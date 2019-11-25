Секс, наркотики и сиреневые коровы, дающие сухое молоко: что обсуждают люди

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на той неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Алименты & секс

Как связаны между собой два этих понятия? Все очень просто, скажете вы. Логическая цепочка представляется так: свадьба — секс — дети — развод — алименты.

А вот и нет. Все гораздо сложнее.

Самым популярным материалом недели на нашем канале стала тема, посвященная алиментам, вернее их отмене.

Поводом для обсуждения стала петиция, размещенная на днях на сайте Chang.org.

Мужчина требует пересмотреть закон об алиментах, так как он является неполным и позволяет злоупотреблять им в сторону гендерного неравенства.

Он внес два предложения.

1) Алименты должны перечисляться на специальный счет, который мужчина будет контролировать. Мать ребенка сможет осуществлять только безналичные операции по счету на нужды ребенка. За нецелевой расход — лишение родительских прав.

2) Алименты выплачиваются, только если женщина после развода не живет половой жизнью. Как только у нее появляется новый сексуальный партнер, выплата алиментов прекращается.

Немудрено, что такое ноу-хау вызвало бурную реакцию наших читателей.

Нашлись как сторонники таких идей, так и их противники. Причем сложно сказать, на чьей стороне перевес.

Женщины считают, что мужчины обмельчали. Подобные предложения — это омерзительно, мелочно и недостойно мужчины. А уж слежка за чужой интимной жизнью — вообще за гранью разумного.

Мужчины считают, что во всем виноваты женщины. Именно они самовольно рожают детей, инициируют развод, наживаясь на этом. Мужчина, оформив ребенка на свое имя, попадает в кабалу на 18 лет.

Приведем несколько комментариев.

Логично, что муж (бывший) обязан давать деньги только на ребенка, и то половину от его содержания, т. к. он не пользуется услугами бывшей жены. Если бывшая завела себе мужа или любовника, то этот тип автоматом должен содержать на 1\2 и её ребенка. Ведь он пользуется ею, содержит её. А первому от неё ничего не светит...

Товарищи, я одного не могу понять, кто все эти плакальщики по алиментам? Вам действительно западло содержать вашего ребёнка? Он же ваш, ваша кровиночка, самый родной и близкий человечек. Ну не сложилось у вас с его мамой, но от этого, ваш ребёнок не становится чужим вам человеком. Я понимаю, разные бывают ситуации, но в сухом остатке — если хватило ума сделать ребёнка, будь мужиком, а не тряпкой.

Бабы считают, что они с ребенком нужны тому мужчине, которого кинули, при том, что уже спят с другим. Чисто бабское эгоцентричное видение мира. У женщины новый муж и половой партнер? Всё! Он и должен содержать ребенка. А не вот так вот, когда у нас РСП становится видом проституции.

Что за тупизм? По-вашему женщине после развода, чтобы не терять алименты, нельзя встречаться, выходить замуж за другого? Типа она собственность бывшего мужа и если хочет денег, пусть будет одинока 18 лет? Отключить рекламу

Бабы это расходник. Аппарат для вынашивания. Ничего другого ей нельзя доверять. Но... допустили. Вот теперь мучаемся

Добавим, на этой неделе в «Дзене» активно обсуждалась еще одна алиментная тема . Речь в ней идет о предложении уменьшить максимальный процент удержания долгов по алиментам с 70 % хотя бы до 50 %.

Наркотики & кровь

Искать в крови и моче водителей следы наркотиков и алкоголя планировали с 22 ноября. В этот день вступал в силу новый Приказ Минздрава. Но что-то пошло не так.

Народ запаниковал, президент назвал новые правила чушью, и понеслось...

Минздрав тут же приостановил действие документа, политики и общественные деятели выступили с критикой этой инициативы. Стали подозревать, что все это неспроста и кто-то лоббирует такое нововведение.

В «Справедливой России» потребовали от Минздрава объяснений. А в ЛДПР заявили, что новый анализ не так уж и эффективен. Кроме того, повышение в крови выискиваемого компонента бывает не только при злоупотреблениях алкоголем, но и при некоторых болезнях, которые не мешают водить автомобиль.

Читатели нашего канала, комментируя материал, пишут:

Получается, что всех желающих получить, поменять права объявили алкоголиками и наркоманами по умолчанию. Хочешь снять обвинение — плати. А те, кто ездит пьяным и без прав, так и будут ездить.

Коровы & молоко

Коровы, дающие молоко — это логично. А вот в материале на «Яндекс. Дзен» коровы сиреневые, молоко — сухое, а речь идет о шоколаде.

Судебно-шоколадная драма разыгралась в Свердловской области. Житель региона 10 лет ел шоколад «Милка», будучи уверенным, что его делают из молока альпийских коров, которые пасутся на зеленых лугах под теплым солнцем.

Но на этикетке он обнаружил, что шоколад изготавливается в г. Покров Владимирской области. Заподозрив, что рекламный ролик с сиреневыми коровами — обман потребителя, мужчина подал в суд.

В исковом заявлении он просил денег, и запретить ответчику указывать на этикетке фраз: «молоко из самих Альп», «содержит альпийское молоко», «Это молоко дают коровы, всю жизнь наслаждающиеся свежим горным воздухом, пышными лугами и теплым солнечным светом. Волшебный мир Альп помогает не только создать очень нежный шоколад, но и раскрыть нежность в каждом, кто хотя бы раз попробует наш шоколад»

Но проиграл.

Да, шоколад делают в Покрове, но для его изготовления используют молоко сухое альпийское обезжиренное торговых марок «HOCHDORF», «Ledor», которое изготавливается в Швейцарии. А значит все в рамках закона.