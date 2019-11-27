Как включить в расходы «золотой парашют»

Представьте, что сотрудник вам больше не нужен, потому что хочется нанять другого, более эффективного. Но и старого увольнять вроде как не за что. Тогда договариваешься с ним о расторжении трудового договора по соглашению сторон (статья 78 ТК РФ) и выплачиваешь ему компенсацию, о сумме которой договоритесь с работником.

Можно ли эти деньги включить в расходы для уменьшения налога на прибыль? Можно, но могут быть споры с налоговиками. Расскажу, как подстраховаться и сделать так, чтобы было меньше поводов для придирок.

Устанавливать компенсации, которые напрямую Трудовым кодексом не предусмотрены, дает право последний абзац статьи 178 ТК РФ, «золотой парашют» вполне под эту ному подпадает. Такой же вывод делает Минфин в письме от 19.03.2019 № 03-03-07/17871.

Но возможность выплачивать компенсации при увольнении по соглашению сторон нужно прописать у себя в коллективном договоре. Только не надо писать конкретную сумму, чтобы не пришлось платить одинаково всем. Нужно указать диапазон, например, от одной тысячи рублей до 50 среднемесячных заработков (или больше, если нужно), и прописать, что размер устанавливается в каждом случае индивидуально.

Далее нужно показать, что расходы на «золотой парашют» экономически обоснованы. Иначе налоговики рассудят так: уволенный работник прибыли не приносит, поэтому компенсация экономически не обоснована и в расходы ее включить нельзя.

Для обоснования нужно составить справку-расчет в произвольной форме, в которой показать низкую эффективность работы прежнего сотрудника, и высокую эффективность нового (это может быть объем продаж или другие показатели). Тогда будет видно, что компании было выгоднее заплатить и избавиться от сотрудника, потому что новый приносит больше пользы и денег.

К справке нужно приложить как можно больше подтверждающих документов, из которых будет видно, что:

сотрудник работал неэффективно;

уволить его по инициативе работодателя было невозможно — не было законного повода;

новый сотрудник квалифицирован, опытен и выгоден компании, компания искала именно такого.

И помните, что от НДФЛ и взносов освобождается только компенсация в пределах трех среднемесячных заработков, с остального нужно будет платить.