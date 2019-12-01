Что делать, если онлайн-банк заблокировал доступ к ДБО?

В наш нелегкий бизнес-век стало повсеместной практикой, когда банк, заподозрив клиента в подозрительной операции, блокирует ему доступ к дистанционному банковскому обслуживания — ДБО.
Банки пристально следят за операциями клиентов, анализируя их на предмет соблюдения антиотмывочного закона. Но дело дошло до абсурда, банки попросту бояться не выполнить рекомендации регулирующих органов и при малейших сомнениях приостанавливают операции, чтобы их не обвинили в халатности, по принципу — лучше пере..страховаться.
Однако в том вопросе случился положительный прецедент, рассказывают на канале АнтиФинРазвездка.
Обо всем по порядку.
Банк России обнародовал Методические рекомендации, в которых впервые изложил свою позицию по тем клиентам, чьи операции или деятельность банк считает сомнительными, и вместо отказа в проведении операций с обязательным информированием Росфинмониторинга просто временно или совсем отключает ДБО.
В рекомендациях ЦБ отмечает, что в межведомственную комиссию регулярно поступают обращения по поводу ограничения ДБО без истребования документов, пояснений и даже без разъяснений — имел место отказ с включением в список «отказников» или же нет.
Но в компетенцию межведомственной комиссии решение таких вопросов не входит. Поэтому регулятор настоятельно рекомендует банкам при отключении ДБО информировать клиентов о причинах ограничения в обслуживании, а также «создавать условия для возможности представления клиентами необходимых пояснений, информации и (или) документов с целью осуществления ими защиты своих прав».
Это, вроде бы, ценная информация от ЦБ, но тем не менее ЦБ не дает четких рекомендаций банкам как оформлять взаимодействие с клиентом при отключении ДБО. Не исключены случаи, что отдельные игроки не будут им следовать, а в случае претензий ЦБ или судебных споров станут уверять, что пояснения клиенту были даны устно.
Как подметили эксперты, в данном случае регулятор не мог высказать свою позицию более жестко — «отключение ДБО не влечет для клиента правовых последствий, не лишает возможности пользоваться банковскими услугами и к тому же является частью договорных отношений, на которые ЦБ влиять не может».Решение проблемы видится проще, регулятор должен перестать рекомендовать искать в каждом клиенте обнальщика и схематозника, тогда не возникнет такого количества отказов в операциях и блокировок ДБО.
С подозрительных клиентов банкиры требуют документы и пояснения и блокируют им доступ к интернет-банку. В этом случае, как правило, банк предлагает корпоративным клиентам осуществлять управление расчетным счетом по-старинке — с помощью бумажных платежных поручений. Умолчим сейчас о размере банковской комиссии за такие операции.
Вопрос в другом. Что делать, если у банка физически нет отделений, а вся его работа протекает в онлайн-режиме? Куда идти с бумажной платежкой? В этой ситуации клиент, лишенный доступа к интернет-банкингу, фактически лишается права на управление своим счетом. И вот в такой ситуации недавно разбирался Арбитражный суд Уральского округа.
Суть делаСудьи рассматривали дело по спору самарского ООО «Самторг» с онлайн-банком «Точка» (дело №А60-63220/2018).
Компания требовала признать незаконными действия банка по введению ограничений проведения операций с использованием системы дистанционного обслуживания и по использованию корпоративной карты, в связи с чем обязать банк возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять все ограничения по использованию корпоративной карты.
Банк заявил, что основной обязанностью банка в соответствии с условиями заключенного договора является открытие и обслуживание счета, а предоставление ДБО — всего лишь доп. услуга, позволяющая клиенту пользоваться счетом без посещения офиса банка. Истцу была ограничена именно возможность по исполнению платежных поручений, направленных путем использования ДБО, а не приостановлены соответствующие операции по счету. Кроме того, в договор банковского счета был включен пункт о возможной блокировке ДБО в рамках 115-ФЗ. Клиент об этом знал, договор подписал, а значит согласился с его условиями. Никто не мешал клиенту прийти с бумажными платежками в банк «Открытие» («Точка» является его проектом).
Суд напомнил сроки, в течение которых допускается ограничивать расходные операции по 115-ФЗ:
- до пяти рабочих дней — может ограничить сам банк;
- до 30 суток — на основании постановления Росфинмониторинга;
- до отмены решения — по решению суда на основании заявления Росфинмониторинга.
Что решил судСуд указал, что Банк «ФК Открытие» при осуществлении обязательного и дополнительного контроля в отношении операций клиентов с денежными средствами не вправе брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, как выходящие за пределы сферы его компетенции. В этой связи Банк обязан возобновить обслуживание расчетного счета с использованием системы ДБО и снять все ограничения по использованию корпоративной карты.
Банк в лице своего дочернего предприятия «Точка» является интернет-банком, осуществление банковских расчетов клиентами указанного филиала возможно только и исключительно с использованием ДБО, наличие которого является существенным условием договора банковского счета.
Возражение банка о возможности истца предоставить платежные поручения в ином филиале (отделении) банка, оценено судом критически, поскольку клиент обслуживается не в любом филиале (отделении) банка, что, например, следует из того, что карточка с образцами подписей и печати клиента имеется заведомо не в каждом филиале (отделении, офисе, операционной кассе и др.) банка.
Прецедент?Отметим, что в решении есть оговорка — блокировка интернет-банка непозволительна, если дистанционное банковское обслуживание является существенным условием договора и в результате такой блокировки компания лишена возможности проводить платежи.
По словам экспертов, частный спор «Точки» и «Самторга» имеет важное значение для рынка. «Эта логика должна применяться судами при рассмотрении споров клиентов других банков или в тех случаях, когда у Банка нет отделения в городе проживания клиента, и потому отключение ДБО не дает возможности совершать платежи».Между тем, дистанционные банки учитывать судебное решение пока не намерены.
Ситуация может измениться, если жалобу «Точки» будет рассматривать Верховный суд и передаст ее на рассмотрение судебной коллегии, которая примет сторону клиента банка. Тогда решение станет прецедентом. Но пока неизвестно, будет ли банк подавать жалобу в ВС.
На сегодняшний день никаких жалоб по данному делу Банк до сих пор не подал.