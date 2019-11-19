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Как правильно уничтожить печать компании

Старая печать компании, не пригодная к использованию, не должна попасть в чужие руки. Поэтому ее нужно уничтожить и только после этого изготовить новую. Чтобы не возникло проблем с юридическим статусом документов, подтвержденных измененной печатью, факт уничтожения старой печати и введение новой требуется зафиксировать документально. Остановимся на нюансах процедуры.

Печать компании из-за многократного использования рано или поздно приходит в негодность. Однако документы требуют полного и четкого ее оттиска, на котором читался бы весь текст. Может потребоваться новая печать. То же касается смены организационно-правовой формы, наименования или местонахождения компании. Что делать со старой печатью, как ее правильно уничтожить и какими документами оформить данную процедуру?

Уничтожить печать можно самостоятельно или силами сторонней организации. Выбрать один из способов должен руководитель компании.

Печать уничтожается собственными силами

Законодательство не регламентирует порядок производства и уничтожения печатей. Компании или ИП разрабатывают его самостоятельно.

Приведем примерный алгоритм утилизации.

  1. Руководство компании принимает решение об уничтожении печатей и штампов, утративших свою актуальность. Решение можно вынести в отношении одной печати или нескольких, или всех сразу.
  2. Издается приказ об уничтожении печатей.
  3. На основании приказа создается специальная комиссия, которая и проводит уничтожение штемпельных изделий.
  4. Для фиксации факта утилизации составляется акт.

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В акт об уничтожении печати включается такая информация:

  • состав комиссии;
  • время и место уничтожения печати;
  • основание уничтожения;
  • наименование и оттиск уничтоженной печати;
  • способ уничтожения — полное разрушение печатающей поверхности: печать из каучука разрезается на мелкие части или сжигается, металлическая печать опиливается двумя перекрестными линиями;
  • заключение комиссии о непригодности печати к использованию;
  • подписи членов комиссии.

Акт утверждает руководитель предприятия (пример 1). Хранится он постоянно, чтобы избежать споров по документам, заверенным старой печатью.

Внимание! Если штемпель утерян или украден, то подается соответствующее заявление в налоговую инспекцию и полицию. В такой ситуации акт об утилизации не составляется.

Пример 1

Общество с ограниченной УТВЕРЖДАЮ

ответственностью «Визави» Генеральный директор

Петров__ Петров И.И.

(подпись)

АКТ

01.10.2019 № 1

Москва

Об уничтожении печатей

Комиссия в лице:

председатель комиссии — генеральный директор Петров И.И.,

члены комиссии — главный бухгалтер Руденко Н. В.,

начальник отдела кадров — Воронов К.И.

составила данный акт об уничтожении круглой печати ООО «Визави» (ИНН 187655443487, КПП 56478309; адрес: г. Москва, Ленинский проспект, д. 45, оф. 7).

Основание: приказ директора ООО «Визави» Петрова И.И. от 29.09.2019 № 7

Комиссия отобрала деформированные печати и уничтожила их 01 октября 2019 года в 10 часов 20 минут на территории складского помещения № 2 путем опиливания поверхности печати двумя перекрестными линиями:

  1. Основную (круглую) печать — 1 шт.
  2. Печать отдела кадров — 1 шт.

Возможность дальнейшего использования и восстановления печати невозможна. Оттиски уничтожаемой печати:

 

 

 

Печать ООО «Визави»

 

 

 

 

Печать отдела кадров ООО «Визави»

 


Председатель комиссии ________Петров_______________ Петров И.И.

(подпись)

Члены комиссии ______Руденко_________________ Руденко Н.В.

(подпись)

___Воронов __________________ Воронов К.И.

(подпись)

 

На основании акта в журнале учета печатей и штампов делается запись об уничтожении (пример 2).

Пример 2

ЖУРНАЛ
учета печатей и штампов, выделенных на уничтожение


п/п

Наименование печати (штампа), инициатор заказа, дата поступления

Оттиск печатей (штампов), возвращенных для уничтожения, дата возврата

Отметка об уничтожении, номер акта и дата

Примечание

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Печать уничтожает сторонняя организация

При сдаче печати на уничтожение в стороннюю организацию нужно подготовить такие документы:

  • заявление об уничтожении печати, подписанное руководителем;
  • ксерокопию паспорта руководителя;
  • доверенность на уничтожение печати от руководителя организации лицу, ответственному за ее уничтожение;
  • паспорт (ксерокопию) лица, ответственного за уничтожение печати;
  • выписку из ЕГРЮЛ (нотариально заверенную копию);
  • документ, подтверждающий факт оплаты (оригинал квитанции Сбербанка или платежное поручение).

Перечень документов рекомендуемый, он не закреплен нормативными документами и его можно изменить. Организация, которая принимает печать на уничтожение, также выдает акт (пример 3), на обороте которого проставляется оттиск печати, подлежащей уничтожению.

Пример 3

Акт №№ об уничтожении печати организации

Составлен в 2-х экземплярах

Печать, зарегистрированная в реестре печатей за №______ __________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма и наименование организации)

гос. регистрации № _______________________________________________________________ уничтожена

ИЗГОТОВИТЕЛЕМ в связи с ___________________________________________________________________

(указать причину)

Печать уничтожена в присутствии представителя организации

___________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия_______________ №________________ код подразделения ___________________________

выдан_____________________________(кем, когда)_______________________________________________

 

_______________( подпись) ______ "_____«___________ 200_ г.

Факт уничтожения печати в моем присутствии подтверждаю, сведения об уничтожении печати внесены в базу данных «Реестр печатей», заявление и один экземпляр акта приобщены к архивному делу печати.

Представитель изготовителя

___________ /___________/ "_____«__________ 200_ г.

(подпись)

М.П. изготовителя

 

 

ОТТИСКИ УНИЧТОЖАЕМОЙ ПЕЧАТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

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Как учесть расходы на уничтожение печати

Расходы, связанные с уничтожением печати, признаются расходами для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом. В бухгалтерском учете они отражаются на счете 26 (20, 44).

Пример 4

Генеральный директор компании «Визави» Петров И.И. принял решение об уничтожении изношенной печати к общества силами сторонней организации. Стоимость услуги — 2 000 руб., в том числе НДС — 305,08 руб.

Петров И.И. представил в бухгалтерию подтверждающие документы.

Сумма прочих расходов в полном объеме включается в расходы текущего отчетного (налогового) периода (п.2 ст.318 НК).

Бухгалтер сделал такие проводки:

Дт 71 Кт 50 — 2 000 руб — выдана подотчет сумма Петрову И.И. для оплаты услуг сторонней организации по уничтожению печати.
Дт 26 — Кт 71 — 2 000 руб — приняты расходы на уничтожение печати

Дт 19 Кт 71 — 305,08 руб — учтен НДС

Дт 68 Кт 19 — 305,08 руб — предъявлен к вычету НДС

 

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