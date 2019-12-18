Дополнительные дни к отпуску — это добавочные выходные, предоставляемые определенным категориям работников сверх ежегодного оплачиваемого отпуска. Если их не предоставить, компанию оштрафуют.

Кто вправе претендовать

Статья 116 Трудового кодекса Российской Федерации определяет, кто имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск и каким категориям он предоставляется.

1. Работники, занятые на работах с вредными и(или) опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ). Речь идет о гражданах, чьи условия труда по результатам спецоценки рабочих мест признаны вредными или опасными (2, 3 и 4 степени). Им положено отдыхать дополнительно не менее 7 календарных дней. Причем продолжительность добавочного отдыха за вредные условия труда должна устанавливаться трудовым договором на основании отраслевого, межотраслевого соглашения и коллективного договора с учетом результатов проведенной спецоценки.

2. Работники, имеющие особый характер работы (ст. 118 ТК РФ) Правительство РФ, которое определяет, кому положен дополнительный отпуск, зафиксировало для него минимальную длительность и условия (количество дней определяется отдельно для каждой группы трудящихся).

Так, например, врачам общей практики полагается дополнительно три дня в году оплачиваемых выходных при условии, что в этой должности человек непрерывно трудился свыше трех лет (Постановление Правительства РФ от 30.12.1998 № 1588). Работникам, командированным в Чеченскую Республику, придется выделить два добавочных оплачиваемых календарных дня за каждый полный месяц работы (в соответствии с п. 5 все еще действующего Постановления Правительства РФ от 31.12.1994 № 1440 «Об условиях оплаты труда и предоставлении дополнительных льгот работникам, находящимся в Чеченской Республике»). До сих пор отсутствует общее Постановление Правительства РФ с единым перечнем таких работников, поэтому выделять бонусные выходные за особый характер работы затруднительно.

Важно! Если предприятие самостоятельно разработает правила об очередных и дополнительных отпусках и укажет в них перечень специалистов и длительность выходных, то оплата этих дней производится за счет собственных средств после уплаты налога на прибыль.

3. Работники с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ). В этом случае ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации (не менее 3 календарных дней). Если человек трудится в условиях ненормируемого рабочего дня, то добавочные выходные ему полагаются, даже если за год он ни разу не привлекался к деятельности за пределами рабочего дня (Письмо Роструда от 24.05.2012 № ПГ/3841-6-1).

4. Работники, занятые в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст. 321 ТК РФ и Закон РФ от 19.02.1993 № 4520-1). Требования: сотрудникам, постоянно работающим на Крайнем Севере, необходимо предоставлять дополнительно не менее 24 календарных дней; сотрудникам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, необходимо выделить не менее 16 календарных дней; сотрудники, трудящиеся в остальных районах Севера, должны отгулять не менее 8 календарных дней. Право на дополнительные дни отпуска на общих основаниях имеют лица, работающие в этих районах по совместительству и выезжающие туда для выполнения работ вахтовым методом (ст. 302 ТК РФ). В стаж работы, дающий лишние выходные, включаются календарные дни работы в перечисленных регионах.

5. Работники, имеющие право в иных случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. Здесь речь идет о гражданах, помимо перечисленных выше, чья привилегия на дополнительный отдых зафиксирована законодательно. Часть постановлений, регулирующих этот вопрос, была утверждена еще во времена существования СССР, и до сих пор имеет свою юридическую силу.

Например:

инвалиды любой группы (общая продолжительность их отдыха составляет не меньше 30 дней в году);

лица, подвергшиеся радиационному заражению во время ликвидации Чернобыльской катастрофы (от 7 до 14 дней в зависимости от статуса, указанного в удостоверении);

спортсмены и тренеры (не менее 4 дней в году);

служащие органов внутренних дел (от 3 до 15 дней в зависимости от стажа службы).

Установленные законодательством дополнительные отпуска должны предоставляться работодателем обязательно. Помимо этого, решение выделить сотрудникам лишние выходные руководство компании имеет возможность принять самостоятельно (ч. 2 ст. 116 ТК РФ).В этом случае правила требуется зафиксировать в локальных нормативных актах предприятия.

При наличии профсоюза в организации его представителей тоже необходимо привлечь к обсуждению. И если уж на предприятии принято решение о выделении бонусных дней отдыха, то люди должны оповещаться об этом, и впоследствии отказать им в таких выходных работодатель не сможет.

Что еще надо знать

Право на отпуск возникает у сотрудника после 6 месяцев работы в компании. Если добавочные дни приходятся на государственные праздничные дни, то они не включаются в число календарных дней отдыха и не оплачиваются (статья 151 «Исчисление продолжительности отпусков», часть первая статьи 147). Можно как объединять положенные дни с регулярным отпуском, так и воспользоваться своим правом в удобное время по согласованию с работодателем. Важно, чтобы один из периодов составлял 14 дней непрерывно.

В табеле учета рабочего времени добавочные выходные дни обозначаются буквенным кодом «ОД» или цифровым кодом «10». Если на время дополнительного оплачиваемого отпуска выпадают нерабочие праздничные дни, то в табеле это обозначается буквенным кодом «В» или цифровым кодом «26».

Компенсация

Оплата бонусных выходных производится в том же порядке, что и обычного очередного отпуска, то есть исходя из среднего уровня зарплаты трудящегося. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, компенсируется деньгами на основании заявления, но не всегда. В обязательном порядке, по (ст. 126 ТК РФ), беременным женщинам предоставляется дополнительный отпуск и следующим категориям граждан:

несовершеннолетним;

лицам, подвергшимся радиационному заражению во время ликвидации Чернобыльской катастрофы;

работникам, трудящимся во вредных, опасных условиях труда.

Но если срок дополнительного отпуска за вредные условия труда сотрудника превышает минимально установленный (7 календарных дней), то часть, превышающую эти 7 календарных дней, заменяют специальной денежной компенсацией. Это делается на основании отраслевых. межотраслевых соглашений, коллективного договора и письменного согласия трудящегося. Если при увольнении у сотрудника есть неотгулянные выходные дни, возмещение выплачивается при окончательном расчете.

Образцы заявлений

В основной и дополнительный оплачиваемые отпуска работники обязаны уходить по графику. Тогда писать заявление не нужно. Но если сотрудник с согласия работодателя отправляется отдыхать вне графика или хочет получить денежную выплату, то заявление необходимо.

Образец заявления на предоставление дополнительных дней ежегодного отпуска (скачать Word)

Генеральному директору ООО «Звезда» Иванову И.И. от главного инженера Петрова П.П. ЗАЯВЛЕНИЕ Прошу предоставить мне ежегодный основной оплачиваемый отпуск в количестве 10 календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 7 дней с 10 января 2019 года. 01.01.2019 П.П.Петров

Образец заявления на предоставление компенсации за дополнительный ежегодный отпуск (скачать Word)