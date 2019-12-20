Должен ли работник возмещать причиненный компании ущерб?

Не всегда работодатель может лишить сотрудника части зарплаты из-за порчи или потери корпоративного имущества. Если же такое право у него есть, размер удержания определяется исходя из требований закона или пожелания работника.
В первую очередь, надо помнить, что без заявления сотрудника и/или решения суда обычное удержание из зарплаты невозможно, если в трудовом договоре не предусмотрена материальная ответственность работника. Согласно трудовому законодательству, организация должна обеспечить сотрудника средствами для работы, в том числе оборудованием. И если в договоре не сказано об ответственности, по умолчанию сотрудник может и не платить за порчу имущества.Самой материальной ответственности в Трудовом кодексе РФ посвящена целая Глава 39. Ст. 238 сразу же определяет, что сотрудник обязан возместить работодателю прямой действительный ущерб. А вот неполученные доходы и упущенную выгоду взыскать нельзя. При этом он несет ответственность в пределах среднего месячного заработка. Кроме того, ст. 248 ТК РФ уточняет, что взыскание производится по распоряжению работодателя. Если сотрудник не согласен, а сумма больше месячного заработка, взыскание может осуществляться только через суд.
Поэтому на первый план выходит именно фиксация ответственности. В трудовом договоре стоит предусмотреть случаи, когда работник ее несет, и порядок возмещения — процент от оклада или конкретная сумма. Часто детали не указываются, и в случае конфликта суд встает на сторону сотрудника. Поэтому надо предусмотреть, что является товарно-материальными ценностями, как обеспечивается сохранность имущества, что понимается под прямым ущербом и реальным уменьшением имущества (уничтожение, порча, поломка, требующая ремонта, и т.д.).
Один из главных пунктов — «Основание возмещения ущерба». В нем указывают условия, при которых надо возместить ущерб (потеря, кража), от чего зависит сумма (стоимость оборудования), снижение стоимости, что относится к форс-мажору, как организован процесс возмещения (объяснение сотрудника, заявление о возмещении, внутреннее или судебное урегулирование в случае отказа сотрудника, размер удержаний или оплата наличными в кассу и т.д.).
Судебная практика в большинстве случаев на стороне работников. Но именно из-за неверного толкования понятия ответственности. Так, ст. 239 ТК РФ исключает возмещение из-за того, что компания не создала условия хранения имущества. Если ноутбук сломался, так как на него не поставили антивирус (за это отвечает организация), вероятно, суд примет сторону сотрудника. В пользу же работодателей решение принимаются, когда есть доказательства вины сотрудников, например, справка из ГИБДД, постановление МВД и т.д.). Чаще всего до судов доходят следующие ситуации: 1) у сотрудника украли оборудование, 2) имущество повреждено в ДТП, 3) материальной ответственности у сотрудника нет, но ЧП произошло по его вине.
Отметим, если работник не дал письменного согласия на удержание, но по трудовому договору он несет материальную ответственность и его вина подтверждена, действует лимит на списание из зарплаты. На основании ст. 138 ТК РФ, это не более 20% от зарплаты, при наличии решения суда — не более — не более 50%, а при возмещении вреда здоровью третьих лиц и ущерба, причиненного преступлением, — не более 70%. Соблюдать это надо строго.За незаконное удержание средств, а оно будет таковым без письменного согласия человека или решения суда, работодатель будет отвечать. Наказание также последует за удержание больше разрешенной суммы, это расценивается как неполная выплата зарплаты или задержка. Штраф составит до 5 тыс. руб. для руководителя и до 50 тыс. руб. для компании. Кроме того, неполное начисление зарплаты также влечет наказание в виде штрафа до 20 тыс. руб. для директора и до 50 тыс. руб. для организации. Представьте, сотрудник уронил корпоративный ноутбук, и он вышел из строя. Работник не писал заявление на удержание, а компания решила в одностороннем порядке списать сумму ущерба. Если сотрудник обратится с жалобой в ГИТ или суд, санкции могут ждать и руководителя, и организацию. Именно поэтому материальная ответственность — очень тонкий инструмент, который надо тщательно прописывать в документах и быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Но иначе товарно-материальные ценности компании могут остаться без защиты.