Как теперь будут определять сумму налоговой выгоды

Предприниматель платил налоги по упрощенной системе и, соответственно, не начислял НДС. Налоговые органы доказали, что он не имел на это право, и насчитали налог сверх цены, полученной предпринимателем за товар. Однако суд постановил, что налог надо исчислять из стоимости товара, как если бы коммерсант сразу учитывал НДС в его стоимости.

Ассоциация налоговых консультантов придерживается того мнения, что при получении налогоплательщиком налоговой выгоды налоговый орган должен установить непосредственный размер недополученных бюджетом налогов, и последняя правоприменительная практика подтверждает данный подход.

Налоговики проводили выездную налоговую проверку предпринимателя и выяснили, что он раздробил свой бизнес на несколько мелких компаний и платил налоги по «упрощенке». В налоговую базу предпринимателя включили всю стоимость реализованных товаров, исчислив НДС по ставке 18%, сверх цены договора. По итогам рассмотрения материалов в трех судебных инстанциях позиция налоговиков устояла.

В жалобе, поданной в Верховный суд РФ, предприниматель указал, что признание его утратившим право на применение специального налогового режима, а также консолидация доходов взаимозависимых лиц с ним — это основание для того, чтобы определить его права и обязанности как плательщика НДС «способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика».

Проверив доводы предпринимателя, Верховный суд РФ указал, что наличие отметки «без НДС» в счетах-фактурах является результатом неправильного определения предпринимателем своего статуса как плательщика данного налога и объема облагаемых налогом операций, а не свидетельством согласия не взаимозависимых с предпринимателем покупателей на возможность увеличения цены договоров в случае возникновения необходимости предъявления налога.

Кроме того, установление факта получения необоснованной налоговой выгоды не может служить основанием для изменения порядка определения недоимки и для взимания налога в относительно большем размере. В указанном случае налоговики должны были пересчитать налог по ставке 18/118, об этом указано в определении Верховного суда РФ от 28.10.2019 № 305-ЭС19-9789.

В данном судебном акте сделаны впечатляющие для налогоплательщика выводы, в частности, о том, что, несмотря на полученную необоснованную налоговую выгоду, объем прав и обязанностей налогоплательщика определяется исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции, а признание налоговой выгоды необоснованной не должно затрагивать иные права налогоплательщика, предусмотренные законодательством о налогах и сборах (пункты 7 и 11 постановления Пленума ВАС № 53).

Следовательно, выявление искажений сведений о фактах хозяйственной жизни предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом — определение суммы налога, которая должна была быть изначально уплачена в бюджет.

Это предполагает, что, делая вывод об искусственном дроблении единого бизнеса и признавая предпринимателя тем лицом, в интересах которого взаимозависимые хозяйственные общества в действительности осуществляли облагаемые налогом операции, налоговый орган должен определить его права и обязанности как плательщика НДС способом, согласующимся с действительно сложившимися экономическими условиями деятельности налогоплательщика.

На необходимость определения налоговых последствий «дробления бизнеса» исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика было также указано в определении Конституционного суда Российской Федерации от 04.07.2017 № 1440-О.

Учитывая изложенное, суд пришел к выводу, что при определении прав и обязанностей хозяйствующего субъекта, необоснованно применявшего специальный налоговый режим, как плательщика НДС сумма налога по операциям реализации товаров (работ, услуг) должна быть определена так, как если бы НДС изначально предъявлялся к уплате сторонним контрагентам в рамках установленных с ними договорных цен и полученной (подлежащей получению) от них выручки, то есть по общему правилу — посредством выделения налога из выручки с применением расчетной ставки налога.

Данный вывод согласуется с пунктом 4 статьи 164 НК РФ, согласно которому сумма налога должна определяться с применением расчетной ставки в тех случаях, когда это является необходимым в соответствии с главой 21 НК РФ. В то время как противоположный подход приводит к исчислению налога с дохода, который хозяйствующим субъектом не получен.