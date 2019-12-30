Новогодние подарки для бизнеса. Приятный от Президента и не очень от ФНС

Про уголовку для бизнесменов — хорошие новости. Про проверки — не очень.
Многие знают, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлении, если эти преступления совершены в связи с осуществлением коммерческой организацией или ИП предпринимательской или иной экономической деятельности.
Но на практике бизнесмены заключаются под стражу по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».
Положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. В этом случае дополнительная квалификация деяний лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по данной статье позволяет обходить запрет, предусмотренный частью первой1 статьи 108 УПК РФ РФ, и применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей.
При этом срок возможного наказания в виде лишения свободы повышается до двадцати лет.
Но в следующем году, с высокой долей вероятности, эту лазейку для органов следствия закроют.В Государственную Думу внесен президентский законопроект № Пр-2707 от 25 декабря 2019 года Проект Федерального закона N 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
В этом проекте предлагается примечание к статье 210 изложить в следующей редакции: «Учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».
Этим законопроектом также вносятся изменения:
— в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
— в примечания к статьям 198 — 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей.
— предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).
Заключение Правительства РФ и Верховного суда на данный проект положительные, так что реально все может получиться.
Но уже сейчас, при определенных ситуациях, имеет смысл ссылаться на данный законопроект.Ну, и как всегда, вишенка на торте от ФНС.
Минюст России (19.12.2019г.) зарегистрировал приказ ФНС России № СА-7-14/399@ от 06.08.2019 года с очень длинным названием «Особенности учета в налоговых органах организаций, не указанных в абзацах третьем и пятом пункта 1 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, среднесписочную численность, стоимость активов)».
Если коротко и на человеческом языке, то это означает постановку на усиленный контроль предприятий среднего бизнеса и применяются в отношении российских организаций, имеющих по результатам хотя бы одного из трех календарных лет, непосредственно предшествующих текущему календарному году, один из следующих показателей:а) объем поступлений налогов, сборов и (или) страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, и сумм возмещенных налога на добавленную стоимость и акцизов, превышает 50 миллионов рублей;
б) суммарный объем полученных (подлежащих получению) доходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах, ...превышает 2 миллиарда рублей;
в) среднесписочная численность работников за календарный год превышает 25 человек;
г) стоимость активов по состоянию на 31 декабря календарного года превышает 50 миллионов рублей.
Организации, соответствующие указанным условиям, включаются в перечень, формируемый ФНС.
Организации, включенные в перечень ФНС России, подлежат учету в налоговых органах, уполномоченных ФНС России.
Фактически, это означает, что такие предприятия ставятся на учет также как крупнейшие налогоплательщики и налоговый контроль за ними будет осуществляться в уполномоченном налоговом органе — межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России(скорее всего — по крупнейшим налогоплательщикам), а не только в инспекции по месту нахождения предприятия.Т.е. серьезно возрастает возможность проведения налоговой проверки при несоблюдении критериев установленных ФНС (налоговая нагрузка, процент вычета НДС и т.д.) а так же в случае изменения юр.адреса, реорганизации и конечно при ликвидации!
Уже не получится иметь «своего» инспектора в ИФНС по месту нахождения предприятия!
Примечание: на ИП приказ ФНС не распространяется.