Список случаев, когда нужен обязательный аудит за 2019 год

Проведение аудита обязательно в случае, если Проведение обязательного аудита установлено Вид отчетности, подлежащей аудиту Кто вправе проводить аудит

Организация имеет определенную организационно-правовую форму

1 Организация является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункты 1, 2 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

2 Организация является отличным от указанного в других пунктах настоящей таблицы акционерным обществом, в уставном капитале которого доля государственной собственности не менее 25% Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

3 Организация является акционерным обществом, отличным от организаций, указанных в других пунктах настоящей таблицы Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, статья 88, часть 3

4 Организация является акционерным обществом, предусмотренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. N 2176-р Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

5 Организация является федеральным государственным унитарным предприятием, предусмотренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. N 2176-р Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

6 Организация является фондом (за исключением государственных внебюджетных фондов, фондов, имеющих статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах", и фондов, указанных в других пунктах настоящей таблицы) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

7 Организация является государственной корпорацией Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 7.1, часть 2 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

8 Организация является государственной компанией Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 7.2, часть 8 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

9 Организация является публично-правовой компанией Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 236-ФЗ, статья 16, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Организация осуществляет определенный вид деятельности

10 Отличная от указанной в других пунктах настоящей таблицы организация, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункты 1, 2 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

11 Организация является кредитной организацией Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1, статья 42

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

12 Организация является головной кредитной организацией банковской группы Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1, статья 42 Консолидированная годовая (банковской группы) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

13 Организация является головной организацией банковского холдинга (управляющая компания банковского холдинга) Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1, статья 42 Консолидированная годовая (банковского холдинга) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

14 Организация является бюро кредитных историй Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

15 Организация является страховой организацией Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования) Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1, статья 29, часть 1

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

16 Организация является обществом взаимного страхования Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1, статья 29, часть 1

Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. N 286-ФЗ, статья 22, часть 1

17 Организация является объединением субъектов страхового дела (профессиональным объединением страховщиков, осуществляющим определенную деятельность) Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1, статья 14, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ, статья 20, часть 12

Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ, статья 28, часть 6

Федеральный закон от от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ, статья 21, часть 4

18 Организация является единым общероссийским объединением страховщиков, осуществляющим деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ Федеральный закон от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ, статья 9, часть 7 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

19 Отличная от указанных в других пунктах настоящей таблицы организация является профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокерская, дилерская, депозитарная деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

20 Организация является клиринговой организацией (лицом, осуществляющим функции центрального контрагента) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 7-ФЗ, статья 5, часть 12

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная отчетность Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

21 Организация является организатором торговли (лицом, оказывающим услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 325-ФЗ, статья 5, часть 11 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

22 Организация является центральным депозитарием Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. N 414-ФЗ, статья 18, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

23 Организация является негосударственным пенсионным фондом Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, статья 22

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

24 Организация является управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая, в том числе по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, статья 22

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

25 Организация является специализированным депозитарием негосударственного пенсионного фонда Федеральный закон от 7 мая 1998 г. N 75-ФЗ, статья 22 Бухгалтерская годовая по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

26 Организация является акционерным инвестиционным фондом Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, статья 50, часть 2

27 Организация является управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

28 Организация является управляющей компанией паевого инвестиционного фонда Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ, статья 50, часть 2

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1 Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

29 Организация является микрофинансовой компанией Федеральный закон от 2 июля 2010 г. N 151-ФЗ, статья 15, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

30 Организация является оператором лотереи Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 138-ФЗ, статья 23 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

31 Организация является организатором азартных игр Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 244-ФЗ, статья 6, часть 12 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

32 Организация является управляющей компанией, осуществляющей деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ, статья 29, часть 1 Бухгалтерская годовая, в том числе по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения Аудиторская организация

33 Организация является специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ, статья 29, часть 2 Бухгалтерская годовая, в том числе при осуществлении функции контроля за соответствием деятельности по распоряжению управляющими компаниями накоплениями для жилищного обеспечения Аудиторская организация

34 Организация является управляющей компанией, осуществляющей деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ, статья 9, часть 1 Бухгалтерская годовая по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

35 Организация является специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 111-ФЗ, статья 9, часть 1 Бухгалтерская годовая по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений Аудиторская организация

36 Организация является некоммерческой организацией - собственником целевого капитала, если балансовая стоимость имущества, составляющего целевой капитал, превышает на конец отчетного года 20 миллионов рублей Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ, статья 6, часть 6 Бухгалтерская годовая в части, связанной с формированием и пополнением целевого капитала, использованием, распределением дохода от целевого капитала Аудиторская организация

37 Организация является получателем дохода от целевого капитала, если размер финансирования этого получателя дохода от целевого капитала за счет дохода от целевого капитала в течение отчетного года составляет более 5 миллионов рублей Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ, статья 7, часть 2 Бухгалтерская годовая в части использования дохода от целевого капитала Аудиторская организация

38 Организация является управляющей компанией, осуществляющей деятельность по доверительному управлению имуществом, составляющим целевой капитал, если балансовая стоимость этого имущества превышает на конец отчетного года 45 миллионов рублей Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. N 275-ФЗ, статья 17, часть 1, пункт 4 Бухгалтерская годовая, связанная с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, а также с выплатой дохода от целевого капитала Аудиторская организация

39 Организация является жилищным накопительным кооперативом Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ, статья 54, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

40 Организация является кредитным кооперативом, если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2 000 человек Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ, статья 31, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

41 Организация является кредитным кооперативом второго уровня Федеральный закон от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ, статья 33, часть 10 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

42 Организация является саморегулируемой организацией Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ, статья 12, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

43 Организация является саморегулируемой организацией, отличной от саморегулируемой организации, указанной в пункте 42 настоящей таблицы Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ, статья 18, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

44 Организация является некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 32, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

45 Организация является политической партией, получившей в отчетный период государственное финансирование Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

46 Организация является политической партией, общая сумма пожертвований в отчетный период которой в сводном финансовом отчете составила шестьдесят и более миллионов рублей Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

47 Организация является политической партией, общая сумма расходов в отчетный период которой в сводном финансовом отчете превысила шестьдесят миллионов рублей Федеральный закон от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ, статья 35, часть 6 Бухгалтерская годовая Сводный финансовый отчет Аудиторская организация

48 Организация является структурным подразделением иностранной некоммерческой неправительственной организации Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ, статья 32, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

49 Организация является застройщиком, привлекающим денежные средства участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (за исключением объектов производственного назначения) Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ, статья 3, часть 5 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

50 Организация является региональным оператором, осуществляющим деятельность, предусмотренную Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ, статья 187, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

51 Организация является туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма (если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила более 400 миллионов рублей) Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ, статья 17.7 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

52 Организация является объединением туроператоров в сфере выездного туризма Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ, статья 11.1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

53 Организация является фондом, созданным в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 216-ФЗ, статья 9, часть 2, пункт 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Конкретные организации

54 Центральный банк Российской Федерации Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ, статья 93 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

55 Агентство по страхованию вкладов Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ, статья 24, часть 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

56 Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" Федеральный закон от 17 мая 2007 г. N 82-ФЗ, статья 8, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

57 Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ, статья 13, часть 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

58 Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. N 270-ФЗ, статья 8, часть 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

59 Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ, статья 35, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

60 Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 215-ФЗ, статья 35, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

61 Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 1 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 27 февраля 2003 г. N 29-ФЗ, статья 6, часть 2

62 Государственная компания "Российские автомобильные дороги" Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 145-ФЗ, статья 18, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

63 Центр исторического наследия Президента Российской Федерации, прекратившего исполнение своих полномочий Федеральный закон от 13 мая 2008 г. N 68-ФЗ, статья 16, часть 6 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

64 Фонд перспективных исследований Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 16 октября 2012 г. N 174-ФЗ, статья 18, часть 1

65 Российский научный фонд Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация

Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 291-ФЗ, статья 17, часть 1

66 Организация является национальным объединением саморегулируемых организаций оценщиков Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ, статья 24.10 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

67 Организация является единым институтом развития в жилищной сфере Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 225-ФЗ, статья 5 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, статья 88, часть 3

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 208-ФЗ, статья 5, часть 1

68 Акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 154-ФЗ, статья 7, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

69 Фонд содействия кредитованию (гарантийный фонд, фонд поручительств) Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, статья 15.2, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация Индивидуальный аудитор (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательный аудит проводится только аудиторской организацией)

70 Публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 218-ФЗ, статья 3, часть 3 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

71 Акционерное общество "Почта России" Федеральный закон от 29 июня 2018 г. N 171-ФЗ, статья 7, часть 1 Бухгалтерская годовая Консолидированная годовая Аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 2011 г.

Организация имеет определенные финансовые показатели

72 Объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года превышает 60 миллионов рублей Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ, статья 5, часть 1, пункт 4 Бухгалтерская годовая Аудиторская организация, индивидуальный аудитор

Организация составляет консолидированную отчетность