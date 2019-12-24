Что такое экосистема в бухгалтерии, и почему вам все равно придется с этим разбираться

Альтернативный взгляд на построение экосистемы вокруг онлайн-бухгалтерии.

Тренд последних лет — построение банками экосистем. Но такие экосистемы ограничивают доход банка и неудобны для клиента, если он обслуживается в нескольких банках.

Делюсь мыслями о модном словечке последних трех лет. Сейчас только ленивый его не использует, но понимают все по-разному. Экосистема в биологии — это совокупность живых организмов и среды их обитания. Живые и неживые элементы экосистемы взаимосвязаны. Это обеспечивает жизнедеятельность в системе. Например, экосистема — это пруд с рыбками. Рыбки поглощают кислород из воды и едят водоросли, а взамен удобряют дно, чтобы могли вырасти новые. Концепция экосистемы в бизнесе подразумевает интеграцию нескольких сервисов, связанных общей ценностью для клиента, в единый пользовательский интерфейс. В России экосистемы для бизнеса активно создаются банками. Лидеры в этой сфере — «Тинькофф» и «Сбербанк». Последний потратил с 2016 года на развитие небанковской части своей экосистемы 3% от чистой прибыли — около $1 млрд. Отключить рекламу Принципиальное отличие их экосистем в том, что «Тинькофф» разрабатывает сервисы самостоятельно, а «Сбербанк» покупает долю в независимых разработчиках или поглощает их. В экосистему «Тинькофф» входят традиционные банковские сервисы, доступные в онлайн-режиме: расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, кредиты, депозиты, эквайринг, госзакупки. Их дополняют: Регистрация бизнеса.

Конструктор сайтов.

Колл-центр.

Таргетированная реклама на клиентов банка.

Email- и SMS-рассылки.

Чат для сайта.

CRM-система.

Конструктор документов.

Бухгалтерское обслуживание. В экосистему «Сбербанка» помимо традиционных банковских услуг входят: Таргетированная реклама на онлайн- и офлайн-аудиторию (Segmento).

Облачная платформа для хранения данных (SberCloud).

Защита электронной почты (Bi.Zone).

Электронный документооборот, проверка контрагентов, электронные подписи и бизнес-аналитика («Корус Консалтинг»).

Решения для бизнеса в области распознавания лиц, объектов и речи (VisionLabs, ЦРТ).

Платформа знаний для бизнеса («Деловая среда»).

Бухгалтерское обслуживание и кадровый учет.

(«Сбер Решения») стратегический консалтинг (Strategy Partners).

Краудлендинговая платформа («Сбер Кредо»).

Бизнес-решения на основе больших данных («Технологии отраслевой трансформации»).

Юридическое сопровождение (Sber Legal).

Техническое обслуживание ИТ-инфраструктуры («Сбербанк Сервис»).

Обслуживание инженерных систем зданий («Современные технологии»). Обязательная часть банковских экосистем — онлайн-бухгалтерия. Однако не всегда за названием «бухгалтерия» на самом деле скрывается бухгалтерия. Чаще речь идет о сервисах для автоматического расчета суммы налога по специальным налоговым режимам для малого бизнеса (УСН 6%). Для ведения бухгалтерского учета они не предназначены. Например, так устроены якобы бухгалтерии в «Тинькофф», «Альфа-банке», «Райффайзенбанке». Отключить рекламу . Однако не всегда за названием «бухгалтерия» на самом деле скрывается бухгалтерия. Чаще речь идет о сервисах для автоматического расчета суммы налога по специальным налоговым режимам для малого бизнеса (УСН 6%). Для ведения бухгалтерского учета они не предназначены. Например, так устроены якобы бухгалтерии в «Тинькофф», «Альфа-банке», «Райффайзенбанке».

Есть и примеры полноценного бухгалтерского обслуживания, встроенного в экосистему банка: «Сбербанк» и «Модульбанк», но эти решения сложно назвать онлайновыми. Обычно это традиционная бухгалтерская компания, которая коммуницирует с клиентом через банковский интерфейс, но не поставляет через него весь объем формируемой финансовой информации клиента.

Но банк — не лучший центр экосистемы. Этому есть две главные причины.

Клиент может иметь счета в нескольких банках. Каждый банк строит экосистему вокруг себя. Движения по расчетным счетам в других банках для понимания финансового состояния всего бизнеса клиенту необходимо каким-то образом интегрировать в эту экосистему. Банк может оказаться в ситуации, когда он будет вынужден отказать клиенту в обслуживании по 115-ФЗ. В этом случае клиент не сможет пользоваться и другими сервисами экосистемы.

Полный массив финансовой информации о деятельности компании содержится в бухгалтерском учете. Решения о привлечении заемного финансирования, платежах, размещении временно свободных денежных излишков принимаются на основе анализа бухгалтерской информации. Управленческий учет большую часть информации черпает из бухгалтерского. И в отличие от банка, бухгалтерия у компании всегда одна.

Поэтому логичнее совместить центр экосистемы с центром подготовки информации для принятия решений, чем с одним из многих возможных поставщиков ресурсов. Да и доверия к бухгалтерии, которая играет за предпринимателя, у него больше, чем к банку, который вынужден играть за ЦБ и Росфинмониторинг.

Технологичные аутсорсеры бухгалтерии уже сейчас интегрированы во многие банки. API для обмена данными создали «Альфа-банк», «Сбербанк», «Тинькофф», «Точка», «Модульбанк», «Открытие», ВТБ, «Промсвязьбанк», «Уралсиб». Но интеграция эта односторонняя: предприниматель видит движения по расчетным счетам из онлайн-бухгалтерии и в некоторых случаях может оплачивать счета.

Банк дает пользу клиенту и бухгалтерии, а для себя пользу извлекает лишь в виде повышения лояльности клиента и агентских платежей партнеров или прибыли от продажи дополнительных сервисов, если они принадлежат банку. И в модели экосистемы, развернутой вокруг банка, по-другому не будет.

. Чем полнее и надежнее финансовая информация клиента, тем дешевле это делать. Если банк просто встроится в экосистему онлайн-бухгалтерии, данным которой он доверяет, это позволит сэкономить на оценке рисков.

Но экосистема хороша тем, что при увеличении количества сервисов может возникать синергия между ними. Для этого классическую бухгалтерию нужно дополнить возможностью планировать будущие финансовые показатели.

Клиенту это даст возможность упорядочить свои финансы и контролировать достижение целей. А банку — делать таргетированные предложения своих продуктов. Не отапливать Вселенную рекламными бюджетами, а предлагать продукт под прогнозируемые потребности клиента. А это дешевые «теплые» лиды и новые продажи!

Клиент запланировал поступления и выплаты на ближайший месяц. Выплат оказалось больше. В бюджете движения денежных средств прогнозируется кассовый разрыв. Система дает сигнал о предстоящем кассовом разрыве в банки-партнеры. Банки делают автоматический прескоринг бухгалтерской информации компании, оценивают риски и формируют кредитное предложение. Система выводит клиенту предложения банков и рекомендации по выбору. Та же история с размещением

Другие элементы экосистемы могут быть интегрированы в нее аналогично банкоцентричному варианту. Если предприниматель привык получать финансовые сервисы из личного кабинета онлайн-бухгалтерии, то сюда же можно «навесить» любой сервис, востребованный бизнесом. От всего, что помогает продавать, до инженерных и технических решений.

Главный в финтехе — не банки, а предприниматель. И если он сможет не выбирать между банками, а автоматически получать наиболее выгодные и удобные сервисы от своей бухгалтерии, он так и сделает.

Источник: Genplace