Новая декларация по налогу на прибыль. Заполняем без ошибок

Рассмотрим, какие нарушения допускают бухгалтеры при заполнении декларации по налогу на прибыль, и дадим рекомендации, как делать правильно.

Новая форма декларации по налогу на прибыль

ФНС России выпустила приказ от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, порядка её заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в электронной форме».

Таким образом, ФНС утвердила новую форму декларации по налогу на прибыль, порядок её заполнения и формат представления в электронной форме.

При этом признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@, которым была утверждена «старая» форма налоговой декларации.

Надо сказать, что обновление формы налоговой декларации продиктовано внесением многочисленных изменений в законодательство о налогах и сборах.

По итогам 2019 года организации должны представлять налоговую декларацию по налогу на прибыль по новой форме.

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Состав налоговой декларации по налогу на прибыль

Напомним наши читателям, что в обязательном порядке в состав декларации включаются:

титульный лист (Лист 01);

подраздел 1.1 «Для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций» раздела 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (налогового агента)»;

Лист 02 «Расчет налога»;

приложение №1 «Доходы от реализации и внереализационные доходы» к Листу 02;

приложение № 2 «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам» к Листу 02.

Остальные листы декларации по налогу на прибыль нужно включать в ее состав только в случае, если у организации есть соответствующие данные и показатели для заполнения.

При этом даже при наличии данных организация не включает в состав декларации по налогу на прибыль за календарный год подраздел 1.2 «Для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи» раздела 1.

А приложение № 4 «Расчет суммы убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу» включается в состав декларации только за 1-ый квартал и календарный год.

Рассмотрим на примерах какие ошибки допускают работники бухгалтерской службы при заполнении декларации по налогу на прибыль.

При наличии обособленных подразделений не заполняется Приложение N 5 к листу 02

При наличии обособленных подразделений декларация подается по организации в целом и по каждому обособленному подразделению либо по группе подразделений, если налог в региональный бюджет в целом по группе уплачивает ответственное подразделение (п. 1 ст. 289 НК РФ).

Ответственное подразделение - это то подразделение, через которое организация уплачивает налог и авансовые платежи в региональный бюджет за все обособленные подразделения, расположенные в данном регионе (п. 2 ст. 288 НК РФ).

Порядок представления декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений

Организация, при наличии обособленных подразделений, представляет отдельные декларации (п. п. 1, 5 ст. 289 НК РФ, п. 1.4 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль):

в целом по организации - по месту нахождения своего головного подразделения;

по каждому обособленному подразделению, которое самостоятельно уплачивает налог в региональный бюджет, - по месту нахождения такого подразделения. При этом в декларацию по обособленному подразделению включаются, как правило, титульный лист, подразделы 1.1 и 1.2 разд. 1 и Приложение N 5 к листу 02;

по каждой группе обособленных подразделений, если налог в региональный бюджет в целом по группе уплачивает ответственное подразделение, - по месту нахождения ответственного подразделения.

Декларация подается по итогам каждого отчетного периода и по итогам года в общеустановленные сроки и, как правило, в электронной форме (п. 3 ст. 80, п. п. 1, 3, 4 ст. 289 НК РФ).

Порядок заполнения декларации по налогу на прибыль при наличии обособленных подразделений

Отметим, что декларации, которые следует подать по организации в целом и по обособленным подразделениям (группам подразделений), различаются как по составу, так и по порядку заполнения (п. п. 1, 5 ст. 289 НК РФ, разд. X Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль):

по организации в целом приводится расчет общей суммы налога (авансовых платежей) с распределением его по обособленным подразделениям;

по обособленным подразделениям отражается налог (авансовые платежи) за данное подразделение (группу подразделений).

При этом, сначала заполняется декларацию по организации в целом, а затем на ее основе формируется декларации по обособленным подразделениям.

Заполнение декларации по организации в целом

Декларацию, которую надо подать по месту нахождения организации, заполняется в общем порядке с учетом следующих особенностей, а именно в декларацию включаются:

Приложения N 5 к листу 02 по каждому обособленному подразделению, которое самостоятельно уплачивает налог в региональный бюджет, включая подразделения, закрытые в налоговом периоде (п. 10.1 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

по каждой группе обособленных подразделений, расположенных в одном регионе (если налог в региональный бюджет по этой группе уплачивает ответственное подразделение - п. 2 ст. 288 НК РФ);

Приложение N 5 к листу 02 по организации без учета обособленных подразделений

Таким образом, декларацию по организации следует заполнить в общем порядке, включив в нее дополнительно Приложения N 5 к листу 02 по каждому обособленному подразделению (группе подразделений) и по организации без обособленных подразделений.

Заполнение декларации по обособленному подразделению

По месту нахождения обособленного подразделения необходимо представлять декларацию по налогу на прибыль по обособленному подразделению (группе обособленных подразделений) в следующем составе:

Титульный лист (Лист 01);

подраздел 1.1 Раздела 1;

подраздел 1.2 Раздела 1 (при уплате в течение года ежемесячных авансовых платежей);

Приложение № 5 к Листу 02.

Приведем некоторые особенности заполнения прибыльной декларации в ОП.

На Титульном листе в поле «КПП» указывается КПП обособленного подразделения, по месту нахождения которого представляется декларация.

Соответственно, в поле «Представляется в налоговый орган (код)» указывается код ИФНС, куда сдается декларация.

В поле «По месту нахождения (учета) (код)» указывается код 220. Это означает, что декларация представляется по месту нахождения обособленного подразделения российской организации.

В поле «Организация/обособленное подразделение» указывается полное наименование обособленного подразделения.

В подразделе 1.1 Раздела 1 строки 040 и 050 не заполняются (ставятся прочерки), ведь налог в федеральный бюджет уплачивается по месту нахождения головной организации.

Если налог на прибыль в бюджет субъекта РФ получился к доплате, заполняется строка 070. Отражаемая в ней сумма соответствует величине, показанной по строке 100 Приложения № 5 к Листу 02.

Если налог к уменьшению – заполняется строка 080 (из строки 110 Приложения № 5 к Листу 02).

Если организация уплачивает ежемесячные авансовые платежи, то в подразделе 1.2 Раздела 1 нужно заполнить строки 220-240.

В этих строках нужно показать по 1/3 суммы, отраженной в строке 120 Приложения № 5 к Листу 02.

Обращаем внимание, что подраздел 1.2 не включается в состав налоговой декларации за год.

В Приложение N 5 к листу 02 следует перенести данные по этому подразделению из соответствующего Приложения N 5 к листу 02 основной декларации (в частности, доля прибыли обособленного подразделения).

Заполнение декларации по налогу на прибыль по ответственному обособленному подразделению

Декларацию по группе подразделений следует заполнить так же, как и по отдельному обособленному подразделению, с учетом следующих особенностей:

в Приложении N 5 к листу 02 в поле? "Расчет составлен (код)" указывается код "4" (п. п. 1.4, 10.1 - 10.11 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль);

суммовые показатели рассчитываются в целом по группе. При этом доля налоговой базы определяется исходя из суммарных показателей средней численности работников (расходов на оплату труда) и остаточной стоимости амортизируемого имущества по всем подразделениям, входящим в группу (п. 1 ст. 274, п. 2 ст. 288 НК РФ).

Операция по продаже ценных бумаг, обращающихся на рынке ценных бумаг, не отражена в листе 05 декларации по налогу на прибыль

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке при одновременном выполнении условий, перечисленных в п. 3 ст. 280 НК РФ:

если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством; если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами; если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.

Под национальным законодательством понимается законодательство того государства, на территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на ценные бумаги, в том числе и вне организованного рынка ценных бумаг) (п. 3 ст. 280 НК РФ).

Если какое-либо из этих условий не выполняется, то ценные бумаги признаются не обращающимися на рынке ценных бумаг.

Цена реализации рыночных ценных бумаг в целях налогообложения определяется следующим образом (п. 5 ст. 280 НК РФ).

В состав доходов при определении налоговой базы включается фактическая цена реализации, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки

Если фактическая цена реализации будет ниже минимальной цены сделок на организованном рынке, то при определении налоговой базы по налогу на прибыль принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

То есть в этом случае в целях налогообложения организации придется увеличить фактическую цену реализации на сумму разницы между минимальной и фактической ценами реализации, отразив эту разницу в строке 020 листа 05 Декларации по налогу на прибыль.

Пример.

В октябре 2019 г. организация приобрела 1500 акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по 110 руб. за одну акцию при номинальной цене 100 руб.

30 декабря 2019 г. организация по договору купли-продажи продала физическому лицу 500 акций по цене 120 руб. за одну акцию.

Предположим, что 30 декабря 2019 г. организатором торгов была зафиксирована минимальная цена продажи таких акций - 130 руб., а максимальная - 135 руб.

Тогда, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации необходимо увеличить сумму фактической реализации до минимального значения продажных цен на акции, т.е. доход в целях налогообложения нужно рассчитать исходя из цены реализации 130 руб. за акцию.

В этом случае фактически полученную от продажи 500 акций выручку необходимо увеличить на 5000 руб. ((130 руб. - 120 руб.) х 500 шт.).

Лист 05 Декларации по налогу на прибыль (фрагмент) будет выглядеть следующим образом:

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (фрагмент)

Показатели Код строки Сумма 1 2 3 Выручка от реализации (выбытия, в том числе доход от погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (500 шт. х 120 руб.) 010 60 000 Сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг (500 шт. х (130руб. -120 руб.)) 020 5 000 Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в том числе погашением) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг 030 55 000 Итого прибыль (убыток) (строка 010 + строка 020 - строка 030) 040 10 000 Налоговая база (строка 070 - строка 100) отражается по строкам 180 - 200 Листа 02 120 10 000

В декларации по налогу на прибыль не верно отражена в операция по продаже основного средства с убытком

В декларации по налогу на прибыль организаций должны быть указаны данные:

об убытке, полученном при реализации амортизируемого имущества;

о сумме, которая включается в расходы в целях налогообложения прибыли в конкретном отчетном (налоговом) периоде.

Эти данные найдут свое отражение в листе 02 «Расчет налога», а также приложениях к этому листу:

1 «Доходы от реализации и внереализационные доходы»;

2 «Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам»; и

3 « Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которымучитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 Налогового кодекса Российской Федерации (за исключением отраженных в Листе 05)».

Пример.

Во втором квартале текущего года организация реализовала основное средство за 450 000 руб.

Остаточная стоимость основного средства – 600 000 руб.

Таким образом, компания получила убыток от продажи основного средства в размере 150 000 руб. (450 000 руб.- 600 000 руб.)

Отчетными периодами организации являются первый квартал, полугодие, девять месяцев.

В приложении 3 к листу 02 декларации за шесть месяцев налогоплательщик отразит:

Показатели Код строки Сумма в рублях Количество объектов реализации амортизируемого имущества – всего 010 1 В том числе объектов, реализованных с убытком 020 1 Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 450 000 Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией 040 600 000 Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком) 050 – Убытки от реализации амортизируемого имущества без учета объектов, реализованных с прибылью) 060 150 000

Покажем в какие строки каких приложений попадут данные по реализации основного средства с убытком:

Приложение 3 к листу 02 Приложение 3 к листу 02 (продолжение) Приложение 1 к листу 02 Приложение 2 к листу 02 (продолжение) Лист 02 Показатель Код строки Сумма, руб. Код строки Код строки Код строки Код строки Код строки Код строки Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 450 000 340 030 040 010 Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией 040 600 000 350 080 130 030 Убытки от реализации амортизируемого имущества 060 150 000 360 050

В приложении 3 к листу 02 показатели строк 030 (выручка от реализации ОС), 040 (остаточная стоимость) и 060 (убыток от реализации) проставляются соответственно в строках 340, 350 и 360 приложения 3.

В свою очередь, показатели этих строк используются при заполнении листа 02, а также приложений 1 и 2 к нему.

Так, показатель строки 340 указывается в строке 030 приложения 1, показатель строки 350 – в строке 080 приложения 2, а показатель строки 360 – в строке 050 листа 02.

При этом, выручка от реализации ОС попала в строку 010 листа 02, а расходы – в строку 030 листа 02.

Чтобы убыток, полученный от продажи амортизируемого имущества, в целях налогообложения прибыли не был учтен единовременно, в листе 02 декларации убыток отражается в отдельной строке 050, которая при расчете прибыли по строке 060 участвует со знаком «+».

Для наглядности предположим, что кроме данной операции у организации других операций не было.

Лист 02 будет выглядеть следующим образом:

Показатели Код строки Сумма в рублях Доходы от реализации 010 450 000 Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации 030 600 000 Убытки 050 150 000 Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + 020 - 030 - 040 + 050) 060 0

Таким же образом заполняется декларация за 9 месяцев 2019 года и за 2019 год.

Сумма убытка, включаемая ежемесячно в прочие расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, указывается по строке 100 приложения 2 листа 02.

В декларации за шесть месяцев 2019 года эта сумма равняется 10 000 руб. (по 5 000 руб. за май и июнь).

В декларации за девять месяцев 2019 года эта сумма равняется 15 000 руб. (по 5 000 руб. за июль - сентябрь),

В годовой декларации за 2019 год – 40 000 руб. (по 5 000 руб. в мае – декабре).

Акционерное общество декларации по налогу на прибыль не правильно отразила операцию по выплате дивидендов акционерам - физическим лицам

Если АО выплачивает дивиденды только физическим лицам, то в декларации по налогу на прибыль следует заполнить лист 03 и подраздел 1.3. разд. 1, а также Приложение N 2 по каждому акционеру - физическому лицу (п. п. 1.1, 1.7, 1.8 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль).

Способы исправления ошибок в декларации по налогу на прибыль

Ошибки, которые были допущены при заполнении декларации по налогу на прибыль, можно исправить двумя способами: в налоговой декларации за текущий период или путем подачи уточненной налоговой декларации за период возникновения ошибки.

В декларации за текущий период можно исправить ошибки, которые привели к переплате налога, а также ошибки, период совершения которых невозможно определить.

Если же из-за ошибки налог на прибыль занижен, то исправить ее нужно, подав уточненную декларацию. Это общее правило.

При этом уточненная декларация заполняется так же, как и первичная. При этом в ней нужно отразить новые, верные данные, а не разницу между первичными и скорректированными показателями.

Исправление ошибки в расчете налоговой базы прошлых отчетных (налоговых) периодов в налоговой декларации за текущий период

Организация вправе исправить ошибки в расчете налоговой базы прошлых отчетных (налоговых) периодов в декларации за текущий период в тех случаях, когда нельзя точно определить период совершения ошибок или если соблюдаются следующие условия:

декларация за текущий период является "прибыльной", а не "убыточной";

допущенные ошибки привели к излишней уплате налога;

на дату представления декларации за текущий период со дня уплаты налога по декларации с ошибкой не прошло трех лет.

Такой вывод следует из анализа п. 1 ст. 54, п. 7 ст. 78 НК РФ, писем Минфина России от 27.09.2017 N 03-02-07/1/62596, от 04.04.2017 N 03-03-06/1/19798, от 24.03.2017 N 03-03-06/1/17177.

Ошибки, которые привели к переплате налога, также можно исправить в декларации за текущий период.

Для исправления ошибок сумму неучтенных расходов и излишне учтенных доходов следует отразить в строках 400 - 403 Приложения N 2 к листу 02 декларации за текущий период (п. 7.3 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль).

Исправление ошибки в уже сданной декларации путем подачи уточненной декларации по налогу на прибыль за прошлый период

В некоторых случаях представлять уточненную декларацию обязательно.

Так, уточненную декларацию, следует представить, если (п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81, п. 3 ст. 88 НК РФ):

организация самостоятельно обнаружила, что не отразила (не полностью отразила) необходимую информацию в первичной декларации или выявила ошибку, из-за которой налог на прибыль был уплачен в меньшем размере или не уплачен вовсе. При этом период, в котором была допущена ошибка, компании известен;

выявленная ошибка в прошедшем периоде привела к занижению расходов, и следовательно к излишней уплате налога. Но при этом в текущем периоде был получен убыток (письмо Минфина России от 24.03.2017 N 03-03-06/1/17177);

обнаружена ошибка в расчете налоговой базы в "убыточной" декларации. В данном случае также нужно представить уточненную декларацию за прошлый период и отразить в ней увеличенные расходы. Дело в том, что обнаруженная ошибка не приводит к излишней уплате налога, поскольку налог и так не начислялся (письма Минфина России от 11.08.2011 N 03-03-06/1/476, от 07.05.2010 N 03-02-07/1-225);

компания получила требование от налоговых органов о внесении исправлений в первичную декларацию и согласна с ним.

Также можно (но не обязательно) подать уточненную декларацию, если обнаруженные организацией ошибки и неверные данные не повлияли на сумму налога или повлекли его переплату (п. 1 ст. 81 НК РФ). В последнем случае уточненную декларацию можно подать, если фирма желает зачесть или вернуть переплату.

Обращаем внимание, что подача уточненной декларации несет риск проведения в отношении организации выездной налоговой проверки корректируемого периода, даже если период выходит за пределы трех лет, предшествующих году подачи уточненной декларации (п. 4 ст. 89 НК РФ, Письмо ФНС России от 29.05.2012 N АС-4-2/8792).

Не нужно подавать уточненную декларацию при доначислении налога или авансового платежа по итогам налоговой проверки.

В этом случае налоговая инспекция доначислит налог и сама отразит его в карточке лицевого счета организации. Это следует из пп. 2 п. 3.2 Порядка заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль, Письма ФНС России от 21.11.2012 N АС-4-2/19576.

Как заполнить и подать уточненную декларацию по налогу на прибыль

Уточненная декларация по налогу на прибыль составляется по той же форме, что и первичная декларация (п. 5 ст. 81 НК РФ).

Например, если организация в 2019 г. подает уточненную декларацию за девять месяцев 2016 г., то ее нужно составлять по форме, которая действовала в тот период.

Особый порядок оформления уточненной декларации законодательством не предусмотрен. Поэтому уточненная декларация заполняется в общем порядке, то есть так же, как и первичная декларации.

В уточненной декларации надо заполнить все листы, разделы и приложения, которые были заполнены в первичной декларации (в том числе и те, что не содержат ошибок).

При этом следует учитывать некоторые особенности (п. 1 ст. 81 НК РФ, пп. 2 п. 3.2 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль):

в уточненной декларации отражаются новые, верные данные, а не разница между первичными и скорректированными показателями;

в реквизите "номер корректировки" титульного листа уточненной декларации следует указать порядковый номер уточненной декларации (например, "1--", "2--" и т.д.).

К уточненной декларации рекомендуем приложить сопроводительное письмо с указанием причин, по которым внесены изменения. Так как, инспекция, скорее всего, все равно запросит у вас пояснения к уточненной декларации.

Если уточненная декларация подается из-за неуплаты (недоплаты) налога, то к сопроводительному письму целесообразно приложить копии платежных документов на перечисление налога и пеней.

При представлении уточненной декларации необходимо учитывать следующие моменты:

Во-первых, срок представления уточненной декларации Налоговым кодексом РФ предусмотрен только в том случае, если в рамках камеральной проверки инспекция потребовала от организации представить уточненную декларацию. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней со дня получения требования (п. 6 ст. 6.1, п. 3 ст. 88 НК РФ).

В противном случае компании грозит штраф по ст. 129.1 НК РФ в размере 5 000 руб.

Для всех остальных случаев срок представления уточненной декларации Налоговым кодексом РФ не установлен. Однако, несмотря на отсутствие срока, рекомендуем не затягивать с ее подачей и представлять ее как можно раньше.

Во-вторых, уточненную декларацию нужно представить в ИФНС, где организация состоит на учете. При этом не имеет значения, в какой налоговый орган компания подавала первичную декларацию (п. 5 ст. 81 НК РФ).

В-третьих, если организация подает уточненку с налогом к доплате уже после истечения сроков сдачи декларации и уплаты налога, то перед ее подачей рекомендуем уплатить недоимку и пени.

Это необходимо сделать, чтобы избежать штрафа за неполную уплату налога.

При этом важно погасить недоимку и пени до того, как инспекция зафиксирует ошибки в акте камеральной проверки или до получения фирмой информации о назначении выездной проверки этого периода.

Такой вывод следует из пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ, Писем Минфина России от 13.09.2016 N 03-02-07/1/53498, ФНС России от 21.02.2018 N СА-4-9/3514@.