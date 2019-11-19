Слететь с ЕНВД можно будет из-за продажи автомасла или пары обуви

Чуть больше месяца осталось до вступления в силу поправок в Налоговый кодекс, которые могут лишить многих вмененщиков права применять ЕНВД. А многие бухгалтеры и предприниматели еще этого не знают.

Проблему с маркированными товарами обсуждают в Красном уголке бухгалтера.

«Розничный магазин (неважно, одежда или обувь), с маркированным и немаркированным товаром одновременно.Планируется продажа маркированной продукции по УСН 6%, а остального по ЕНВД (или ПСН). Вопрос. Возможно ли такое совмещение в 2020 году согласно НК?», — спросил Дмитрий.

Он сам же привел статью 58 из закона 325-ФЗ, которая внесла изменения в определение розничной торговли для целей применения ЕНВД. И, согласно новой версии, лекарства, обувь, одежда и предметы одежды из меха, не будут относится к розничной торговле. Но можно ли применять ЕНВД и вести раздельный учет по товарам, как сейчас происходит при продаже подакцизных автомасел в магазинах запчастей?

Мнения бухгалтеров сначала разделились. Но потом все-таки пришли к выводу — раздельный учет не поможет спасти вмененку. Дело в том, что в п. 2.3 ст. 346.26 в новой редакции написано:

Если по итогам налогового периода у налогоплательщика средняя численность работников превысила 100 человек и (или) ... им была осуществлена реализация товаров, не относящаяся к розничной торговле в соответствии с абзацем двенадцатым статьи 346.27 настоящего Кодекса, он считается утратившим право на применение системы налогообложения, установленной настоящей главой, и перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, в котором были допущены нарушения указанных требований.

Абзац 12 это и есть определение розничной торговли. Таким образом, продажа одной единственной пары обуви, может лишить продавца права применять ЕНВД.

Более того, слетать с вмененки будут и магазины запчастей, продающие подакцизные автомасла. Ведь некоторые подакцизные товары тоже указаны в абзаце 12, как не относящиеся к розничной торговле. И если раньше продажа такого подакцизного товара могла просто привести к доначислению налогов по ОСНО (УСН), то теперь, по новой редакции НК, продавец потеряет ЕНВД.

Однако на семинарах выдают другую информацию:

«Были на семинаре.на прошлой неделе.сказали ЕНВД отменят для маркированных товаров в 2020. При торговле не маркированным и маркированным товаром нужно делать разные отделы и можно будет применять УСН и ЕНВД», — пишет Наталья.

Внятных официальных разъяснений пока не было. Но Дмитрий, автор темы в КУБ, отправил запрос в налоговую и обещал поделиться ответом.

Заметим, что все вышесказанное относится и к ПСН, поскольку текст определения розничной торговли в главе 26.5 такой же, как и в главе по ЕНВД.