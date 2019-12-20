Должен ли работник возмещать причиненный компании ущерб?

Не всегда работодатель может лишить сотрудника части зарплаты из-за порчи или потери корпоративного имущества. Если же такое право у него есть, размер удержания определяется исходя из требований закона или пожелания работника.

В первую очередь, надо помнить, что без заявления сотрудника и/или решения суда обычное удержание из зарплаты невозможно, если в трудовом договоре не предусмотрена материальная ответственность работника. Согласно трудовому законодательству, организация должна обеспечить сотрудника средствами для работы, в том числе оборудованием. И если в договоре не сказано об ответственности, по умолчанию сотрудник может и не платить за порчу имущества.

Самой материальной ответственности в Трудовом кодексе РФ посвящена целая Глава 39. Ст. 238 сразу же определяет, что сотрудник обязан возместить работодателю прямой действительный ущерб. А вот неполученные доходы и упущенную выгоду взыскать нельзя. При этом он несет ответственность в пределах среднего месячного заработка. Кроме того, ст. 248 ТК РФ уточняет, что взыскание производится по распоряжению работодателя. Если сотрудник не согласен, а сумма больше месячного заработка, взыскание может осуществляться только через суд.

Поэтому на первый план выходит именно фиксация ответственности. В трудовом договоре стоит предусмотреть случаи, когда работник ее несет, и порядок возмещения — процент от оклада или конкретная сумма. Часто детали не указываются, и в случае конфликта суд встает на сторону сотрудника. Поэтому надо предусмотреть, что является товарно-материальными ценностями, как обеспечивается сохранность имущества, что понимается под прямым ущербом и реальным уменьшением имущества (уничтожение, порча, поломка, требующая ремонта, и т.д.).

Один из главных пунктов — «Основание возмещения ущерба». В нем указывают условия, при которых надо возместить ущерб (потеря, кража), от чего зависит сумма (стоимость оборудования), снижение стоимости, что относится к форс-мажору, как организован процесс возмещения (объяснение сотрудника, заявление о возмещении, внутреннее или судебное урегулирование в случае отказа сотрудника, размер удержаний или оплата наличными в кассу и т.д.).

Судебная практика в большинстве случаев на стороне работников. Но именно из-за неверного толкования понятия ответственности. Так, ст. 239 ТК РФ исключает возмещение из-за того, что компания не создала условия хранения имущества. Если ноутбук сломался, так как на него не поставили антивирус (за это отвечает организация), вероятно, суд примет сторону сотрудника. В пользу же работодателей решение принимаются, когда есть доказательства вины сотрудников, например, справка из ГИБДД, постановление МВД и т.д.). Чаще всего до судов доходят следующие ситуации: 1) у сотрудника украли оборудование, 2) имущество повреждено в ДТП, 3) материальной ответственности у сотрудника нет, но ЧП произошло по его вине.

Отметим, если работник не дал письменного согласия на удержание, но по трудовому договору он несет материальную ответственность и его вина подтверждена, действует лимит на списание из зарплаты. На основании ст. 138 ТК РФ, это не более 20% от зарплаты, при наличии решения суда — не более — не более 50%, а при возмещении вреда здоровью третьих лиц и ущерба, причиненного преступлением, — не более 70%. Соблюдать это надо строго.

Наказание также последует за удержание больше разрешенной суммы, это расценивается как неполная выплата зарплаты или задержка. Штраф составит до 5 тыс. руб. для руководителя и до 50 тыс. руб. для компании. Кроме того, неполное начисление зарплаты также влечет наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб. для директора и до 50 тыс. руб. для организации. Представьте, сотрудник уронил корпоративный ноутбук, и он вышел из строя. Работник не писал заявление на удержание, а компания решила в одностороннем порядке списать сумму ущерба. Если сотрудник обратится с жалобой в ГИТ или суд, санкции могут ждать и руководителя, и организацию. Именно поэтому материальная ответственность — очень тонкий инструмент, который надо тщательно прописывать в документах и быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Но иначе товарно-материальные ценности компании могут остаться без защиты.