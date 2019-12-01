Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?

В наш нелегкий бизнес-век стало повсеместной практикой, когда банк, заподозрив клиента в подозрительной операции, блокирует ему доступ к дистанционному банковскому обслуживания — ДБО.

Банки пристально следят за операциями клиентов, анализируя их на предмет соблюдения антиотмывочного закона. Но дело дошло до абсурда, банки попросту бояться не выполнить рекомендации регулирующих органов и при малейших сомнениях приостанавливают операции, чтобы их не обвинили в халатности, по принципу — лучше пере..страховаться.

Однако в том вопросе случился положительный прецедент, рассказывают на канале АнтиФинРазвездка.

Обо всем по порядку.

Банк России обнародовал Методические рекомендации, в которых впервые изложил свою позицию по тем клиентам, чьи операции или деятельность банк считает сомнительными, и вместо отказа в проведении операций с обязательным информированием Росфинмониторинга просто временно или совсем отключает ДБО.

В рекомендациях ЦБ отмечает, что в межведомственную комиссию регулярно поступают обращения по поводу ограничения ДБО без истребования документов, пояснений и даже без разъяснений — имел место отказ с включением в список «отказников» или же нет.

Но в компетенцию межведомственной комиссии решение таких вопросов не входит. Поэтому регулятор настоятельно рекомендует банкам при отключении ДБО информировать клиентов о причинах ограничения в обслуживании, а также «создавать условия для возможности представления клиентами необходимых пояснений, информации и (или) документов с целью осуществления ими защиты своих прав».

Это, вроде бы, ценная информация от ЦБ, но тем не менее ЦБ не дает четких рекомендаций банкам как оформлять взаимодействие с клиентом при отключении ДБО. Не исключены случаи, что отдельные игроки не будут им следовать, а в случае претензий ЦБ или судебных споров станут уверять, что пояснения клиенту были даны устно.

Как подметили эксперты, в данном случае регулятор не мог высказать свою позицию более жестко — «отключение ДБО не влечет для клиента правовых последствий, не лишает возможности пользоваться банковскими услугами и к тому же является частью договорных отношений, на которые ЦБ влиять не может».

Решение проблемы видится проще, регулятор должен перестать рекомендовать искать в каждом клиенте обнальщика и схематозника, тогда не возникнет такого количества отказов в операциях и блокировок ДБО.

С подозрительных клиентов банкиры требуют документы и пояснения и блокируют им доступ к интернет-банку. В этом случае, как правило, банк предлагает корпоративным клиентам осуществлять управление расчетным счетом по-старинке — с помощью бумажных платежных поручений. Умолчим сейчас о размере банковской комиссии за такие операции.

Вопрос в другом. Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме? Куда идти с бумажной платежкой? В этой ситуации клиент, лишенный доступа к интернет-банкингу, фактически лишается права на управление своим счетом. И вот в такой ситуации недавно разбирался Арбитражный суд Уральского округа.

Суть дела

Судьи рассматривали дело по спору самарского ООО «Самторг» с онлайн-банком «Точка» ( дело №А60-63220/2018 ).

Компания требовала признать незаконными действия банка по введению ограничений проведения операций с использованием системы дистанционного обслуживания и по использованию корпоративной карты, в связи с чем обязать банк возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять все ограничения по использованию корпоративной карты.

Банк заявил, что основной обязанностью банка в соответствии с условиями заключенного договора является открытие и обслуживание счета, а предоставление ДБО — всего лишь доп. услуга, позволяющая клиенту пользоваться счетом без посещения офиса банка. Истцу была ограничена именно возможность по исполнению платежных поручений, направленных путем использования ДБО, а не приостановлены соответствующие операции по счету. Кроме того, в договор банковского счета был включен пункт о возможной блокировке ДБО в рамках 115-ФЗ. Клиент об этом знал, договор подписал, а значит согласился с его условиями. Никто не мешал клиенту прийти с бумажными платежками в банк «Открытие» («Точка» является его проектом).

Суд напомнил сроки, в течение которых допускается ограничивать расходные операции по 115-ФЗ:

до пяти рабочих дней — может ограничить сам банк;

до 30 суток — на основании постановления Росфинмониторинга;

до отмены решения — по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга.

Банк не получил ни одного из этих документов, но сам принял решение приостановить дистанционное обслуживание счета, хотя не имел на это права. Как указал суд, ответчик не может произвольно определять и контролировать, как клиент использует свои деньги на счету. Банк вправе проводить контрольные мероприятия, но не брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, говорится в решении.

Что решил суд

Суд указал, что Банк «ФК Открытие» при осуществлении обязательного и дополнительного контроля в отношении операций клиентов с денежными средствами не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, как выходящие за пределы сферы его компетенции. В этой связи Банк обязан возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять все ограничения по использованию корпоративной карты.

Банк в лице своего дочернего предприятия «Точка» является интернет-банком, осуществление банковских расчетов клиентами указанного филиала возможно только и исключительно с использованием ДБО, наличие которого является существенным условием договора банковского счета.

Возражение банка о возможности истца предоставить платежные поручения в ином филиале (отделении) банка, оценено судом критически, поскольку клиент обслуживается не в любом филиале (отделении) банка, что, например, следует из того, что карточка с образцами подписей и печати клиента имеется заведомо не в каждом филиале (отделении, офисе, операционной кассе и др.) банка.

Прецедент?

Отметим, что в решении есть оговорка — блокировка интернет-банка непозволительна, если дистанционное банковское обслуживание является существенным условием договора и в результате такой блокировки компания лишена возможности проводить платежи.

По словам экспертов, частный спор «Точки» и «Самторга» имеет важное значение для рынка. «Эта логика должна применяться судами при рассмотрении споров клиентов других банков или в тех случаях, когда у Банка нет отделения в городе проживания клиента, и потому отключение ДБО не дает возможности совершать платежи».

Между тем, дистанционные банки учитывать судебное решение пока не намерены.

Ситуация может измениться, если жалобу «Точки» будет рассматривать Верховный суд и передаст ее на рассмотрение судебной коллегии, которая примет сторону клиента банка. Тогда решение станет прецедентом. Но пока неизвестно, будет ли банк подавать жалобу в ВС.

На сегодняшний день никаких жалоб по данному делу Банк до сих пор не подал.