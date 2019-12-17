ЕНВД и маркировка несовместимы: разъяснения налоговиков

После принятия Федерального закона №325-ФЗ от 29.09.2019, который внес существенные поправки в главу 26.3 НК, бизнес с нетерпением ждет разъяснений от ФНС и Минфина.

Новые нормы НК запрещают относить к розничной торговле продажу некоторых групп товаров, подлежащих маркировке. Более того, при реализации этих товаров налогоплательщик считается утратившим право на ЕНВД.

Какие товары попали под запрет? Вся ли деятельность уходит с ЕНВД или только «запретные» операции по продаже «запретных» товаров?

Эти и другие аналогичные вопросы волнуют бизнес.

В этом материале приведем разъяснения Минфина и ФНС по этим вопросам.

Какие товары

В число товаров, которые запрещено продавать при ЕНВД, в том числе попала одежда, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке.

Бизнес всполошился. Какая одежда имеется в виду – вся или только меховая? Дело в том, что обязательной маркировке подлежит и та, и эта одежда.

Но Минфин успокоил. Речь идет исключительно о меховой одежде. Простые кофточки, которые тоже будут маркироваться, можно спокойно продавать в рамках ЕНВД.

В письме Минфина № 03-11-11/85747 от 07.11.2019 сообщается, что к товарной позиции «предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» относятся только предметы одежды из норки, нутрии, песца или лисицы, кролика или зайца, енота, овчины и иных видов меха.

Таким образом, если налогоплательщик применяет ЕНВД и осуществляет розничную торговлю предметами одежды, подлежащими обязательной маркировке, но которые не изготовлены из натурального меха, он не утрачивает права на применение ЕНВД.

Потеря права на ЕНВД – что это значит?

Недавно Минфин выпустил письмо от 13.11.2019 № 03-11-11/87500 , в котором сообщил, что при розничной торговле товарами, подлежащими обязательной маркировке, и другими товарами, можно совмещать ЕНВД и УСН.

Добавим, если буквально следовать нормам НК, продажа таких товаров лишает права на ЕНВД в принципе – то есть полностью, а не частично.

Но у фискалов иное мнение. Запрет на ЕНВД они распространяют только на те товары, реализация которые в целях ЕНВД не является розничной торговлей (обувь, мех и лекарства).

Минфин сообщает, что налогоплательщики в отношении реализации товаров, подлежащих обязательной маркировке вправе применять УСН, а в отношении реализации товаров, не подлежащих обязательной маркировке - ЕНВД.

Такие же разъяснения дают и налоговики. Так, в ходе прошедшего на днях вебинара в УФНС по Удмуртской Республике рассмотрели следующую ситуацию:

ООО (ИП) на ЕНВД реализует в розницу в магазине с площадью торгового зала не более 150 кв. м товары, подлежащие маркировке (которые не признаются розничной торговлей для целей ЕНВД с 01.01.2020) и иные товары.

Налоговики пояснили:

В этом случае ООО (ИП) уплачивает при реализации иных товаров ЕНВД, а при реализации товаров, подлежащих маркировке (которые не признаются розничной торговлей для целей ЕНВД) - налоги по ОСНО либо УСН (при наличии заявления на применение УСН).

Площадь магазина при совмещении

Если по мнению Минфина и ФНС можно совмещать ЕНВД и УСН при торговле, например, обувью и джинсами, то как считать физпоказатель в виде площади магазина? Ведь теперь только часть магазина используется для продаж по ЕНВД (джинсы), остальная часть используется для торговли обувью по УСН.

ФНС поясняет, что в этом случае для ЕНВД учитывается вся площадь магазина.



Для того, чтобы ЕНВД платить с меньшей площади необходимо провести техническую инвентаризацию помещения и внести изменения в документы, поясняют налоговики.

Расходы на товар при переходе с ЕНВД на УСН

Допустим, в 2020 году продавцы обуви ушли с ЕНВД на УСН с объектом «доходы минус расходы». Но товар куплен еще в 2019 еще при ЕНВД. Можно ли его стоимость учитывать в 2020 году уже при УСН?

Нет, отвечают налоговики. Расходы, которые относятся к деятельности на ЕНВД, не учитываются при расчете налога при применении УСН, даже если вы купили товары для перепродажи будучи на ЕНВД, а реализовали их уже на УСН.



Такие разъяснения ранее давал Минфин в письмах от 23.04.2018 № 03-11-11/27126, от 15.01.2019 № 03-11-11/1128 , от 28.12.2018 № 03-11-11/95981.

Минфин утверждает, что глава 26.2 НК не предусматривает право налогоплательщиков при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, учитывать расходы, фактически произведенные до перехода на указанный налоговый режим в период применения ЕНВД.

Когда

Поправки, которые касаются запрета на применение ЕНВД при торговле вышеназванными группами товаров, вступают в силу

Однако, что касается обуви, тут Минфин высказал свое мнение – для этой группы товаров запрет на ЕНВД наступит после 1 марта 2020. А до этой даты обувь можно продавать, применяя ЕНВД.

Такое разъяснение содержится в письме Минфина № 03-11-09/92662 от 28.11.2019.

Почему именно 1 марта? Минфин это объяснил так:

На территории РФ ввод в оборот обувных товаров без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота обувных товаров, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 марта 2020 года.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-3/25144@ от 09.12.2019

Между тем, напомним, что в части запрета на применение ЕНВД в НК идет речь о товарах, подлежащих обязательной маркировке.

Согласно Распоряжению Правительства №792-р от 28.04.2018 обувь подлежит обязательной маркировке с 1 июля 2019 года.

А что по поводу лекарств? Ведь если следовать логике Минфина и ориентироваться на дату запрета продажи немаркированных товаров, то получается, что аптеки слетают с ЕНВД только 1 июля 2020. Дело в том, что Госдума приняла закон, продляющий переходный период внедрения обязательной маркировки лекарств до 1 июля 2020 года.

В службе бизнес-омбудсмена Хабаровского края на днях прошло заседание, посвященное поиску решения по спасению малых аптек региона.

По поводу сроков ухода аптек с ЕНВД было сказано следующее:

Изначально введение обязательной маркировки лекарственных препаратов предполагалось с 1 января 2020 года. Продажа в новом году первой же единицы маркированной продукции, в случае если до конца 2019 года не был осуществлен переход с ЕНВД на другую систему налогообложения, например, на УСН, обернулась бы для аптек переводом на ОСНО и последующим закрытием бизнеса из-за нерентабельности. Но к счастью, был принят федеральный закон, отодвинувший сроки внедрения маркировки лекарственных препаратов на 1 июля 2020 года. Таким образом, у аптечного бизнеса и краевых властей появилось дополнительное время для совместной выработки оптимального варианта УСН и ставки налога.

Переход с ЕНВД на УСН

Если налогоплательщик находится на ЕНВД и реализует только товары, которые согласно абзацу 12 статьи 346.27 НК не относятся к розничной торговле, ему необходимо обязательно сняться с учета в качестве плательщика ЕНВД, предупреждают налоговики.

Заявление подается организациями - по форме № ЕНВД-3, ИП - по форме № ЕНВД-4.

Если вы собираетесь перейти на УСН, то не позднее 31 декабря 2019 года нужно сообщить об этом в налоговый орган, представив Уведомление по форме № 26.2-1.