Почему отделы компании между собой конфликтуют

В рамках этой статьи мы обсудим, из-за чего возникают конфликты в организации, и разберемся, насколько полезными в реальности оказываются соревновательные мероприятия.

Отделы одной компании могут конфликтовать между собой в силу разных обстоятельств. Многие руководители, решая эту проблему, делают ставку на технический слив эмоционального напряжения. Однако это не основной и не самый действенный способ, а скорее развлекательный метод, который поверхностно сглаживает проблему, но не решает ее. Чтобы понять, почему это так, рассмотрим суть конфликтных ситуаций.

В чем суть конфликтов между отделами?

Жизнь организации выглядит со стороны, как слаженный механизм, где все в едином порыве идут к получению прибыли. На самом деле в любом коллективе неизбежны конфликты. Бывают ссоры, а психо-эмоциональное напряжение порой достигает точки кипения. Для руководителя это не должно быть каким-то экстренным событием, не должно выбивать его из колеи. Скорее, это следует расценивать как стандартную управленческую задачу. Кроме того,в силу неосознанности выстраиваемых взаимоотношений.

Как правило, конфликты бывают спровоцированы отсутствием правильной коммуникации, когда руководитель не дает грамотных ориентировок сотрудникам. Последние начинают домысливать, запускается «слух-менеджмент», возникает недопонимание, и, как следствие, происходит стычка.

Следующая причина трений в коллективе —. Например, руководители отделов по очереди приходят к директору и наговаривают друг на друга. Руководитель всех внимательно слушает, принимает чью-то сторону, ввязывается в отношения наушничества или же поощряет их. Напряжение возрастает, качество управления снижается. Как вариант этой ситуации можно рассматривать намеренное столкновение менеджеров разных отделов с целью «посмотреть, что из этого выйдет». Последствия таких «боев» всегда тяжелы для организации: страдает корпоративная культура, люди расходуют энергию не по назначению.

Чтобы этого не происходило, следует рассматривать конфликт в качестве повода для заключения новых организационных договоренностей. Основной задачей в ситуации напряжения между функциями, отделами, персоналом выступает перенаправление энергии в конструктивное русло.

Как использовать энергию конфликта в мирных целях

Заманчиво выбрать легкий путь — отвезти всех на корпоративный тренинг или мероприятие, где сотрудники пообщаются в неформальной обстановке, выпустят пар, и конфликт сам себя исчерпает. К сожалению, это — утопия.

Любое событие, вызывающее напряжение, делится на две составляющие: операционную и эмоциональную.

Операционная составляющая — весь комплекс действий и взаимодействий, направленных на решение организационных задач. Эмоциональный вектор — это все, что касается микроклимата в организации, отношений и чувств людей.

Начинать работать с конфликтом следует с операционной составляющей. Необходимо понять, что происходит в системе, что заставляет людей конфликтовать. Исходить нужно из того, что по умолчанию накопились претензии друг к другу, противоречия из-за того, что не отлажен какой-то процесс. Лучше не рассматривать этот вопрос с каждым индивидуально, а собирать рабочую группу, спрашивать, обсуждать варианты решения. Таким образом вводить культуру конструктивного взаимодействия между сотрудниками. Потому что часто конфликты появляются от недосказанности: копятся проблемы и невысказанные претензии, а возможности поговорить о них нет.

С другой стороны,. Как бы управленцу ни хотелось, чтобы люди взаимодействовали самостоятельно, вмешиваться придется. Примеры таких столкновений: старые сотрудники и новобранцы, персонал с высшим образованием и люди, выполняющие неквалифицированную работу.

Зачастую это даже не групповой конфликт, а личностные разногласия. Например, когда договориться не могут начальники отделов, а их подчиненные невольно оказываются втянутыми в их игры. Бесполезно и опасно ждать, когда люди образумятся или сами выйдут из стычки, поскольку это в большинстве случаев лишь усугубляет ситуацию и, в конечном счете, приводит к колоссальным затратам организационного внимания.

И здесь уместно говорить о сливе отрицательной энергии через проведение соревнований или других мероприятий, дающих людям разрядку. Вместе с тем следует учитывать один тонкий момент. Люди с мотивацией достижения успеха отлично воспринимают конкурсы на лучшего работника, продавца и т.п. Но для других такая форма конкуренции может оказаться фрустрирующей, вызывать внутреннее сопротивление. Поэтому для отделов, которые занимаются рутиной (бухгалтерия, плановики) такие соревнования оказываются стимулирующими, а для других — наоборот.

Еще одна форма работы, направленной на реализацию энергии, — спортивные массовые мероприятия. Метод работает в коллективах, где много молодежи и активных людей. Для коллективов постарше хороши творческие конкурсы: фотопроект, концерт, подготовленный своими силами, в рамках корпоратива и др. Однако все эти виды «разгрузки» не оставляют полезного продукта.

Как организационный психолог, я бы рекомендовала добавлять обучение в рамках конкурса. Это может быть проект по поиску инноваций, проект по поиску улучшений в своем и соседних отделах. Тогда это работает не только на укрепление корпоративного духа, создает положительную атмосферу общения, но и сосредотачивает внимание сотрудников на рабочих вопросах, заставляет их думать о своей компании, развивает ощущение вовлеченности и дает почувствовать себя соучастником жизни организации. Более того, это приносит ощутимую пользу организации, дает возможность взглянуть на налаженные процессы под новым углом.

В заключение хотелось бы еще раз акцентировать внимание на том, что. Они есть и будут возникать. Их частые причины кроются в неправильной коммуникации, поэтому отработка ситуации начинается всегда с открытого и конструктивного общения. Соревнования — это хороший инструмент, но не первоочередной и не единственный. Предпочтение лучше отдать проектно-учебной деятельности, а не сугубо развлекательной.