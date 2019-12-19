В чем чаще всего ошибаются бухгалтеры, заполняя годовой РСВ

Ошибки и промахи возможны при заполнении любой отчетной формы. Не является исключением и расчет по страховым взносам.

Порядок заполнения расчета по страховым взносам

Расчет по страховым взносам нужно заполнять по форме , утвержденной Приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@, в соответствии с Порядком, приведенным в Приложении N 2 к данному Приказу.

Перечень разделов, подразделов и приложений, из которых состоит расчет РСВ, приведен в п. 2.1 Порядка заполнения расчета по страховым взносам.

Организации и индивидуальные предприниматели, производящие выплаты физическим лицам, в обязательном порядке должны включить в состав расчета по страховым взносам (п. п. 2.2, 2.4 Порядка заполнения расчета по страховым взносам):

титульный лист;

разд. 1 «Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов»

подраздел 1.1 «Расчет сумм взносов на обязательное пенсионное страхование» и подраздел 1.2 «Расчет сумм взносов на обязательное медицинское страхование» Приложения 1 к разд. 1;

Приложение 2 «Расчет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (ВНиМ) к разд. 1;

разд. 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах».

Виды ошибок

Здесь следует отметить, что допущенные ошибки бывают двух видов. Ошибка, приводящая к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет и ошибка, которая не привела к недоплате взносов.

При этом, если после подачи расчета РСВ, организация — страхователь обнаружила, что была допущена неточность или ошибка, которая привела к занижению суммы страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет, то в этом случае она должна подать уточненный расчет с исправленными данными.

В случае ошибки, которая не привела к недоплате страховых взносов, в принципе, обязанности подавать уточненный расчет РСВ в такой ситуации нет.

Однако если организация обнаружит ошибку, которая не привела к недоплате взносов, но желает, чтобы в расчете все было верно или получит из ИФНС требование представить пояснения или подать уточненный расчет РСВ, то лучше представить в ИФНС исправленный отчет РСВ.

Ошибки, не приводящие к недоплате страховых взносов

Такие ошибки допускаются при отражении в расчете РСВ персональных данных работников.

Организация не подала раздел 3 расчета РСВ на работников.

Если данные по каким-то работникам вообще не попали в первоначальный расчет, тогда нужно в уточненном расчете РСВ по каждому «потерянному» лицу заполнить раздел 3.

А при необходимости еще следует внести корректировки и в раздел 1 расчета (см. письмо ФНС от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ (п. 2.1)).

При смене фамилии сотрудника в расчете РСВ указаны устаревшие сведения.

Сотрудник изменил фамилию, а бухгалтер указал устаревшие сведения в расчете РСВ. Установив допущенную неточность, следует подать корректировочную форму, в которую надо внести изменения в подраздел 3.1 и 3.2. При этом, так как величины доходов и начисленных взносов в первом экземпляре расчета РСВ верные, то другие исправления в отчет не вносятся.

В расчете РСВ не отражены необлагаемые выплаты.

Подчеркнем, что такие необлагаемые выплаты показываются сначала в составе объекта обложения, а потом отдельной строкой как необлагаемые. И в результате на сумму базы по взносам на ОПС, ОМС и ВНиМ не влияют. (см. Письмо ФНС от 08.08.2017 № ГД-4-11/15569@; пп. 7.5, 7.6, 8.4, 8.5). Например, многие плательщики не отражают в расчете пособия, выплачиваемые женщинам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. Или в составе расчета РСВ организация не представила раздел 3 на сотрудников, которые не получают выплаты, например, на женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до 3 лет, на работников, которые находятся в отпуске за свой счет.

Ошибки, которые привели к недоплате суммы страховых взносов

Такие ошибки допускаются при отражении в расчете РСВ суммовых показателей.

А это происходит, в частности, когда:

не начислялись взносы из-за того, что в объект обложения ошибочно не были включены какие-то выплаты, либо в составе расчета не подали раздел 3 на сотрудника, получающего выплаты, и, как следствие, его взносы не попали в раздел 1;

не начислили взносы из-за того, что в необлагаемых суммах учли то, чего там не должно быть. Например, в необлагаемых выплатах отразили всю сумму суточных, в то время как сверхнормативные суточные включаются в объект обложения (подп. 2 п. 1, п. 2 ст. 422 НК РФ);

в приложении 2, где определяется сумма взносов на ВНиМ к уплате, при заполнении в бумажной форме ошибочно при помесячной разбивке указан признак «2» (к возмещению) вместо признака «1» (к уплате).

Организация — заказчик выплатила компенсацию стоимости проезда к месту оказания услуг исполнителю — физическому лицу, не зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя?

Исполнитель оказывает рекламные услуги (оформляет стенд на выставке, в которой организация принимает участие). Согласно договору возмездного оказания услуг компенсация стоимости проезда перечисляется заказчиком сверх согласованной сторонами стоимости услуг на банковский счет исполнителя после подписания сторонами акта приемки-сдачи оказанных услуг.

Компенсация была отнесена к выплатам, облагаемых страховыми взносами и отражена в расчете РСВ, что является ошибкой на основании следующих норм действующего законодательства:

Сумма компенсации расходов физического лица, связанная с оказанием им услуг по гражданско-правовому договору, не облагается страховыми взносами на основании пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Возмещение стоимости коммунальных услуг по договору аренды помещения, заключенному с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, ошибочно была отнесена к выплатам, облагаемых страховыми взносами.

Организация арендует нежилое помещение в производственных целях.

Договоры на оказание коммунальных услуг заключены с соответствующими организациями (коммунальными службами) собственником помещения — арендодателем.

Согласно договору аренды плата за потребленные коммунальные услуги перечисляется арендатором на банковский счет арендодателя сверх арендной платы.

Сумма возмещения коммунальных расходов была отнесена к выплатам, облагаемых страховыми взносами и отражена в расчете РСВ, что является ошибкой на основании следующих норм действующего законодательства:

Так как коммунальные услуги оказывают специализированные организации (коммунальные службы) на основании соответствующих договоров, заключенных с арендодателем, то в этом случае суммы возмещения стоимости коммунальных услуг, выплачиваемые арендатором арендодателю (физическому лицу), не подпадают под определения объектов обложения страховыми взносами, приведенные в п. 1 ст. 420 Налогового кодекса РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Разовые премии сотрудникам организации к праздникам и юбилеям не были включены в облагаемую базу страховыми взносами.

На разовые премии сотрудникам к праздникам и юбилеям страховые взносы на пенсионное, медицинское страхование и по ВНиМ, по мнению Минфина России, следует начислять в общем порядке (Письма от 25.10.2018 N 03-15-06/76608,от 07.02.2017 N 03-15-05/6368).

Свою позицию финансисты объясняют тем, что эти премии не включены в перечень выплат, не облагаемых страховыми взносами по ст. 422 НК РФ.

Проверка правильности заполнения расчета по страховым взносам на основе контрольных соотношений

Для того чтобы избежать ошибок и несоответствий в расчете по страховым взносам, следует проверять правильность его заполнения с помощью Контрольных соотношений.

Такие Контрольные соотношения указаны в Письмах ФНС России от 13.12.2017 N ГД-4-11/25417 и от 29.12.2017 N ГД-4-11/27043@, а также приведены в Приложении к Письму ФСС РФ от 15.06.2017 N 02-09-11/04-03-13313. Расчет заполнен верно, если выполняются все равенства, перечисленные в контрольных соотношениях.

Ответственность за нарушение срока и способа подачи Расчета по страховым взносам

За нарушение срока и способа подачи расчета по страховым взносам предусмотрены штрафные санкции. Нарушение срока подачи расчета влечет такие последствия:

штраф в размере 5% от неуплаченной (недоплаченной) суммы взносов, указанной в расчете, за каждый полный и неполный месяц просрочки, но не больше 30% от этой суммы и не меньше 1 000 руб. (ст. 119 НК РФ);

штраф в размере 1 000 руб., если на момент подачи расчета страховые взносы полностью уплачены;

предупреждение или административный штраф в размере от 300 до 500 руб. — для должностных лиц организации (ст. 15.5 КоАП РФ);

блокировка счета из-за несвоевременной сдачи расчета по взносам и приостановление переводов электронных денежных средств. Последствия наступят, если расчет не представлен в течение 10 рабочих дней после завершения срока его подачи (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

Рассчитать штраф нужно отдельно по каждому виду обязательного социального страхования (письма ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-11/12623@, от 05.05.2017 N ПА-4-11/8641 ).

Штраф в размере 1 000 руб. распределяется в бюджеты государственных внебюджетных фондов в той же пропорции, что и тариф страховых взносов 30% на отдельные виды обязательного социального страхования (ст. 425 НК РФ, Письмо ФНС России от 30.06.2017 N БС-4-11/12623@).

Например, для организаций, которые выплачивают доходы физическим лицам, распределение штрафа выглядит так:

22%, то есть 22 / 30×1 000 = 733,33 руб. — на ОПС;

5,1%, то есть 5,1 / 30×1 000 = 170 руб. — на ОМС;

2,9%, то есть 2,9 / 30×1 000 = 96,67 руб. — на ВНиМ.

Перечислить штраф нужно тремя разными платежками на соответствующие КБК.

За нарушение способа подачи расчета, а именно представление на бумажном носителе, если для плательщика обязательно представление в электронной форме, предусмотрен штраф в размере 200 руб. (ст. 119.1 НК РФ).

Порядок составления уточненного расчета РСВ с исправленными данными

Согласно нормам НК РФ организации обязаны представить уточненный расчет по взносам только в том случае, если из-за ошибки занижена сумма взносов к уплате.

При этом, уточненный расчет РСВ сдается по форме, действовавшей в расчетный период, за который вносятся изменения.

Тогда уточненный расчет РСВ нужно подать за период, в котором допущена ошибка (пп. 1, 6 ст. 54, пп. 1, 7 ст. 81 НК РФ).

Рассмотрим по шагам порядок представления уточненного расчета РСВ при ошибках в персональных данных работников и в суммовых показателях:

На титульном листе следует указать порядковый номер корректировки — 1, 2 и т.д.

в уточненный расчет РСВ надо перенести все верные данные из старого расчета, а вместо ошибочных сведений следует указать правильные данные.

раздел 3 заполняется только на работников, чьи данные подлежат исправлению (п. 1.2 Порядка заполнения расчета).

При этом способ корректировки разд. 3 зависит от ошибки.

1. Если организация ошиблась в СНИЛС или Ф.И.О., то в уточненном расчете РСВ заполняются на работника два разд. 3 (письмо ФНС от 28.06.2017 N БС-4-11/12446@):

в первом разделе 3.1 — в строке 010 проставляется «1—», а строках 160 — 180 раздела 3.1 указывается признак «2». Остальные данные из ошибочного подраздела 3.1 переносятся без изменений. В подразделе 3.2 во всех строках ставится «0»;

во втором разделе 3.2 — проставляется «0—» в строке 010 и указываются верные данные о работнике, его заработке и взносах.

2. При исправлении других ошибок в суммовых показателях заполняется разд. 3 один раз.

Так, если по каким-то работникам неверно указаны числовые показатели, к примеру сумма выплат, база по взносам, сумма взносов, тогда в уточненке в подразделе 3.2 сразу указывайте правильные суммы (письмо ФНС от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@ (п. 2.3), п. 0.25 Контрольных соотношений).

И если после исправления ошибки по таким работникам изменится общая сумма начисленных взносов по организации в целом, то нужно внести правильные данные также и в подраздел 1.1 (взносы на ОПС) приложения 1, и в раздел 1 расчета (письмо ФНС от 28.06.2017 № БС-4-11/12446@).