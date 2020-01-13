Повышение взносов ИП = повышение качества жизни? Ну-ну...

Недавно Минфин озвучил размер фиксированных взносов ИП вплоть до 2024 года. Малый бизнес негодует.

План

На днях Правительство опубликовало план законопроектной деятельности на 2020 год.

Документ разбит на несколько разделов. Один из них именуется «Развитие институтов социальной сферы и повышение качества жизни».

В рамках этих мероприятий в феврале будет представлен в Правительство, а в мае внесен в Госдуму законопроект с поправками в статью 430 НК в части установления фиксированных размеров страховых взносов.

Напомним, проект разработан Минфином.

Взносы

Речь идет о фиксированных взносах на ближайшие 5 лет. Дело в том, что сейчас в НК прописаны взносы только по 2020 год включительно. Проектом установлены взносы на 2021 — 2024 годы.

Что будет с фиксированными взносами, несложно догадаться. Они повысятся.

За 5 лет взносы вырастут более чем в 1,5 раза. Если за прошедший 2019 год ИП должен уплатить около 36 тысяч рублей фиксированных взносов, то через 5 лет, в 2024 году эта сумма уже составит более 55 тысяч рублей.

Причем если сравнивать взносы за 2024 и 2018, то увеличение происходит на 72 %.

Год Взносы на ОПС Взносы на ОМС Итого 2019 29 354 6 884 36 238 2020 32 448 8 426 40 874 2021 36 455 8 763 45 218 2022 40 433 9 114 49 547 2023 43 057 9 479 52 536 2024 45 907 9 858 55 765

Отзывы

Добавим, что в ходе общественного обсуждения по проекту поступили замечания и предложения от Торгово-промышленной палаты, Ассоциации прямых продаж, а также ряда граждан.

Например один гражданин указал: «Мелкий бизнес вы добьете. Куда ходить будете стричься?».

Другой участник обсуждения предложил зафиксировать страховые взносы на уровне 2019 года на следующие 5 лет.

В отзыве ТПП отмечается, что увеличение размеров страховых взносов, уплачиваемых субъектами МСП, негативно скажется на условиях ведения ими предпринимательской деятельности, а также приведет к росту фискальной нагрузки на них. В результате чего многие предприятия малого бизнеса вынуждены будут закрыться или перейти в теневой сектор.

Кроме того, неясно откуда взяты предлагаемые законопроектом размеры страховых взносов и чем обусловлено их увеличение, пишет ТПП.

Ассоциация прямых продаж указала на тот факт, что предлагаемая законопроектом индексация страховых взносов превышает темпы инфляции, которая по оценке властей будет ежегодно на уровне 4 %.

Ответ Минфина

В сводке предложений к проекту Минфин на каждый отзыв изложил свою позицию.

В частности, отмечается, что предлагаемые законопроектом фиксированные размеры страховых взносов на ОПС и ОМС позволят ИП пенсионные права к моменту наступления пенсионного возраста, а также повысить качество и доступность оказываемой бесплатной медицинской помощи.

Размер страховых взносов на ОМС определен на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ. Таким образом, пересмотр размеров фиксированных платежей связан исключительно с их ежегодной индексацией, в этой связи увеличение фискальной нагрузки для предпринимателей не происходит, указывает Минфин.

В случае фиксации на 5 лет размеров страховых взносов на ОПС, установленных в настоящее время за расчетный период 2019 года, плательщики страховых взносов не смогут сформировать свои пенсионные права в необходимом размере.

В итоге все отрицательные отзывы при принятии окончательной версии проекта не были учтены. Минфин принял к сведению лишь один положительный отзыв, оставленный гражданкой, написавшей: «Негативных последствий как таковых — не вижу. Инфляция есть. Взносы должны повышаться».

Добавим, что данный проект недавно получил положительное заключение об оценке регулирующего воздействия.