Страховые взносы – 2020: к чему готовиться

За последние несколько месяцев в порядке начисления, зачета и возврата страховых взносов произошло немало изменений. Это и увеличение предельной базы по исчислению взносов на 2020 год, и появление новой формы РСВ-отчета, и свежее постановление КС РФ о возврате перечисленных и учтенных на счетах застрахованных лиц взносов, свежая судебная практика, а также разъясняющие письма ведомств о начислении взносов. Информация поможет не только правильно рассчитать обязательства, но и оспорить претензии со стороны налоговиков, тем более что в последнее время прослеживается тенденция разрешения судами споров в пользу налогоплательщиков.

Отчитываться исключительно в электронном виде придется большему количеству налогоплательщиков

Принятый 29.09.2019 закон № 325-ФЗ внес значительные поправки в части первую и вторую НК РФ, в том числе и в ст. 430 и 431, касающиеся:

информирования налоговиков о передаче филиалу полномочий по выплате зарплат лишь при наличии у него счета в банке. То же требование должно соблюдаться, чтобы «обособка» могла уплачивать страховые взносы и подавать РСВ по местонахождению — пп. «б» п. 3 ст. 1, пп. «а», «в» п. 85 ст. 2 закона;

отчетности по ТКС. Компаниям, в которых трудятся 10 и более работников, нужно будет отчитываться по страховым взносам исключительно в электронном виде — пп. «б» п. 85 ст. 2 закона;

ИП, адвокатов и нотариусов. При освобождении от фиксированных взносов в периоды службы по призыву, ухода за маленьким ребенком, инвалидами или стариками с середины месяца взносы исчисляются пропорционально количеству календарных дней этого месяца — пп. «б» п. 84 ст. 2 закона.

Все перечисленные новшества подлежат применению с 01.01.2020.

Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ.

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Примечание: Поправкам по страховым взносам, внесенным законом № 325-ФЗ, налоговая служба посвятила отдельное письмо от 23.10.2019 № БС-4-11/21726@. Так, с 01.01.2020 заработают следующие изменения по страховым взносам: адвокату не нужно подавать в ИФНС одновременно с заявлением на освобождение от страховых взносов документы, подтверждающие приостановление соответствующего статуса. Указанные сведения налоговики получат самостоятельно от региональных адвокатских палат;

установлено, что за неполный месяц деятельности фиксированный размер взносов определяется пропорционально количеству календарных дней в нем, в течение которых осуществлялась указанная деятельность;

компания должна сообщать в ИФНС по адресу головного офиса о наделении ОП, включая филиалы и представительства, полномочиями по выплате зарплаты сотрудникам. Срок — 1 месяц;

наделить соответствующими полномочиями юрлицо может только те ОП, которым открыт счет в банке;

компании с численностью работников более 10 человек должны будут подавать РСВ исключительно в электронном виде. Поправка действует начиная с расчетного периода по итогам 2019 года.

Предельная база по взносам на 2020 год увеличена

Опубликовано постановление правительства, устанавливающее новую предельную величину для расчета страховых взносов. Она подлежит применению начиная с 01.01.2020 года.

ТАБЛИЦА: «Предельная величина базы для начисления страховых взносов на 2020 год»

Страховые взносы База (рубли) На ОСС на случай ВНиМ 912 000 На ОПС 1 292 000

Индексация показателей происходит ежегодно и зависит от изменения средней зарплаты в стране. Для взносов на обязательное социальное страхование применяется повышающий коэффициент 1,054, для взносов на ОПС используется увеличенная в 12 раз средняя заработная плата с другим повышающим коэффициентом — 2,2.

Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 № 1407.

«О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 г.»

Примечание: В текущем году размер предельной базы по взносам на соцстрахование ограничен суммой 865 000 рублей, на пенсионное страхование — 1 150 000 рублей. Применение тарифов в 2020-м останется неизменным. Как и прежде, начисление взносов на ОСС после достижения предельной величины прекращается, на ОПС продолжается, но по ставке 10 процентов. По отношению к взносам на ОПС по доптарифу и к взносам на ОМС предельная величина по базе не применяется.

Утверждена новая форма РСВ

Применять регламент нужно будет с первого квартального отчета за 2020 год. Сдать отчет, как и прежде, необходимо не позднее 30 апреля.

Нормотворцы исключили разделы по отмененным льготам малого бизнеса, в связи с чем поменялась нумерация приложений после 7-го.

В раздел 1 добавили новую строку с указанием кода плательщика, значение которого выбирается в зависимости от того, совершались ли выплаты физлицам за последние три месяца.

В приложении 2 к нему не придется больше расшифровывать суммы, включенные в общую базу, кроме выплат иностранцам не из ЕАЭС.

Для компаний, применяющих пониженные тарифы в соответствии с пп. 15 п. 1 ст. 427 НК РФ, введено новое приложение под номером 7. Производители анимации должны будут указывать в нем в том числе сведения о внесении в специальный реестр и номер соответствующей записи.

Приказ ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@.

«Об утверждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме и о признании утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@»

Примечание: Как отмечает ФНС РФ, в новой форме расчета учтены все последние поправки в порядок исчисления взносов. Количество необходимых для заполнения показателей сократилось на 30 процентов. Сделано это для снижения административной нагрузки при подготовке отчетности. Для большинства плательщиков изменений немного и носят они технический характер. К примеру, теперь по всему бланку не надо указывать общую сумму показателей за последние три месяца расчетного или отчетного периода. Эти графы решили удалить. Останется привести сведения о сумме выплат и вознаграждений, исчисленных физлицам с начала расчетного периода, всего и помесячно за последние три месяца отчетного или расчетного периода. В планах депутатов включить в состав РСВ сведения о среднесписочной численности сотрудников. Предложение изложено в законопроекте № 837128-7, внесенном в Госдуму 15.11.2019 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации (в связи с принятием Федерального закона о расширении территории проведения эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»). Документ вносит поправки в ст. 80 НК РФ. В ней пропишут, что данные о среднесписочной численности сотрудников будут сдаваться в составе расчета по страховым взносам за очередной расчетный период, то есть за год. А пока сведения о среднесписочной численности нужно сдавать до 20 января по отдельной форме.

Как заполнить нулевую отчетность по новой форме РСВ

Минфин выпустил письмо, разъясняющее порядок составления нулевого отчета по новой форме РСВ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@. Новый бланк применяется с отчета за I квартал 2020 года.

В случае если плательщик взносов не ведет деятельность или не осуществляет выплаты работникам, при составлении отчета за I квартал 2020 года достаточно заполнения:

титульного листа;

раздела 1 с обязательным указанием нужного кода в реквизите «Тип плательщика»;

раздела 3 с нулями и прочерками в реквизитах.

Ведомство отметило, что процедура составления отчета существенно упростится, ведь теперь нет необходимости заполнять приложения к разделу 1.

Письмо Минфина РФ от 09.10.2019 № 03-15-05/77364.

Примечание: Для сравнения при подготовке нулевого отчета по действующей пока форме РСВ плательщику взносов пришлось бы заполнить нулевыми значениями: подраздел 1.1 приложения 1 к разделу 1;

подраздел 1.2 приложения 1 к разделу 1;

приложение 2 к разделу 1. За непредставление нулевого расчета плательщика взносов могут оштрафовать на 1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 НК РФ). Кроме того, если отчет не будет представлен в течение 10 рабочих дней после истечения установленного срока сдачи, налоговый орган вправе заблокировать банковские счета и приостановить операции с электронными денежными средствами (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ).

В каком случае необходимо представить уточненный РСВ

Компания обязана платить взносы и подавать РСВ по месту нахождения:

головного офиса;

обособленных подразделений, если они выплачивают зарплаты сотрудникам.

ФНС разъяснила, что если «обособки» компании не наделены соответствующими полномочиями, но компания представила РСВ по их адресу, то необходимо подать уточненные расчеты с нулевыми данными по всем разделам.

При заполнении титульного листа нужно отразить:

в полях «ИНН» и «КПП» реквизиты ОП, по которому ранее подавались расчеты;

в поле «Номер корректировки» соответствующий номер;

в поле «По месту нахождения (учета) (код)» код 222;

реквизит «ИНН (КПП) реорганизованной организации» заполнять не нужно;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» код 9.

Кроме того, компания должна подать скорректированный РСВ по адресу головного офиса, включив в него персданные по всем работникам, в том числе трудящимся в ОП. Помимо этого, во все разделы уточненного расчета нужно внести данные с учетом сумм выплат и взносов, начисленных на вознаграждения работников ОП, не наделенного соответствующими полномочиями.

Если компания закрывает ОП, которое самостоятельно расплачивалось со своими сотрудниками, то ей необходимо также подать в ИФНС по адресу головного офиса скорректированный РСВ. Титульный лист заполнить нужно так:

в полях «ИНН» и «КПП» реквизиты организации;

в поле «По месту нахождения (учета) (код)» код 214;

реквизит «ИНН (КПП) реорганизованной организации» ИНН (КПП) ОП;

в поле «Форма реорганизации (ликвидация) (код)» код 9.

«О предоставлении расчетов по страховым взносам по месту нахождения обособленного подразделения, наделенного полномочиями по начислению выплат и вознаграждений в пользу физических лиц»

У плательщиков страховых взносов появился шанс вернуть переплату из ПФР

Конституционный Суд РФ 31.10.2019 обнародовал постановление по делу о проверке на соответствие конституции норм, касающихся возврата переплаченных взносов в ПФР в связи с запросом Верховного Суда РФ.

Высший судебный орган рассмотрел кассационную жалобу ООО «Газпромнефть-Развитие» на вердикты судов об отказе возврата Пенсионным фондом Санкт-Петербурга излишне уплаченных страховых взносов. Переплата возникла из-за начисления взносов на сумму возмещения затрат по найму жилья для сотрудников, вынужденных переехать на работу в Санкт-Петербург. Взносы были перечислены на счета ПФР в 2014 году, размер переплаты составил более 2,5 млн рублей. Причина отказа возврата связана с тем, что сведения об уплаченных организацией взносах уже отражены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц. Проблема в том, что этот запрет прямо предусмотрен и в уже утратившем силу законе о страховых взносах и в действующей норме п. 6.1 ст. 78 НК РФ.

ВС РФ обратил внимание Конституционного Суда на отсутствие механизма зачета и возврата переплаченных страховых взносов за периоды до 01.01.2017 в счет уплаты взносов, перечисленных после этой даты. Поэтому оспариваемые нормы необходимо проверить на соответствие ст. 19, 35 и 55 Конституции РФ.

Результат рассмотрения дела выражен в следующей позиции КС РФ: если в отношении застрахованного лица не произошел страховой случай и не производится расчет пенсии, изъятие переплаченных страхователем сумм взносов не приведет к уменьшению страхового обеспечения и ущемлению прав застрахованных лиц.

Поэтому федеральному законодателю дано поручение внести все необходимые изменения, причем учитывая возможность возврата взносов за периоды до 01.01.2017 и после передачи их администрирования налоговым органам.

КС РФ указал, что отныне факт отражения излишне уплаченных страховых взносов на лицевых счетах застрахованных лиц — не причина для отказа в возврате переплаты.

Постановление Конституционного Суда РФ от 31.10.2019 № 32-П.

«По делу о проверке конституционности положений пункта 5 статьи 18, статей 20 и 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона „О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование“, части 22 статьи 26 Федерального закона „О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования“ и пункта 6.1 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Верховного Суда Российской Федерации»

Обновлена форма заявления о предоставлении скидки на тариф взносов

ФСС с 20 октября предоставляет скидки на тариф взносов на травматизм по новому регламенту. Прежний документ, утвержденный Минтрудом, больше применяться не будет. Основное новшество связано с изменением формы заявления на получение скидки. Теперь в ней появились:

поле для указания КПП;

таблица, в которой необходимо отразить информацию о взносах и расходах на выплату страхового обеспечения;

сведения о способе получения страхователем решения фонда о скидке: лично, по почте, в МФЦ или через портал госуслуг.

Кроме того, ФСС установил дополнительные причины для отказа в приеме документов — это несоответствие заявления установленной форме. Отказ будет и в том случае, когда нет подтверждения личности и полномочий представителя.

Срок подачи заявления остался прежним — не позднее 1 ноября текущего года. Сроки ожидания решения об установлении скидки или отказа в ней также не изменились — 10 и 18 рабочих дней в зависимости от суммы взносов за предыдущий год. А вот пороговая сумма увеличена с 6 до 15 млн рублей.

Приказ ФСС РФ от 25.04.2019 № 231.

«Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

При сдаче 4-ФСС потребуют новый документ

ФСС установил новые правила приема документов, которые служат основанием для расчета и уплаты травматических взносов.

В связи с этим, если фонд соцстраха запросит у компании документы, следует передать также и специальное заявление о предоставлении госуслуги по приему документов. Бланк данного заявления приведен в приложении к приказу фонда.

Такая обязанность действует с 08.09.2019.

Данные по-прежнему можно подавать в любой территориальный орган ФСС независимо от места регистрации.

Приказ ФСС РФ от 22.05.2019 № 265.

«Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов»

ФНС против учета затрат при расчете страховых взносов на УСН

Налоговики снова высказались о недопустимости учета расходов упрощенцами при расчете страховых платежей — однако на этот раз с оговоркой. Они пообещали разрешить уменьшать доходы на расходы, если Верховный Суд РФ примет финальное решение.

В письме представители ФНС РФ напоминают, что нормы ст. 430 НК РФ не устанавливают для УСН «Доходы за вычетом расходов» возможность учета затрат при расчете взносов. Исчислять данные платежи нужно исходя из доходов от реализации и внереализационных поступлений.

Соответственно, при исчислении упрощенцем однопроцентных взносов на ОПС с дохода свыше 300 тыс. рублей за основу надо брать только фактически полученный доход. Учитывать затраты вправе предприниматели-плательщики НДФЛ.

Отметим, что подобные разъяснения ФНС РФ давала уже неоднократно. Но на этот раз налоговые специалисты обещают, что при принятии ВС РФ Решения от 14.11.2018 по делу № А60-65115/2018 они будут руководствоваться его мнением.

Письмо ФНС РФ от 23.09.2019 № БС-4-11/19262@.

Примечание: Решение по делу уже состоялось (Определение Верховного Суда РФ от 29.10.2019 № 309-ЭС19-18969). Высший судебный орган постановил, что при расчете бизнесменом на УСН взносов за 2017 год поступления могли быть уменьшены на затраты. При этом ВС учитывал правовые позиции, приведенные в Постановлении Конституционного Суда РФ от 30.11.2016 № 27-П и «Обзоре судебной практики ВС РФ», утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017. Изначально КС разрешил учитывать расходы при расчете взносов ИП на НДФЛ, а затем ВС распространил этот подход и на УСН. Логика следующая: для ИП на ОСНО и упрощенцев действует аналогичный принцип определения налогооблагаемой базы. Теперь остается ждать официальных разъяснений от Минфина и ФНС. Что касается размеров страховых платежей индивидуальных предпринимателей, то их, возможно, увеличат. Соответствующий законопроект № 97048 установил размеры медицинских и пенсионных взносов, уплачиваемых за себя на 2021-2024 годы. По действующим правилам платежи на ОПС с дохода до 300 тыс. рублей надо вносить в сумме 29 354 рубля. За следующий год сборы увеличатся до 32 448 рублей. За 2021 год фиксированные платежи составят уже 36 455 рублей, за 2022 год 40 433 рубля, за 2023 год 43 057 рублей, и за 2024 год надо будет заплатить в бюджет 45 907 рублей. Платежи на ОМС с 2021 по 2024 год вырастут с 8 763 до 9 858 рублей соответственно. Для примера, за текущий период медицинские взносы составят 6 884 рубля, а за следующий 8 426 рублей. В результате за пятилетку страховые сборы с бизнесменов за себя возрастут более чем на 16 тыс. рублей.

С пособий, не принятых к зачету ФСС, взносы платить не нужно

По результатам проверки ФСС доначислил ООО страховые взносы на не принятую к зачету сумму расходов на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Общество с доначислениями не согласилось и обратилось в суд. Первая и апелляционная инстанции ООО отказали. Суд округа, напротив, поддержал ООО. Верховный Суд РФ пересматривать дело не стал, разъяснив свою позицию следующим образом: при отказе фонда в принятии к зачету расходов на выплату спорного пособия указанные суммы не являются вознаграждением за выполнение работником трудовых функций, вследствие чего не могут облагаться страховыми взносами.

Определение Верховного Суда РФ от 02.10.2019 № 307-ЭС19-11908.

Примечание: Подобные действия фонда работодатели уже давно успешно оспаривают в судах. Причем ВС РФ ранее включил в один из своих обзоров практики определение с подходом в пользу страхователей. Спор решен по нормам уже утратившего действие Закона о страховых взносах от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Однако это обстоятельство не влияет на складывающуюся практику рассмотрения споров, хотя ФНС в письме от 05.03.2018 № ГД-4-11/4193@ настаивает на другом мнении. Так, налоговая служба считает, что на сумму не принятых к зачету пособий страховые взносы необходимо начислить. Кроме того, в письме Минфина РФ от 01.09.2017 № 03-15-07/56382 обращается внимание, что, получив отказное решение ФСС, нужно уточнить РСВ. При корректировке следует не только начислить взносы, но и исключить из расходов на выплату пособий сумму не подтвержденных ФСС расходов. Таким образом, в данном вопросе позиции налоговиков и судей расходятся, поэтому тем, кто опасается споров с ИФНС, отчетность лучше скорректировать.

Когда дополнительный отпуск от начисления взносов освобождается

Калиниградский морской торговый порт оспорил доначисление страховых взносов на оплату сотрудникам дополнительных отпусков, связанных с личными событиями. Оплата таких отпусков была предусмотрена коллективным договором.

Судьи отметили, что в отличие от трудового договора коллективный представляет собой правовой акт, регулирующий не трудовые, а социально-трудовые отношения в организации или у ИП и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ).

Оплата допотпусков, основанная на коллективном договоре, по своему характеру является выплатой социального характера, поскольку не зависит от квалификации работников, сложности, качества, количества, условий выполнения работы. Поэтому такие выплаты не признаются оплатой труда, в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми договорами. Следовательно, оплата допотпусков не подлежит включению в базу по страховым взносам.

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 14.10.2019 № Ф07-11668/2019.

Доплата к пособию по уходу за ребенком — не повод для начисления взносов

Общество подало в суд на отделение ФСС в связи с доначислением взносов на травматизм на выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком, сверх установленного законодательством (до достижения им трехлетнего возраста).

Суд постановил, что поскольку такие выплаты не являются вознаграждением за труд, а носят социальный характер и полностью зависят от желания и финансовых возможностей организации, облагать их взносами не требуется. Отмечено, что факт наличия трудовых отношений между работодателем и его работниками не свидетельствует о том, что все выплаты, которые им начисляются, представляют собой оплату их труда. Поэтому у фонда не имелось оснований для начисления страховых взносов на суммы указанных выплат.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.09.2019 № Ф04-3218/2019.

Когда штраф за ошибки в персданных можно не платить

ПФР по итогам года сравнил персотчетность учреждения и недосчитался в СЗВ-СТАЖ данных по шести застрахованным. Инспекторы тут же составили акт о правонарушении, по результатам рассмотрения которого оштрафовали организацию на 3 тыс. рублей. Требование об уплате санкций учреждение не исполнило, и фонд обратился в суд, где штраф признали незаконным.

Арбитры уличили инспекторов в нарушении процедуры привлечения страхователя к ответственности. Прежде чем штрафовать, они должны были выслать организации уведомление об обнаруженных в ее отчетности расхождениях и дать пять дней, чтобы исправить их без денежного взыскания. Это право страхователям гарантирует п. 39 инструкции, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 № 766н.

Три судебные инстанции единодушно отказали фонду во взыскании спорного штрафа.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.08.2019 № Ф10-3437/2019.

Отправляя предпенсионера в санаторий, не забудьте заплатить страховые взносы

Все выплаты в пользу физлиц, сделанные в рамках трудовых отношений, облагаются страховыми взносами. Исключения прописаны в ст. 422 НК РФ. Данный перечень исчерпывающий, оплата стоимости путевок на санаторно-курортное лечение в нем не обозначена. В связи с этим фискалы делают вывод: работодатель обязан начислять взносы на данные выплаты.

Письмо ФНС РФ от 07.10.2019 № БС-4-11/20417@.

Примечание: Финансовое ведомство разделяет позицию фискалов в данном вопросе (письма от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, от 12.04.2018 № 03-15-06/24316, от 21.03.2017 № 03-15-06/16239). Однако судьи придерживаются иного мнения (постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.09.2018 № Ф04-3563/2018, от 15.08.2018 № Ф04-2796/2018, Уральского округа от 18.05.2018 № Ф09-2130/18).

Прощение долга сотруднику — повод для начисления взносов

Минфин разъяснил, что на предоставление займа своему сотруднику взносы не начисляются. Однако в случае прощения такого долга его сумма подлежит обложению взносами.

Дело в том, что такая выплата признается выплатой в рамках именно трудовых отношений.

В письме речь идет о конкретной ситуации, когда факт прощения долга оформлен договором дарения.

Писльмо Минфина РФ от 18.10.2019 № 03-15-06/80212.

Примечание: А вот ФНС придерживается противоположного мнения. В письме от 30.05.2018 № БС-4-11/10449@ служба разъясняет, что в подобной ситуации и на сумму займа, и на сумму процентов взносы не начисляются. Однако если компания станет регулярно пользоваться указанной схемой, существует риск возникновения подозрений в получении необоснованной налоговой выгоды. Это грозит доначислением взносов, пеней и штрафов.

Выплаты собственникам компаний облагаются страховыми взносами

Вознаграждения членам совета директоров облагаются страховыми взносами. Причем в данном случае неважно, включено ли положение о соответствующей выплате в договор между организацией и данными лицами. Указанные выплаты считаются произведенными в рамках ГПД. Данные выводы подтверждает КС РФ (определения от 06.06.2016 № 1169-О и 1170-О).

При этом согласно ст. 422 НК РФ вознаграждения в рамках ГПД не включаются в базу по ВНиМ. Следовательно, если компания оплачивает управленческую деятельность членов совета директоров, то с этих сумм нужно заплатить в бюджет взносы только на ОПС и ОМС.

Помимо этого, Минфин напомнил, что указанные суммы не уменьшают налогооблагаемую базу по прибыли организации (п. 48.8 ст. 270 НК РФ).

Письмо Минфина РФ от 11.10.2019 № 03-03-06/1/78328.