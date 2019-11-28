Как правильно сняться с учета плательщику ЕНВД

С 1 января многие организации и ИП потеряют право применять ЕНВД и им пора подумать о том, как сниматься с учета и переходить на другую систему налогообложения.

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Чтобы сняться с учета налогоплательщику ЕНВД надо подать в налоговую инспекцию заявление. Сдать его надо в ту налоговую, где организация или ИП стоят на учете как плательщик ЕНВД и куда сдаются декларации. Если таких налоговых несколько (например, несколько торговых точек в разных городах), то заявление представляется в каждую налоговую по месту постановки на учет.

Организации заполняют форму ЕНВД-3, а для ИП предназначена форма ЕНВД-4. Разницы между ними почти никакой нет, принцип заполнения одинаковый.

На что надо обратить внимание в первую очередь — на указание причины снятия с учета. В форме предусмотрено четыре основания:

1 — с прекращением предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный доход;

2 — с переходом на иной режим налогообложения;

3 — с нарушением требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.2 статьи 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации;

4 — иное.

Если организация и ИП прекращает деятельность, по которой применялась ЕНВД, на территории этой налоговой, то в заявлении указывается цифра 1. Если после ухода с ЕНВД будет еще переход на УСН, то лучше указать цифру 2, при этом следует помнить о том, что перейти на УСН можно только с 1 января и надо подать уведомление о переходе не позднее 31 декабря.

Цифра 4 указывается только тогда, когда с учета снимается один объект, а не несколько. Например, закрылась одна торговая точка, остальные продолжают работать на территории налоговой, где налогоплательщик стоит на учете. Или прекратился один из видов деятельности, которая попадала под вмененку. При этом заполняется приложение к заявлению, в котором обязательно указывается код вида деятельности (из приложения к приказу) и адрес места ведения осуществления деятельности.

Помните, ошибочное указание цифры 4 в заявлении приводит к тому, что налогоплательщика ЕНВД с учета не снимают!

Чтобы сняться с учета как плательщик ЕНВД с 1 января 2020 г., подать заявления необходимо не позднее 10 января.

Если в заявлении в причине снятия с учета стоит цифра 1 — «в связи с прекращением предпринимательской деятельности», налоговый орган снимет с учета все торговые точки (по всем адресам), по которым налогоплательщик состоит на учете в данном налоговом органе в качестве плательщика ЕНВД. В этом случае, в течение пяти дней со дня получения заявления, налоговый орган направляет ему уведомление о снятии его с учета. Если в качестве причины указывается цифра 4, то уведомление не выдается.

Заявления ЕНВД-3 и ЕНВД-4 могут быть отправлены как через ТКС, так и Почтой России (ценным письмом с описью вложения). Так же их можно предоставить в налоговые органы лично. Не стоит забывать, что если заявление за ИП будет сдавать представитель, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

Образец заявления о снятии с учета ЕНВД-4