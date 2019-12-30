Новогодние подарки для бизнеса. Приятный от Президента и не очень от ФНС

Про уголовку для бизнесменов — хорошие новости. Про проверки — не очень.

Многие знают, что заключение под стражу в качестве меры пресечения не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлении, если эти преступления совершены в связи с осуществлением коммерческой организацией или ИП предпринимательской или иной экономической деятельности.

Но на практике бизнесмены заключаются под стражу по ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)».

Положения названной статьи применяются формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью. В этом случае дополнительная квалификация деяний лиц, совершивших преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, по данной статье позволяет обходить запрет, предусмотренный частью первой1 статьи 108 УПК РФ РФ, и применять меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей.

При этом срок возможного наказания в виде лишения свободы повышается до двадцати лет.

Но в следующем году, с высокой долей вероятности, эту лазейку для органов следствия закроют.

В этом проекте предлагается примечание к статье 210 изложить в следующей редакции: «Учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».

Этим законопроектом также вносятся изменения:

— в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства РФ о зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.

— в примечания к статьям 198 — 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных обязательных платежей.

— предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд и установить минимальные пороговые значения платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их исчисления в относительных величинах (долях в процентах).

Заключение Правительства РФ и Верховного суда на данный проект положительные, так что реально все может получиться.

Но уже сейчас, при определенных ситуациях, имеет смысл ссылаться на данный законопроект.

Минюст России (19.12.2019г.) зарегистрировал приказ ФНС России № СА-7-14/399@ от 06.08.2019 года с очень длинным названием «Особенности учета в налоговых органах организаций, не указанных в абзацах третьем и пятом пункта 1 статьи 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, в зависимости от объема поступления налогов (сборов, страховых взносов) и (или) показателей финансово-хозяйственной деятельности (включая суммарный объем полученных доходов, среднесписочную численность, стоимость активов)».

Если коротко и на человеческом языке, то это означает постановку на усиленный контроль предприятий среднего бизнеса и применяются в отношении российских организаций, имеющих по результатам хотя бы одного из трех календарных лет, непосредственно предшествующих текущему календарному году, один из следующих показателей :

а) объем поступлений налогов, сборов и (или) страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации без учета сумм налогов, уплаченных в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, и сумм возмещенных налога на добавленную стоимость и акцизов,

б) суммарный объем полученных (подлежащих получению) доходов, отраженных в Отчете о финансовых результатах, ...превышает 2 миллиарда рублей;

в) среднесписочная численность работников за календарный год превышает 25 человек;

г) стоимость активов по состоянию на 31 декабря календарного года превышает 50 миллионов рублей.

Организации, соответствующие указанным условиям, включаются в перечень, формируемый ФНС.

Организации, включенные в перечень ФНС России, подлежат учету в налоговых органах, уполномоченных ФНС России.

Фактически, это означает, что такие предприятия ставятся на учет также как крупнейшие налогоплательщики и налоговый контроль за ними будет осуществляться в уполномоченном налоговом органе — межрегиональной (межрайонной) инспекции ФНС России(скорее всего — по крупнейшим налогоплательщикам), а не только в инспекции по месту нахождения предприяти я.

Уже не получится иметь «своего» инспектора в ИФНС по месту нахождения предприятия!

Примечание: на ИП приказ ФНС не распространяется.