Ошибки в декларации по НДС. Как избежать последствий

Ошибки в декларации по НДС выявляются, как правило, либо непосредственно бухгалтером предприятия, либо в ходе проведения аудиторской проверки налоговой отчетности, либо в ходе проведения камеральной и выездной проверки, осуществляемой налоговыми органами.

Рассмотрим в статье следующие вопросы:

какая предусмотрена ответственность за выявленные нарушения порядка составления налоговой отчетности;

каким образом следует составить уточненную декларацию по НДС.

И дадим рекомендации, как можно избежать налоговых последствий за допущенные ошибки.

Ответственность за ошибки в декларации по НДС

Здесь стоит отметить, что ошибки в декларации по НДС бывают двух видов:

ошибки, приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет;

ошибки, не приводящие к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

При этом начисление штрафных санкций грозит организации, только когда ошибки привели к занижению НДС к уплате в бюджет.

Кроме этого, за представление налоговой декларации по НДС не в полном объеме (без раздела 7) налогоплательщик за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, может быть привлечен к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.

Такая позиция подтверждается налоговыми органами.

Так в письме УФНС России по г. Москве от 29.02.2016 № 24-15/019268 налоговики указали следующее:

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном названной статьей.

При этом уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи декларации, не считается представленной с нарушением срока.

Таким образом, в случае если неправильное заполнение налоговой декларации по НДС повлекло за собой налоговые последствия в виде занижения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, налоговым законодательством за непредставление в установленный срок налоговой декларации статьей 119 Кодекса установлена ответственность в виде взыскания штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в срок суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1000 рублей.

Кроме того, за представление налоговой декларации по НДС не в полном объеме (без раздела 7) налогоплательщик за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, может быть привлечен к налоговой ответственности в виде взыскания штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Кодекса.

На основании этого письма делаем следующие выводы:

штраф грозит организации, только когда ошибки привели к занижению НДС к уплате в бюджет;

размер санкций — 5% от неуплаченной суммы за каждый полный и неполный месяц, но не более 30% от недоплаты и не менее 1 000 руб. (ст. 119 НК РФ);

если же компания подаст отчет не в полном объеме, штраф составит 200 руб. как за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Порядок составления уточненных деклараций по НДС

Отметим, что как было указано выше, если организация обнаружила в декларации по НДС ошибку, которая привела к переплате налога или никак не повлияла на его сумму, то уточненную декларацию предприятию можно представить в налоговую инспекцию, но это не обязательно.

Теперь рассмотрим основные правила, которые необходимо соблюдать при составлении уточненной декларации по НДС.

Основные правила, которые необходимо соблюдать при составлении уточненной декларации по НДС

В уточненную декларацию подлежат включению те разделы декларации и приложения к ним, которые ранее были представлены налогоплательщиком в налоговый орган, с учетом внесенных в них изменений, а также иные разделы декларации и приложения к ним в случае внесения в них изменений (дополнений) (п. 2 Порядка заполнения декларации по НДС).

То есть, чтобы составить декларацию по НДС, уточняющую значения уже ранее поданной декларации по НДС, надо составить новую декларацию с правильными суммами. При этом в уточненную декларацию по НДС вносятся все значения полностью, а не отображается разница между декларациями, ошибочно поданными и правильными.

Таким образом, образец уточненной декларации по НДС — это обычная декларация, только содержащая правильные (уточненные в сравнении с ранее сданным документом) цифры.

Что касается налоговых агентов, то в уточненной декларации по НДС они отображают сведения лишь по тем налогоплательщикам, по которым были обнаружены ошибки.

Признаком уточненного документа является специальный код (номер корректировки), который в декларации по НДС необходимо указать на титульном листе в отдельном поле.

Номер корректировки соответствует порядковому номеру подаваемой уточненной декларации по НДС за налоговый период, в котором были обнаружены ошибки.

Здесь следует обратить особое внимание на один момент, отличающий уточненную декларацию по НДС, а именно:

При уточнении разд. 7 налоговой декларации по НДС в разд. 8 — 12 необходимо указать признак актуальности.

Кроме этого в разд. 8 — 12 заполняют такой реквизит, как признак актуальности (строка 001).

Код актуальности уточненной декларации по НДС имеет 2 значения:

1 — Если сведения, представленные ранее, актуальны (то есть, не требуют корректировки данных), то проставляют цифру «1», во всех остальных строках разделов ставятся прочерки.

0 — Если ранее (в исходном варианте декларации) сведения по разделам 8 и 9 не представлялись (то есть не заполнялись), либо изменились (то есть, в них вносятся изменения), проставляют «0» (п. п. 45.2, 46.2, 47.2, 48.2, 49.2 и 50.2 Порядка заполнения декларации по НДС).

Внесение изменений требует заполнения приложений к разделам 8, 9. Особенности оформления этих разделов и приложений к ним описаны в письме ФНС России от 21.03.2016 № СД-4-3/4581@

Пример

Допустим, организация в декларации по НДС за 4-й квартал текущего года не отразила операцию по реализации товара.

В книге продаж операция по поставке товара отражена в соответствии с отгрузочными документами.

При этом ошибка была обнаружена уже после представления отчетности в ИФНС.

В этом случае организация должна представить в инспекцию уточненную декларация по НДС, в которой следует указать:

на титульном листе в поле «Номер корректировки» — порядковый номер уточненной декларация по НДС «1—» (п. 19 Порядка заполнения декларации по НДС);

в разделе 9 «Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» в строке 001 «Признак актуальности ранее представленных сведений» — код «0». Этот код ставится в том случае, если сведения в этом разделе ранее не представлялись, либо представлялись, но в них были выявлены ошибки и они требуют замены. Соответственно, в раздел 9 уточненной декларация по НДС должны попасть все сведения из книги продаж, в том числе не отраженная (забытая) операция (п. 47.2 Порядка заполнения декларации по НДС, Письмо ФНС России от 17.06.2016 N СД-3-3/2770@);

в разделе 8 «Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» в строке 001 — код «1». Он означает, что ранее представленные в разделе сведения актуальны, достоверны и их корректировать нет необходимости. Поэтому во всех остальных строках раздела 8 проставляются прочерки (п. 45.2 Порядка заполнения, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@, Письмо ФНС России от 17.06.2016 N СД-3-3/2770@).

Как можно избежать налоговых последствий за допущенные ошибки в декларации по НДС

Отметим, последствия за допущенные ошибки в декларации по НДС зависят от:

срока подачи уточненной декларации по НДС;

того кто обнаружил нарушение;

времени уплаты недоимки по налогу и пеней за просрочку перечисления НДС в бюджет.

Если уточненная декларации по НДС подается в период, когда еще не истек срок подачи отчетной декларации, тогда она считается не уточненной, а поданной вовремя (п. 2 ст. 81 НК РФ).

Если уточняющая декларация подается после завершения периода, отведенного для подачи отчета, но до окончания момента уплаты налога, тогда налогоплательщик может избежать ответственности, если эту ошибку не обнаружил раньше налоговый орган.

Избежать привлечения к ответственности при подаче уточненной декларации по НДС после завершения срока для уплаты налога можно, если:

до подачи такой уточняющей декларации были уплачены недоимка по налогу и пени по уточненной декларации по НДС;

налоговый орган не обнаружил этой ошибки, если проводилась проверка до подачи уточненной декларации по НДС.

При этом платежное поручение на доплату НДС по уточненной декларации составляется по обычной форме.

В платежке следует указать тот период, за который делается доплата, и вид платежа, соответствующий погашению задолженности (ЗД вместо ТП).

В случае подачи уточненной декларации по НДС и уплате недоимки, но неоплате пени, на налогоплательщика налагается штраф (постановление Президиума ВАС РФ от 26.04.2011 № 11185/10).

Налоговая инспекция может назначить повторную выездную проверку при подаче налогоплательщиком уточненной декларации по НДС, уменьшающей сумму НДС, после завершения предыдущей выездной проверки и составления акта по ее результатам (подп. 2 п. 10 ст. 89 НК РФ, письмо Минфина России от 21.12.2009 № 03-02-07/2-209 и постановление Президиума ВАС от 16.03.2010 № 8163/09).

По отношению к налогоплательщикам, контроль за которыми осуществляется в форме налогового мониторинга, при подаче ими уточненной декларации по НДС с уменьшением суммы налога к уплате также может быть назначена выездная проверка (подп. 4 п. 5.1 ст. 89 НК РФ).

Подведем краткие итоги: