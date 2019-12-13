ИП отказывают в выдаче патентов из-за новых ограничений в ПСН

С 2020 года региональные законодатели получили дополнительные права на ограничение применения патентной системы налогообложения на своей территории. Одно из них уже вызывает споры с налоговой — ограничение по количеству и площади сдаваемых в аренду объектов.

Какие правила действуют до 2020 года

До 2020 года субъекты РФ были вправе:

дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена ОКВЭД и(или) ОКПД с целью установления потенциально возможного дохода (далее ПД);

дифференцировать территорию субъекта по муниципальным образованиям для установления ПД;

устанавливать дополнительный перечень видов предпринимательской деятельности к тому списку, что есть в Налоговом кодексе, но только относящихся к бытовым услугам;

устанавливать размер ПД по видам деятельности с учетом максимально возможного.

Кроме того, у региональных законодателей было право увеличивать максимальный размер годового ПД:

не более чем в три раза — по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43 пункта 2 статьи 346.43 НК;

не более чем в пять раз — по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного миллиона человек;

не более чем в десять раз — по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 45 — 47 статьи 346.43 НК.

Т.е. по сдаче в аренду недвижимости, розничной торговле и общепиту в региональном законе можно было установить максимально возможный ПД 10 млн руб. При этом он еще и умножается на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый на каждый год. Поэтому в 2019 году максимально возможный ПД, если он увеличен регионом, составляет 15,180 млн руб. в год.

Что же изменится с 2020 года

Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ региональные власти получили право устанавливать следующие ограничения для применения патентной системы налогообложения:

по общей площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, — по виду предпринимательской деятельности, указанному в подпункте 19 пункта 2 статьи 346.43 НК;

по общему количеству автотранспортных средств и судов водного транспорта — по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 10, 11, 32 и 33 пункта 2 статьи 346.43 НК;

по общему количеству объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и (или) их общей площади — по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 45 — 48 пункта 2 статьи 346.43 НК.

Некоторые регионы уже успели воспользоваться новшеством и внесли изменения в свои законы. Среди них Архангельская область (закон от 19.11.2019 № 180-12-ОЗ), Калужская область (закон от 27.11.2019 № 523-ОЗ), Ярославская область (от 18.11.2019 № 68-з), Сахалинская область (от 25.11.2019 № 107-ЗО), Кировская область (от 19.11.2019 № 313-ЗО), Кемеровская область (от 20.11.2019 № 123-ОЗ), Смоленская область (от 14.11.2019 № 128-з) и Республика Мордовия (от 27.11.2019 № 71-З).

Откуда возьмется повод для спора с налоговой

Как ни странно, повод взялся ниоткуда. О проблеме с налоговиками написала в нашем форуме бухгалтер индивидуального предпринимателя из Красноярского края. В крае были внесены изменения в региональный закон, но касались они как раз максимального ПД. Для одного вида деятельности, сдачи в аренду нежилой недвижимости, установили максимальный ПД (цитата из закона ):

Максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по виду предпринимательской деятельности, указанному в строке 19.2 таблицы приложения к настоящему Закону, устанавливается в размере 10 миллионов рублей.

Однако местные налоговики похоже посчитали это именно ограничением для применения ПСН и дают отказы в выдаче патентов, если при расчете получается, что ПД больше максимального размера. Однако ограничения на применение ПСН указываются не так. Вот, например, что написано в законе Архангельской области:

Индивидуальный предприниматель вправе применять патентную систему налогообложения по видам предпринимательской деятельности, указанным в пунктах 19.1 и 19.2 таблицы настоящей статьи, если общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений, нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, не превышает 2 000 кв. м.

В Калужской области ограничения по нескольким видам деятельности:

Установить следующие ограничения для применения патентной системы налогообложения: по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 2 к настоящему Закону, общее количество автотранспортных средств и судов водного транспорта не может превышать 10 единиц;

по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 3 к настоящему Закону, общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, не может превышать 500 квадратных метров;

по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 3 к настоящему Закону, общая площадь сдаваемых в аренду земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, не может превышать 4000 квадратных метров;

по видам предпринимательской деятельности, указанным в приложении 4 к настоящему Закону, общее количество объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания не может превышать 10 единиц

Максимальный же потенциальный доход — это всего лишь максимальная сумма, от которой может рассчитываться стоимость патента. Например, ИП сдает в аренду 5 тыс кв.м., ПД по этому виду деятельности установлен в размере 4100 руб. 5000×4100 = 20500000 руб. Однако патент будет рассчитываться не от этой суммы, а от максимально возможного ПД, установленного законом.

У законодателей Красноярского края была возможность ограничить применение ПСН в зависимости от количества квадратных метров сдаваемой площади. Однако они этим не воспользовались. Таким образом, попытки отказать арендодателям-ИП в выдаче патента являются незаконными и их надо оспаривать.

Кстати, стоит иметь ввиду, что калькулятор патентов на сайте ФНС уже несколько лет считает неправильно. Он как раз отказывается рассчитывать патент, если его стоимость рассчитывается от суммы, превышающей максимальный ПД.