сторонняя организация

При сдаче печати на уничтожение в стороннюю организацию нужно подготовить такие документы:

заявление об уничтожении печати, подписанное руководителем;

ксерокопию паспорта руководителя;

доверенность на уничтожение печати от руководителя организации лицу, ответственному за ее уничтожение;

паспорт (ксерокопию) лица, ответственного за уничтожение печати;

выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию);

документ, подтверждающий факт оплаты (оригинал квитанции Сбербанка или платежное поручение).

Перечень документов рекомендуемый, он не закреплен нормативными документами и его можно изменить. Организация, которая принимает печать на уничтожение, также выдает акт (пример 3), на обороте которого проставляется оттиск печати, подлежащей уничтожению.

Пример 3

Акт №№ об уничтожении печати организации Составлен в 2-х экземплярах Печать, зарегистрированная в реестре печатей за №______ __________________________________________________________________________________________ (организационно-правовая форма и наименование организации) гос. регистрации № _______________________________________________________________ уничтожена ИЗГОТОВИТЕЛЕМ в связи с ___________________________________________________________________ (указать причину) Печать уничтожена в присутствии представителя организации ___________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) паспорт: серия_______________ №________________ код подразделения ___________________________ выдан_____________________________(кем, когда)_______________________________________________ _______________( подпись) ______ "_____«___________ 200_ г. Факт уничтожения печати в моем присутствии подтверждаю, сведения об уничтожении печати внесены в базу данных «Реестр печатей», заявление и один экземпляр акта приобщены к архивному делу печати. Представитель изготовителя ___________ /___________/ "_____«__________ 200_ г. (подпись) М.П. изготовителя ОТТИСКИ УНИЧТОЖАЕМОЙ ПЕЧАТИ

Как учесть расходы на уничтожение печати

Расходы, связанные с уничтожением печати, признаются расходами для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. В бухгалтерском учете они отражаются на счете 26 (20, 44).

Пример 4

Генеральный директор компании «Визави» Петров И.И. принял решение об уничтожении изношенной печати к общества силами сторонней организации. Стоимость услуги — 2 000 руб., в том числе НДС — 305,08 руб.

Петров И.И. представил в бухгалтерию подтверждающие документы.

Сумма прочих расходов в полном объеме включается в расходы текущего отчетного (налогового) периода (п.2 ст.318 НК).

Бухгалтер сделал такие проводки:

Дт 71 Кт 50 — 2 000 руб — выдана подотчет сумма Петрову И.И. для оплаты услуг сторонней организации по уничтожению печати.

Дт 26 — Кт 71 — 2 000 руб — приняты расходы на уничтожение печати

Дт 19 Кт 71 — 305,08 руб — учтен НДС

Дт 68 Кт 19 — 305,08 руб — предъявлен к вычету НДС