Как будут привлекать к уголовке по налогам

Верховный Суд разъяснил вопросы, касающиеся привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления.

Что произошло?

Пленум Верховного Суда РФ выпустил Постановление от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления».

В чём суть документа?

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве, а также имеющимися в судебной практике вопросами Пленум ВС РФ принял новое Постановление, посвящённое вопросам привлечения к ответственности за налоговые преступления (по ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ). В Постановлении рассматриваются, в частности, вопросы действия актов законодательства о налогах и сборах во времени, субъектный состав налоговых преступлений, порядок исчисления крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты обязательных платежей, обязанности и ответственность налоговых агентов, доказательства наличия или отсутствия признаков составов налоговых преступлений и прочее.

Раньше не было аналогичных разъяснений?

Были, они содержались в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 года № 64. Теперь этот документ признан утратившим силу.

Кого могут привлечь к уголовной ответственности?

Из прежнего документа в новый перенесены положения о том, что к уголовной ответственности можно привлечь не только формального, но и фактического руководителя налогоплательщика. Но в этой части есть и корректировки: иначе сформулирован перечень лиц, которые могут быть осуждены за уклонение организации от уплаты налогов, сборов и взносов. Теперь по общему правилу это лицо, которое в силу закона или по доверенности подписывает документы для налоговиков. ВС РФ указал, что речь идёт:

— о руководителе;

— о представителе компании по налоговому законодательству.

Ранее среди таких лиц упоминался и бухгалтер, сейчас — нет. Однако это не означает, что его не смогут осудить. Главный бухгалтер часто подписывает налоговую отчётность, а значит, он отвечает за её достоверность.

А вот положение о том, что иных работников организации, которые, например, оформляли первичные документы, можно привлечь к ответственности как пособников, в новом Постановлении не нашло отражения.

Как суду оценивать размер ущерба бюджету?

Пленум ВС РФ закрепил такой подход к расчёту крупного и особо крупного размера задолженности по налогам, сборам и взносам:

— неустранимые сомнения при определении периода для расчёта недоимки следует толковать в пользу обвиняемого;

— при исчислении размера недоимки нужно установить действительные налоговые обязательства, т.е. учесть все факторы, которые влияют на размер задолженности, в том числе уменьшающие её;

— взносы, перечисленные до 2017 года, учитываются, только если это приведёт к уменьшению доли неуплаченных налогов за период. Ранее к похожему выводу пришел КС РФ.

Какие доказательства подтверждают наличие или отсутствие признаков преступлений?

Преступлением считается уклонение от уплаты налогов, сборов и взносов, когда не поданы декларация, расчёт или иные документы либо в них указаны заведомо ложные сведения. В УК РФ не конкретизировано, какие именно документы можно отнести к иным.

Верховный Суд разъяснил, что это документы, которые одновременно соответствуют таким критериям:

— предусмотрены налоговым законодательством;

— являются приложениями к декларации или расчёту;

— служат основанием для исчисления и уплаты налогов, сборов и взносов.

Причем непредставление этих документов или отражение в них заведомо ложных сведений может служить способами уклонения от уплаты налогов.

Ранее ВС РФ относил к иным документам любые предусмотренные налоговым законодательством документы, которые служат основанием для исчисления и уплаты налогов. Других условий не упоминалось.

Изменился ли подход к исчислению срока давности привлечения к ответственности?

Нет, относительно срока давности привлечения к уголовной ответственности за налоговые преступления подход Верховного Суда не изменился: судам следует считать этот срок с даты, когда налог или взнос должен был быть уплачен по НК РФ. Так делали и раньше.

В каких случаях могут освободить от ответственности?

УК РФ предусматривает два основания, по которым лицо могут освободить от уголовной ответственности за налоговые преступления:

— совершение преступления впервые;

— перечисление в бюджет денег в сумме ущерба или повышенном размере.

Причём оба условия должны соблюдаться в совокупности.

Верховный Суд прокомментировал каждое из этих оснований. Так, считается, что лицо совершило преступление впервые, если у него нет неснятой или непогашенной судимости по статье, по которой он освобождается от ответственности.

Что касается возмещения ущерба, то, во-первых, это сделать может и кто-то другой, в том числе организация. Во-вторых, перечисление средств в бюджет нужно подтвердить документами, например платёжным поручением. При этом обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего налоговое преступление, возместить ущерб и перечислить денежное возмещение в бюджет в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности.

Какая ответственность установлена за неуплату налогов (сборов)?

Ответственность зависит от состава преступления и размера ущерба. Так, например, за неуплату налогов (сборов) организацией в крупном размере суд может назначить наказание:

— штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты (иного дохода) осуждённого за период от 1 года до 2 лет;

— принудительные работы на срок до 2 лет, в том числе с лишением на срок до 3 лет права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью;

— арест на срок до 6 месяцев;

— лишение свободы на срок до 2 лет, в том числе с лишением на срок до 3 лет права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью.

Если нарушение совершено группой лиц по предварительному сговору, то ответственность будет такая же, как при неуплате налогов (сборов) в особо крупном размере.

Какие ещё рекомендации даны судам?

Верховный Суд рекомендовал судам при рассмотрении уголовных дел о налоговых преступлениях выявлять обстоятельства, способствовавшие совершению таких преступлений, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве предварительного расследования или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, и в соответствии с ч. 4 ст. 29 УПК РФ частными определениями (постановлениями) обращать на них внимание соответствующих организаций и должностных лиц.