Как узнать категорию риска компании для трудовой проверки

Риск — это экономическая категория, отражающая вероятность возникновения неблагоприятных последствий с учетом влияния обстоятельств, которые можно или нельзя контролировать. Например, наниматели рискуют быть наказанными, если они игнорируют нормы ТК РФ. С 2018 года при проверке работодателей на предмет соблюдения трудового законодательства используется риск-ориентированный подход, а все организации и ИП делятся по категориям риска.

Закон требует публиковать категории рисков предприятия на официальном сайте Роструд РФ, чтобы у бизнеса была информация. И ведомство регулярно публикует эти данные, ежегодно обновляя сведения. Но общественности доступен только перечень работодателей по категориям риска «высокий» и «значительный». Их в первую очередь проверяют, т. к. Роспотребнадзор и иные органы считают предприятия этого уровня самыми неблагополучными (нарушения регистрируются вновь и вновь).

Способа, как узнать категорию риска организации по ИНН на сайте Роструда, пока не придумали. Единственное — вы по ИНН проверяете себя в списках работодателей с высоким и значительным уровнем опасности.

Если в этих двух списках вас нет, как узнать, какую категорию риска присвоил компании или предпринимателю Роструд? Самое простое — подать запрос в ГИТ. Ответ на запрос, по закону, присылают в течение 15 рабочих дней.

В чем суть риск-ориентированного подхода

Использование риск-ориентированного подхода (РОП) предусмотрено:

ст. 8.1 ФЗ от 26.12.2008 № 294;

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875;

Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 № 806.

РОП — это способ организации надзора, в рамках которого суровость проведения проверок контролирующими органами зависит от присвоенной категории риска по охране труда компаниям и ИП. При присвоении класса опасности во внимание принимается тяжесть результатов несоблюдения ТК РФ.

При проведении проверок используется подход, при котором пристальное внимание проверяющих органов уделяется потенциально неблагополучным предприятиям. Благодаря этому, число проверок в отношении добросовестных работодателей уменьшается.

Как оценивают степень опасности причинения вреда

На государственном уровне утвержден специальный приказ о присвоении объектам категорий риска — это Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806. В нем описан общий порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной категории или классу опасности. Но для каждого отдельного вида проверок контролирующие органы вправе утвердить собственные правила, как определить категорию риска предприятия, и собственные критерии.

В сфере контроля соблюдения трудового законодательства Роструд решил использовать общие правила. Чтобы узнать категорию риска деятельности юридического лица, следует обратиться к приложению к Постановлению Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, где представлены критерии отнесения к определенному классу или категории. Один из них — потенциальная опасность. В зависимости от этого показателя работодателей делят на следующие классы:

Категория риска Показатель потенциального риска Высокий 1 и более Значительный От 0,99 до 0,75 Средний От 0,74 до 0,5 Умеренный От 0,49 до 0,25 Низкий Менее 0,24

Но для отнесения работодателя к конкретному классу одного критерия недостаточно, есть и другие. А еще утверждена особая форма, позволяющая рассчитать показатель потенциального риска причинения вреда:

Р = Т Ку,

где:

Т — показатель тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения организациями или ИП обязательных требований;

Ку — коэффициент устойчивости добросовестного поведения организаций или ИП, связанного с исполнением обязательных требований.

А Ку рассчитывается для каждого работодателя на основании следующих показателей:

наличие несчастных случаев;

факт задолженности по зарплате;

наличие факта назначения административных наказаний.

Чтобы понять, за какие нарушения организации присвоена та или иная степень риска, ГИТ разработал специальную памятку для работодателей.

Также Роструд опубликовал перечни актов, содержащих требования, соблюдение которых оценивается при проведении проверок. Полный список размещен на сайте ведомства.

Кто присваивает классы опасности и как их изменить

Из Постановления № 875 понятно, кто вправе присваивать работодателям категорию высокого риска. К наивысшему классу опасности компанию или ИП вправе отнести только главный государственный инспектор труда РФ и его заместители. Об отнесении к иным категориям (умеренного, среднего и значительного риска) выносят решения главные государственные инспекторы труда субъектов РФ.

Чтоб изменить класс опасности, юрлицо или ИП вправе обратиться с заявлением. Но пересмотреть решение о категории риска сможет только то должностное лицо, которое его вынесло.

Класс опасности меняется и автоматически:

повышается, если у работодателя произошел несчастный случай со смертью;

понижается, если проверки не выявили нарушений.

Проверки Роструда по регламенту

С 22 октября Роструд обязан проводить проверки работодателей по административному регламенту, утв. Приказом от 13.06.2019 № 160. В документе описана последовательность действий инспекторов, их полномочия, обязанности и права компаний и ИП. Поскольку регламент написан по нормам международных конвенций, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ о защите прав предпринимателей при проверках, Постановления Правительства от 01.09.2012 № 875, никаких новых правил в нем нет. Но ознакомиться с ним все же следует, чтобы в случае превышения полномочий указать на это проверяющим или обжаловать их решения.

По общим правилам, продолжительность проверки Роструда — не более 20 рабочих дней. Малое предприятие инспектируют не более 50 часов в год, а плановая выездная проверка микропредприятия должна длиться не более 15 часов в год. Помимо этого, инспекторы при создании графика визитов к работодателям обязаны следовать риск-ориентированному подходу.

Как категория риска влияет на периодичность проверки

Зная, где посмотреть категорию риска организации, в дальнейшем легко определить, с какой периодичностью проводятся плановые проверки в отношении конкретного работодателя. В Письме Минтруда РФ от 12.04.2017 № ТЗ/1330-11-2 описаны следующие правила:

Категория риска Периодичность проверок Высокий Один раз в 2 года Значительный Один раз в 3 года Средний Один раз в 5 лет Умеренный Один раз в 6 лет Низкий Плановые проверки не проводятся

Чего ждать добросовестным предпринимателям

Чиновники обещали, что работодателей, у которых отсутствуют нарушения, проверять перестанут. Но чтобы не привлечь к себе внимание контролирующих органов, им расслабляться не стоит: они должны своевременно отчитываться и сдавать разные документы. Также помните, что по жалобе трудящихся инспекторы вправе прийти на предприятие для проведения внеплановой проверки.

Что такое проверочные листы

С 2018 года контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства инспекторы осуществляют по проверочным листам.

В проверочных листах, утв. Приказом Роструда от 10.11.2017 № 655, содержатся контрольные вопросы, на которые нужно ответить. Каждый лист посвящен тому или иному предмету обсуждения: правильности оформления контрактов, режиму труда и отдыха работников, трудоустройству лиц с ограниченными возможностями и т. д. Чек-листы опубликованы на сайте Федеральной службы по труду и занятости.

При плановых проверках работодателей, относящихся к категории умеренного риска, проверочные листы применяются с 01.01.2018. С 01.06.2018 их используют при плановых проверках всех нанимателей.

О нарушениях, выявляемых при проверках

Выявляемые в ходе проверок нарушения носят разноплановый характер. Нужно понимать, что за несоблюдение трудового законодательства работодателю придется нести ответственность по КоАП РФ. Что сулят наиболее частые нарушения?

Например, уклонение от заключения трудового договора с сотрудником влечет наложение штрафа (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ):

на должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

на юрлиц — от 50 000 до 100 000 руб.

Задержка заработной платы либо установление работнику зарплаты в размере менее МРОТ влечет предупреждение или наложение штрафа (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ):

на должностных лиц — в размере от 10 000 до 20 000 руб.;

на предприятие — от 30 000 до 50 000 руб.

Во избежание привлечения к административной ответственности рекомендуем работодателям соблюдать трудовое законодательство и не допускать нарушений в сфере трудовых отношений.