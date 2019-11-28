Сотрудник досрочно вызван из отпуска: оформление, бухучет, налоги

Довольно часто бывает, что сотрудника приходится вызывать из отпуска, и он досрочно выходит на работу.

А перед бухгалтером встают вопросы:

Как документально оформить досрочный выхода работника предприятия из отпуска?

Как это должно быть отражено в бухгалтерском учете и в целях налогообложения прибыли?

Ответам на эти вопросы посвящена статья.

Отзыв сотрудника организации из отпуска и трудовое законодательство

Сотрудник компании имеет право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней (абз. 6 ч. 1 ст. 21, абз. 6 ст. 107, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 120 Трудового кодекса РФ).

По соглашению между работником предприятия и его работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части при условии, что хотя бы одна из этих частей составляет не менее 14 календарных дней (ч. 1 ст. 125 Трудового кодекса РФ).

Таким образом, отозвать работника из отпуска можно, если только это не приведет к тому, что каждая часть реально использованного отпуска составит менее 14 календарных дней.

На время отпуска за работником сохраняются место работы (должность) и средний заработок (ст. 114 Трудового кодекса РФ).

Порядок расчета среднего заработка, сохраняемого за работником во время отпуска, установлен ст. 139 Трудового кодекса РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922.

В соответствии с абз. 4 п. 9 Положения сумма среднего заработка (отпускных) определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней основного отпуска.

Оплата отпуска производится в срок не позднее, чем за три дня до его начала (ч. 9 ст. 136 ТК РФ).

Руководство компании может вызвать сотрудника из отпуска в случае необходимости по согласию самого работника (в соответствии ч. 2 ст. 125 ТК РФ).

Нельзя вызывать из отпуска только работников младше 18 лет, беременных и занятых на работе с вредными и опасными условиями (ч. 3 ст. 125 Трудового кодекса РФ).

То есть, отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.

Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год (ч. 2 ст. 125 Трудового кодекса РФ).

При этом необходимо учитывать, что порядок расчетов работодателя с работником по суммам отпускных в случае отзыва работника из отпуска нормами Трудового кодекса РФ не определен, а взыскание с работника каких-либо сумм в связи с отзывом его из отпуска либо удержание указанных сумм из его заработной платы нормами Трудового кодекса РФ не предусмотрено.

На практике применяются такие варианты расчетов работодателя с работником по суммам отпускных в случае отзыва сотрудника организации из отпуска:

зачет суммы отпускных за неиспользованные дни отпуска в счет заработной платы работника предприятия;

возврат сотрудником организации в кассу предприятия излишне выплаченных сумм отпускных.

При этом расчеты работодателя с работником по суммам отпускных в случае отзыва сотрудника организации из отпуска должны производится на основании выраженного в письменной форме согласия работника.

Документальное оформление отзыва сотрудника организации из отпуска

Если сотрудник досрочно вышел из отпуска, то этот факт должен быть документально оформлен.

Разобьем порядок отзыва на отдельные этапы.

Этап 1. Получение руководителем предприятия служебной (докладной) записки, в которой говорится о необходимости отзыва конкретного работника из отпуска с пояснением причин.

Этап 2. Обращение к работнику. Работнику можно сообщить о необходимости выйти досрочно из отпуска как в устной форме, так и в письменной, направив официальное письмо.

В любом случае, для принятия работником решения, необходимо предоставить ему полную информацию о произошедшем, указать на важность его участия.

Этап 3. Получение согласия работника. Согласие работника на отзыв является обязательным условием.

Для пресечения возникновения спорных вопросов, такое согласие должно быть получено в письменной форме.

В согласии работник должен указать: свои данные, занимаемую должность, непосредственно согласие и дату, с которой работник досрочно выходит из отпуска, желаемую дату предоставления неиспользованной части отпуска.

Этап 4. Издание приказа об отзыве работника из отпуска. После получения согласия работника надо оформить приказ об отзыве его из отпуска.

Унифицированной формы такого приказа нет, поэтому его составить можно в произвольной форме с обязательным указанием: данных работника, даты отзыва, дат отпуска (из которого отзывается), количество дней отпуска, которые остались неиспользованными, даты, на которые, по желанию работника, переносится неиспользованная часть отпуска, указание на необходимость перерасчета отпускных.

Такой приказ/распоряжение должен быть издан к моменту выхода работника на работу.

В приказе работник ставит отметку о своем согласии с его содержанием.

Отметим, что в случае отказа работник не обязан обосновывать, объяснять причину и обстоятельства своего решения. Отказ работника от выхода на работу при досрочном вызове из отпуска не является нарушением трудовой дисциплины и не может повлечь применения дисциплинарных взысканий или наложения штрафных санкций.

Таким образом, что если работник предприятия не пожелает или не сможет прервать свой отпуск, то организация не вправе его наказать.

Отзыв из отпуска в кадровых документах

На основании приказа от­зы­ве ра­бот­ни­ка из от­пус­ка по про­из­вод­ствен­ной необ­хо­ди­мо­сти вносятся изменения в график отпусков, та­бе­ль учета ра­бо­че­го вре­ме­ни и в личную карточку.

Исходя из тек­ста при­ка­за об от­зы­ве ра­бот­ни­ка из от­пус­ка по про­из­вод­ствен­ной необ­хо­ди­мо­сти со­труд­ник кад­ро­вой служ­бы или бух­гал­тер дол­жен вне­сти из­ме­не­ния в гра­фик от­пус­ков.

Это можно сде­лать так. В стро­ке, где ука­зан пре­ры­ва­е­мый от­пуск ра­бот­ни­ка:

в графе 10 «При­ме­ча­ние» от­ме­тить, что опре­де­лен­ное ко­ли­че­ство дней от­пус­ка пе­ре­но­сят­ся на дру­гой пе­ри­од;

в графе 8 «Ос­но­ва­ние (до­ку­мент)» ука­зать при­каз об от­зы­ве из от­пус­ка, его номер и дату;

в графе 9 «Дата пред­по­ла­га­е­мо­го от­пус­ка» от­ра­зить даты, на ко­то­рые пе­ре­но­сит­ся неис­поль­зо­ван­ная часть от­пус­ка.

В та­бе­ле учета ра­бо­че­го вре­ме­ни дни, когда ра­бот­ник на­хо­дил­ся в от­пус­ке, от­ме­ча­ют­ся бук­вен­ным кодом «ОТ» или циф­ро­вым кодом «09». А дни, когда со­труд­ник уже ра­бо­тал (после от­зы­ва), — бук­вен­ным кодом «Я» или циф­ро­вым кодом «01».

Факт от­зы­ва из от­пус­ка также дол­жен быть от­ра­жен и в лич­ной кар­точ­ке ра­бот­ни­ка — форме № Т-2 (утв. По­ста­нов­ле­ни­ем Гос­ком­ста­та РФ от 05.01.2004 № 1).

В графе 4 раз­де­ла VIII кар­точ­ки нужно ука­зать ко­ли­че­ство дней, ко­то­рые со­труд­ник фак­ти­че­ски от­гу­лял в от­пус­ке.

При этом в графе 7 «Ос­но­ва­ние» долж­ны быть ука­за­ны рек­ви­зи­ты при­ка­зов об от­пус­ке ра­бот­ни­ка и об от­зы­ве из от­пус­ка.

Перерасчет ранее выплаченных отпускных

Как только сотрудник вышел на работу, с 1-го дня досрочного выхода из отпуска, ему начисляют зарплату.

При этом бухгалтерии нужно сделать перерасчет ранее выплаченной суммы отпускных.

Производится перерасчет отпускных сумм следующим образом:

Средний дневной заработок надо умножить не на 28 календарных дней, а на то количество дней, которые вернувшийся из отпуска сотрудник фактически отгулял.

Получившаяся разница между «старой» суммой отпускных (отпускные, которые были выплачены сотруднику организации при его уходе в отпуск) и «новой» суммой отпускных (отпускные, рассчитанные в вышеуказанном порядке в связи с отзывом сотрудника организации из отпуска за фактические дни использования им отпуска) может быть (по согласованию с работником предприятия):

зачтена в счет заработной платы; или

возвращена сотрудником в кассу предприятия.

Неиспользованную часть отпуска сотруднику придется «вернуть».

Распорядиться ей работник может сам по своему выбору:

догулять в любое удобное время в течение текущего рабочего года;

присоединить к отпуску за следующий рабочий год.

Чтобы избежать дополнительных согласований и волокиты, целесообразно при приеме на работу сотрудника организации при в заключении трудового договора заранее оговорить и прописать в нем возможность отзыва работника компании из отпуска с учетом норм действующего трудового законодательства.

Бухгалтерский учет

Начисление и выплата отпускных

Обязательства организации в связи с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска (включая суммы страховых взносов) являются оценочными обязательствами (пп. «а» п. 2, п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н).

В бухгалтерском учете оценочное обязательство отражается в зависимости от того к какому виду персонала (производственный, управленческий и т.д.) относится сотрудник организации по дебету счетов 20 «Основное производство» (26 «Общехозяйственные расходы» или 44 «Расходы на продажу») и кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» (Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н).

Сумма заработной платы работника за рабочие дни, приходящиеся на неиспользованные календарные дни отпуска, а также суммы соответствующих страховых взносов в зависимости от выполняемых функций относятся к производственным, управленческим или к коммерческим расходам организации и квалифицируются как расходы по обычным видам деятельности (п. 5, абз. 3 п. 7, абз. 3, 4 п. 8 ПБУ 10/99).

Указанные расходы принимаются к учету на даты начисления заработной платы и страховых взносов соответственно (п. п. 16, 18 ПБУ 10/99).

При предоставлении работнику отпуска начисленные суммы отпускных и соответствующие суммы страховых взносов относятся за счет ранее сформированного оценочного обязательства записями по дебету счета 96 и кредиту счетов 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (в части суммы отпускных) и 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» (в части страховых взносов) (абз. 1, 2 п. 21 ПБУ 8/2010).

Зачет отпускных в счет заработной платы или возврат отпускных в кассу предприятия

Если выплата отпускных и отзыв работника из отпуска приходится на два отчетных периода, то в месяце отзыва работника из отпуска необходимо провести корректировку.

Предлагаемая ниже корректировка бухгалтерских записей, связанная с зачетом части отпускных в счет заработной платы или возвратом части отпускных в кассу предприятия, не является для целей бухгалтерского учета исправлением ошибки, поскольку такое исправление осуществляется в результате получения новой информации (об отзыве работника из отпуска), которая не была доступна организации на момент начисления и выплаты отпускных.

К такой корректировке не применяются нормы Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (абз. 8 п. 2 ПБУ 22/2010).

В рамках корректировки по факту в месяце отзыва работника из отпуска, одновременно могут быть произведены следующие сторнировочные записи:

по дебету счета 96 и кредиту счета 70 — на сумму отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска;

по дебету счета 96 и кредиту счета 69 — на сумму страховых взносов с отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска;

по дебету счета 70 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» — на сумму НДФЛ, удержанного с отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска.

НДФЛ

Заработная плата работника и отпускные являются его доходами, облагаемыми НДФЛ (п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ).

Организация-работодатель, исполняя обязанности налогового агента, обязана исчислить и удержать исчисленные суммы НДФЛ из указанных доходов работника при их фактической выплате (п. п. 1, 2, 4 ст. 226 НК РФ).

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения работником такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ).

Дата фактического получения дохода в виде отпускных определяется как день выплаты отпускных, в том числе их перечисления на счет работника в банке (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

При выплате налогоплательщику доходов в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Ставка налога в отношении каждого из указанных видов доходов работника — налогового резидента РФ установлена в размере 13% (п. 1 ст. 224 НК РФ).

Какой-либо особый порядок расчетов по НДФЛ в случае досрочного отзыва работника из отпуска нормами НК РФ не определен.

Однако, если выплата отпускных и отзыв работника из отпуска приходится на два отчетных периода, то существуют официальные разъяснения, согласно которым в такой ситуации организация — налоговый агент производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, удержанной ранее суммы НДФЛ (Письма ФНС России от 24.10.2013 N БС-4-11/190790, от 09.04.2012 N ЕД-4-3/5888@).

Так, по мнению налоговиков, при отзыве работника из отпуска организация (налоговый агент) производит перерасчет суммы отпускных и, соответственно, удержанной ранее суммы налога на доходы физических лиц.

Начисленные ранее суммы отпускных и соответствующие суммы налога сторнируются, а за фактически отработанные дни начисляется заработная плата и исчисляется налог.

Страховые взносы

Отпускные и заработная плата начисляются работнику в рамках трудовых отношений.

Поэтому, суммы заработной платы и отпускных, выплаченные работнику в рамках трудового договора, признаются объектом обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, а также на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Закон N 125-ФЗ)).

Организация исчисляет и уплачивает страховые взносы по итогам календарного месяца исходя из базы для их исчисления с начала расчетного периода (календарного года) до окончания соответствующего календарного месяца и тарифов страховых взносов за вычетом сумм страховых взносов, исчисленных с начала расчетного периода по предшествующий календарный месяц включительно.

Это следует из п. 1 ст. 421, п. 1 ст. 423, п. 1 ст. 431 НК РФ, п. 2 ст. 20.1, п. п. 1, 9 ст. 22.1 Закона N 125-ФЗ.

Налог на прибыль: начисление и выплата отпускных

Сумма заработной платы, начисленная за рабочие дни, приходящиеся на неиспользованные дни отпуска, включается в состав расходов на оплату труда на основании п. 1 ст. 255 НК РФ и признается в качестве расхода в месяце начисления этой суммы (п. 4 ст. 272 НК РФ).

Соответствующие страховые взносы являются прочими расходами, связанными с производством и реализацией, датой осуществления которых является дата начисления страховых взносов (пп. 1, 45 п. 1 ст. 264, пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Сумма отпускных, причитающихся работнику, является для целей налогообложения расходом на оплату труда (п. 7 ст. 255 НК РФ).

Такие расходы признаются в качестве расхода, ежемесячно исходя из начисленных сумм (п. 4 ст. 272 НК РФ).

Соответствующие страховые взносы относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией (пп. 1, 45 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Датой осуществления расходов в виде страховых взносов является дата их начисления (пп. 1 п. 7 ст. 272 НК РФ).

Момент признания в налоговом учете любых расходов, кроме внереализационных, зависит от того, относятся они к прямым или косвенным расходам (п. 1 ст. 318 НК РФ).

Перечень прямых расходов организация определяет самостоятельно, а все иные суммы расходов, за исключением внереализационных, относятся к косвенным расходам (абз. 9, 10 п. 1 ст. 318 НК РФ).

При этом из формулировок НК РФ следует, что прямые расходы — это расходы, непосредственно связанные с производственным процессом (абз. 10 п. 1 ст. 318 НК РФ) (см. Письмо ФНС России от 24.02.2011 N КЕ-4-3/2952@ «О порядке распределения в целях налогообложения прибыли расходов на производство и реализацию на прямые и косвенные»).

Таким образом, если работник не связан с производственным процессом, то для целей налогообложения сумма отпускных работника и суммы соответствующих страховых взносов могут быть квалифицированы как косвенные расходы и учтены в полном объеме в периоде их начисления (п. 2 ст. 318, абз. 3 ст. 314 НК РФ).

Если работник связан с производственным процессом, то для целей налогообложения сумма отпускных работника и суммы соответствующих страховых взносов квалифицируются как прямые затраты, непосредственно связанные с производством товаров (выполнением работ, оказанием услуг) и учитываются следующим образом:

Прямые расходы распределяются на незавершенное производство и на изготовленную в текущем месяце продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) Прямые расходы относятся к затратам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции (работ, услуг), в стоимости которой они учтены в соответствии со статьей 319 Кодекса. Если у организации есть прямые расходы, относящиеся к незавершенному производству, остаткам готовой продукции и отгруженным, но не реализованным товарам, то, пока не произойдет реализация продукции и указанных товаров, данные суммы прямых расходов не учитываются в налоговой базе по налогу на прибыль.

Зачет отпускных в счет заработной платы или возврат отпускных в кассу предприятия

В результате отзыва работника из отпуска, когда выплата отпускных и отзыв работника из отпуска приходится на два отчетных периода, возникает вопрос о правомерности признания расходов в виде отпускных в части, приходящейся на неиспользованные календарные дни отпуска, и о необходимости соответствующей корректировки данных налогового учета.

С одной стороны, из существующего официального разъяснения следует, что такая корректировка необходима и должна осуществляться в отношении первичных данных налогового учета в месяце начисления расходов.

Так налоговые органы считают, что если период отпуска приходится на два отчетных периода, то при определении налоговой базы по налогу на прибыль сумма начисленных отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск включается в состав расходов пропорционально дням отпуска, приходящимся на каждый отчетный период (Письмо УФНС России по г. Москве от 25.08.2008 N 20-12/079463).

С другой стороны, существует судебная практика, согласно которой в случаях, когда перерасчет отпускных и удержание излишне начисленных сумм не производятся, поскольку ни ст. 125, ни ст. 137 ТК РФ не предусматривают механизма пересчета и оснований для удержания, суммы отпускных за дни, когда работник приступил к работе, из состава расходов не исключаются (Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 10.11.2011 по делу N А32-30018/2010, ФАС Дальневосточного округа от 30.05.2007, 23.05.2007 N Ф03-А24/07-2/1446).

Таким образом, в случае отзыва работника из отпуска, когда выплата отпускных и отзыв работника из отпуска приходится на два отчетных периода, организация должна определиться с порядком признания расходов в виде отпускных в части, приходящейся на неиспользованные календарные дни отпуска и закрепить свой выбор в Учетной политике.

Применение ПБУ 18/02: начисление и выплата отпускных

Если организация не создает в налоговом учете резервы по отпускам, то в этом случае необходимо применять Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (далее ПБУ 18/02).

В бухгалтерском учете расходы, связанные с отпускными суммами и соответствующими страховыми взносами, были признаны ранее, при создании оценочного обязательства.

А в налоговом учете такие расходы ранее не признавались.

В результате этого в учете организации ранее возникли вычитаемая временная разница (ВВР) и соответствующий ей отложенный налоговый актив (ОНА) (п. п. 11, 14 ПБУ 18/02).

Далее, когда в налоговом учете в состав расходов включаются отпускные и начисленные на них страховые взносы, возникшие ранее ВВР и ОНА уменьшаются (п. 17 ПБУ 18/02).

Зачет отпускных в счет заработной платы или возврат отпускных в кассу предприятия

Если выплата отпускных и отзыв работника из отпуска приходится на два отчетных периода, то в месяце отзыва работника из отпуска в результате уменьшения признанных в налоговом учете расходов на сумму отпускных за неиспользованные работником дни отпуска и на сумму соответствующих страховых взносов возникает необходимость в корректировке величин ВВР и ОНА в сторону увеличения.

Такая корректировка не является для целей бухгалтерского учета исправлением ошибки, и к ней не применяются нормы ПБУ 22/2010 (абз. 8 п. 2 ПБУ 22/2010).

Увеличение суммы ОНА может быть отражено сторнировочной записью по дебету счета 68 и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы».

Пример Работнику установлена пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье исходя из продолжительности ежедневной работы 8 часов. Его должностной оклад составляет 30 000 руб. На основании заявления работника ему предоставлен очередной оплачиваемый отпуск на 14 календарных дней (с 3 по 16 февраля 2019 г.). Средний дневной заработок работника, рассчитанный в целях выплаты ему отпускных, составляет 1200 руб. Отпускные начислены и выплачены в январе.

В результате отзыва из отпуска фактически последним днем отпуска является 11 февраля, к работе работник приступил 12 февраля.

Организация располагает выраженным в письменной форме согласием работника на зачет части отпускных в счет его заработной платы за февраль.

Общая сумма выплат и иных вознаграждений в пользу работника нарастающим итогом с начала года в феврале не превышает предельную величину базы для начисления страховых взносов.

Любые выплаты работникам производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств на их лицевые карточные счета.

В бухгалтерском учете сумма начисленных отпускных не превышает признанное оценочное обязательство.

Страховые взносы на суммы отпускных и заработной платы начисляются по следующим общеустановленным тарифам:

в ПФР — 22%;

в ФСС РФ (на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) — 2,9%;

в Федеральный фонд ОМС — 5,1%.

Тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,4%.

В налоговом учете резерв предстоящих расходов на оплату отпусков не создается.

Доходы и расходы определяются методом начисления,

Отчетными периодами по налогу на прибыль признаются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года.

Расчет

Проведем необходимые вычисления:

Расчет сумм заработной платы и отпускных

В данном случае отпускные причитаются работнику в общей сумме 16 800 руб. (1200 руб. x 14 дн.).

Из них сумма отпускных за неиспользованные дни отпуска равна 6000 руб. (1200 руб. x 5 дн.).

Поскольку в феврале 2019 г., включающем 20 рабочих дней, работник вместо отпуска фактически отработал три рабочих дня (с 12 по 14 февраля), его заработная плата за этот период составляет 4500 руб. (30 000 руб. / 20 дн. x 3 дн.).

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Учитывая, что работник отозван из отпуска в феврале, а полученный им в январе доход в виде отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска засчитывается в счет выплачиваемой ему заработной платы за февраль, то организации необходимо скорректировать налоговую базу по НДФЛ за февраль, уменьшив ее на сумму отпускных за неиспользованные дни отпуска в размере 6 000 руб. и увеличив на сумму приходящейся на эти дни заработной платы в размере 4500 руб.

Перерасчет базы для начисления страховых взносов

Страховые взносы во внебюджетные фонды рассчитывают по итогам каждого месяца.

В рассматриваемой ситуации суммы отпускных были включены в базу для начисления страховых взносов в январе.

Учитывая, что работник отозван из отпуска в феврале, а полученный им в январе доход в виде отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска засчитывается в счет выплачиваемой ему заработной платы за февраль, то организации необходимо скорректировать базу для начисления страховых взносов за февраль, уменьшив ее на сумму отпускных за неиспользованные дни отпуска в размере 6 000 руб. и увеличив на сумму приходящейся на эти дни заработной платы в размере 4500 руб.

В бухгалтерском учете в январе надо сделать проводку:

по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» и кредиту счета 09 — 4 381,44 руб. — на сумму отпускных и страховых взносов уменьшен ОНА ((16 800 5107,20) x 20%).

В феврале, по факту отзыва работника из отпуска, одновременно надо сделать следующие сторнировочные записи:

по дебету счета 96 и кредиту счета 70 — 6 000 руб. — на сумму отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска;

по дебету счета 96 и кредиту счета 69 — 1 824 руб. — на сумму страховых взносов с отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска ((6 000 руб. x (22% 2,9% 5,1% 0,4%));

по дебету счета 70 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 780 руб.- на сумму НДФЛ, удержанного с отпускных за неиспользованные календарные дни отпуска (6 000 руб. x 13%);

по дебету счета 09 и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 1 564, 8 руб.- на сумму ОНА, относящуюся к отпускным и страховым взносам за неиспользованные дни отпуска ((6000 1824) x 20%).

Бухгалтерские записи по отражению в учете расчетов работодателя с работником в случае отзыва сотрудника организации из отпуска

С учетов вышеизложенного, в учете организации расчеты с работником при предоставлении ему отпуска в календарных днях, если в связи с производственной необходимостью работник досрочно отозван из отпуска, а сумма отпускных за неиспользованные дни отпуска засчитывается в счет его заработной платы, следует отразить такими записями:

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ В январе Начислен работнику средний заработок (отпускные) 96 70 16 800 Записка-расчет о предоставлении отпуска работнику Начислены страховые взносы на сумму отпускных (16 800 x (22% 2,9% 5,1% 0,4%)) 96 69-1-1, 69-1-2, 69-2, 69-3 5107,2 Бухгалтерская справка-расчет Уменьшен ОНА ((16 800 5107,20) x 20%) 68-пр 09 4381,44 Бухгалтерская справка-расчет Удержан НДФЛ с суммы отпускных (16 800×13%) 70 68-НДФЛ 2184 Регистр налогового учета (Налоговая карточка) Уплачен НДФЛ в бюджет 68-НДФЛ 51 2184 Выписка банка по расчетному счету Выплачены работнику отпускные (16 800 — 2184) 70 51 14 616 Выписка банка по расчетному счету В феврале СТОРНО На сумму отпускных, приходящихся на неиспользованные дни отпуска 96 70 6000 Приказ об отзыве работника из отпуска, Бухгалтерская справка-расчет СТОРНО На сумму страховых взносов по отпускным за неиспользованные дни отпуска (6000 x (22% 2,9% 5,1% 0,4%)) 96 69-1-1, 69-1-2, 69-2, 69-3 1824 Приказ об отзыве работника из отпуска, Бухгалтерская справка-расчет СТОРНО На сумму ОНА, относящуюся к отпускным и страховым взносам за неиспользованные дни отпуска ((6000 1824) x 20%) 68-пр 09 1564,8 Бухгалтерская справка-расчет СТОРНО На сумму НДФЛ с отпускных за неиспользованные дни отпуска (6000×13%) 70 68-НДФЛ 780 Регистр налогового учета (Налоговая карточка) Начислена работнику заработная плата за три отработанных дня, приходящиеся на неиспользованные дни отпуска 44 70 4500 Расчетная ведомость Начислены страховые взносы на сумму заработной платы за три рабочих дня (4500 x (22% 2,9% 5,1% 0,4%)) 44 69-1-1, 69-1-2, 69-2, 69-3 1368 Бухгалтерская справка-расчет Удержан НДФЛ с суммы заработной платы за три рабочих дня (4500×13%) 70 68-НДФЛ 585 Регистр налогового учета (Налоговая карточка)

* К балансовому счету 69 открыты субсчета:

69-1-1 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;

69-1-2 «Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;

69-2 «Расчеты по пенсионному обеспечению»;

69-3 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию».

В заключение статьи приведем пример приказа о досрочном вызове работника предприятия из отпуска.