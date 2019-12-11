Может ли ИП на ПСН ремонтировать помещения юрлиц

В соответствии с подпунктом 12 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная система налогообложения может применяться в отношении предпринимательской деятельности по ремонту жилья и других построек.

При этом никаких подробных расшифровок относительно вида построек Налоговый кодекс не содержит. Это, в свою очередь, создает неопределенность, порождает неразбериху и ведет к судебным разборкам.

А ведь всего этого можно было бы избежать, если бы норма НК была прописана более четко.

Мнение Минфина

Фискалы фразу «ремонт жилья и других построек» трактуют как относящуюся исключительно к жилью. То есть имеются в виду жилые постройки, считает Минфин.

Такое мнение, в частности, высказано в письме № 03-11-06/9200 от 25.03.2013.

В документе говорится, что в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, услуги по проведению капитального ремонта офисов и производственных зданий не включены. Следовательно, предпринимательская деятельность ИП по оказанию этих услуг должна облагаться в рамках иных режимов налогообложения.

Другое мнение Минфина

Между тем позже Минфин несколько сменил свою позицию и стал разъяснять, что ИП, осуществляющий деятельность по ремонту жилья и других построек, имеет право предоставлять услуги как физическим,

Таким образом, ИП в отношении предпринимательской деятельности по ремонту жилья и других построек по заказам юридических лиц вправе применять ПСН согласно пп. 12 п. 2 ст. 346.4 НК.

Такой вывод, в частности, содержится в следующих письмах Минфина:

В письме Минфина от 14.05.2018 № 03-11-12/32175 также сообщается, что положения главы 26.5 НК не содержат ограничений по видам построек, при осуществлении ремонта которых индивидуальный предприниматель вправе применять патентную систему налогообложения на основании подпункта 12 пункта 2 статьи 346.43 НК.

В письме № 03-11-09/3537 от 25.01.2017 говорится, что к постройкам не могут быть приравнены объекты офисных и складских помещений, принадлежащие на праве собственности, аренды юридическим лицам, и, используемые ими в производственной деятельности.

Решения судов

Так, при рассмотрении дела № А29-1913/2015 Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановлении от 29.12.2015 оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций, отказавших ИП в признании решения налоговиков недействительным.

ИП упирал на то, что Налоговым кодексом не установлено ограничений в части осуществления деятельности по ремонту жилья и других построек и оказанию услуг по выполнению монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ по заказам юридических лиц, ИП и бюджетных организаций. Вывод ИФНС о том, что понятие «постройки» следует относить к понятию «жилье», является нормативно не обоснованным.

Но суды поддержали налоговиков. В постановлении отмечается, что по договорам, заключенным с рядом юрлиц, ИП выполнял общестроительные и ремонтные работы в отношении объектов, не связанных с жильем.

Фактически ИП осуществлял деятельность по ремонту зданий и помещений, производству отделочных работ.

На сторону налоговиков суды встали и при рассмотрении дела № А38-6544/2016.

А вот при рассмотрении дела № Ф02-5611/2015 суды, напротив, встали на сторону ИП и отменили доначисления.

В Постановлении Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.10.2015 говорится, что НК не содержат ограничений для осуществления данного вида деятельности по заказам юрлиц, ИП и бюджетных учреждений.

Делая такой вывод, суды ссылались, в том числе на вышеназванное письмо Минфина от 26.01.2015 № 03-11-11/2173.

Довод инспекции о том, что словосочетание «ремонт и строительство жилья и других построек» в контексте данной нормы говорит о непосредственной взаимосвязи построек именно с жильем, рассмотрен судами и отклонен с учетом положений пункта 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, пункта 7 статьи 3 НК, как нормативно необоснованный.

Аналогичное решение было принято по делам № Ф09-8676/16, № А78-3097/2015.

Нужна конкретика!

Необходимо конкретизировать и уточнить формулировку для отдельных патентов. Об этом, в частности, на совещании в УФНС Карелии заявила региональный бизнес-омбудсмен Елена Гнётова.

«Налоговый кодекс не содержит ограничений по видам построек, предприниматели уверены, что вправе ремонтировать как жилые, так и нежилые постройки. Но после камеральных проверок предпринимателей признают нарушителями в случае ремонта нежилых зданий, и пересчитывают налог от полученных за такой ремонт сумм по общей системе налогообложения. Налоговые инспекторы считают, что патент по этому виду деятельности не дает права ремонтировать офисные, производственные и другие нежилые помещения».

Елена Гнётова считает, что согласно нормам Градостроительного кодекса РФ постройкой может быть любое здание, строение, сооружение, являющееся недвижимым имуществом.

Бизнес-омбудсмен предложила внести в формулировку этого вида патента конкретизирующее дополнение.