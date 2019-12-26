Путин внес законопроект, выводящий бизнес из-под статьи УК о преступных сообществах

Президент РФ Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы законопроект, в том числе предусматривающий возможность не применять статью 210 Уголовного кодекса РФ о преступных сообществах к бизнес структурам, которые не создавались для совершения преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Данную статью предлагается дополнить примечанием, согласно которому «учредители, руководители и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица», не подлежат уголовной ответственности только лишь по причине наличия организованной структуры, «за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений».