Раздавать людям деньги просто так, а цены заморозить: предновогодние идеи депутатов и простых людей

Сделали обзор самых интересных материалов, которые мы на прошлой неделе разместили на нашем канале в «Яндекс.Дзен».

Заморозка цен

Инициатива размещена на сайте РОИ. Отмечается, что цены на все растут как на дрожжах, зарплатам за ними не угнаться.

Огромное количество людей работает на двух работах, чтобы хоть как-то обеспечить себе приемлемый уровень жизни. В итоге — клиническая вымотанность. Людям некогда рожать детей и воспитывать их. Они вынуждены все свое время тратить на зарабатывание денег.

Дайте людям отдохнуть, успокоиться, расслабиться, посмотреть вокруг, спокойно обзавестись семьёй, не страшась завтрашнего дня. Люди вымотаны, им нужна эта оттепель, отмечает инициатор.

Наши читатели по-разному отнеслись к такой идеи. Кто-то считает ее разумной, кто-то – бредовой.

Приведем некоторые комментарии:

А чё, прикольная идея. Вот только не осуществимая, мы же не в СССР, где цена уже была нанесена в ходе изготовления

Ведь в 50-х годах постоянно цены снижались. Почему нельзя их притормозить сейчас? Нужна воля правительства.

Будьте реалистами, никто ничего не заморозит, кроме наших пенсий.

Это же рынок. Если цены растут, значит есть спрос, перестанут покупать, цены перестанут расти.

Раздача денег. Просто так

Так получилось, что на прошлой неделе много говорили про раздачу денег людям. Мы не могли проигнорировать такую тему и поделились информацией с читателями нашего канала.

1. 13-я зарплата

Глава партии «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает выдать гражданам страны деньги, которые правительство не смогло за год освоить в соответствии с бюджетом.

По данным Счетной палаты, неисполнение расходов бюджета в 2019 году ожидается в сумме 1 триллион рублей.

«А может нам поступить по справедливости, и с учетом огромного социального расслоения, с учетом реального нищенского положения десятков миллионов наших граждан выплатить людям из этого триллиона 13-ю зарплату, 13-ю пенсию, 13-ю стипендию», — заявил Сергей Миронов, выступая в Госдуме.

2. Новогодний капитал

Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов направил обращение главе Минтруда Максиму Топилину с предложением ввести так называемый «новогодний капитал» для одиноких стариков.

«Новогодний капитал» позволит потратить на новогодние каникулы тот объём средств, о котором мечтали пожилые люди и сделать это без ущерба для своего бюджета, заявил парламентарий.

3. Деньги всем. Но не нам

Центробанки развитых стран могут пойти на беспрецедентные меры — единоразово выплачивать всем гражданам фиксированные суммы, чтобы стимулировать потребительский спрос. Об этом говорится в прогнозе о долгосрочных тенденциях на 2020–2029 годы, который подготовил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон.

Каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком, пояснил он.

Бонзон предполагает, центробанки смогут напрямую перечислять средства гражданам на их счета.

4. Деньги ипотечникам

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксаков считает, что заемщикам можно выделять из бюджетных средств до 10 % от стоимости квартиры. Эта мера могла бы стимулировать рынок.

Кто остался без пенсии

В 2019 году ПФР отказал в пенсии 20 тысячам россиян из-за нехватки баллов или стажа. Эти люди могут рассчитывать только на социальную пенсию, которая положена на 5 лет позже страховой.

После недавней реформы с повышением пенсионного возраста мужчины выйдут на социальную пенсию в 70 лет, а женщины в 65.

Освятили в «Дзене» еще один пенсионный вопрос – стаж для досрочной пенсии. Сейчас люди с большим стажем (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) могут выйти на пенсию на 2 года раньше своих ровесников.

Однако в этот стаж не входит служба в армии и отпуск по уходу за ребенком. Люди возмущены. Ведь получается, что права женщин, родивших детей, ущемляются. На РОИ размещена инициатива по внесению поправок в закон, чтобы отпуск по уходу входил в стаж для досрочной пенсии.