Сведения о среднесписочной численности за 2019 год: как посчитать и заполнить

Сведения представляют все организации, независимо от того, есть ли у неё работники, а также индивидуальные предприниматели, имевшие в 2019 году работников. ИП не являющиеся работодателями форму не сдают.

Форма сведений утверждена приказом ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.2007 г. и ни разу не менялась все эти годы

Срок сдачи формы не позднее 20 января.

Скорее всего сведения о среднесписочной в таком виде сдаются в последний раз. С 2021 года они будут входить в состав расчета по страховым взносам.

Штраф за непредставление сведений о численности — 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Кроме этого, должностное лицо организации могут привлечь к ответственности по статье 15.6 КоАП.

Среднесписочная численность работников определяется с учетом порядка заполнения статистической формы П-4. С 2020 года действует новый порядок, утвержденный приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 (см. приложенный файл). Однако правила расчета среднесписочной не изменились.

Как считать

Расчет производится на основании списочной численности на 1 января 2020 года.

В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации.

Не включаются в списочную численность, в частности, следующие работники:

принятые на работу по совместительству из других организаций;

выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;

направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;

собственники данной организации, не получающие заработную плату и т.п.

При расчете среднесписочной не учитываются следующие работники, входящие в списочную численность:

женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком (кроме работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию);

работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством РФ.

Все правила расчета среднесписочной численности можно найти в приказе Росстата от 27.11.2019 № 711, которым утверждены указания по заполнению формы П-4.

Алгоритм расчета

Среднемесячную рассчитывают помесячно, складывая списочную численность за каждый день месяца, полученную в результате сумму деля на количество календарных дней. За рабочие дни списочная численность равна количеству работающих по трудовым договорам, за выходные и нерабочие праздничные дни — списочной численности за предшествовавший рабочий день. При этом работника, уволенного в пятницу, не надо включать в списочную численность за субботу и воскресенье.

Пример. В организации на 1 января 2019 работало 10 человек по трудовым договорам полный рабочий день и 1 внешний совместитель. График работы в организации стандартный — рабочий день 8 часов, пятидневная рабочая неделя. 18 января один сотрудник уволился, а 25 апреля сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам. Считаем среднесписочную численность за январь 2019 года:

Внешний совместитель не учитывается при расчете.

Число месяца Количество работников, учитываемых при расчете среднесписочной численности 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 10 10 10 11 10 12(сб.) 10 13(вс.) 10 14 10 15 10 16 10 17 10 18 9 19(сб.) 9 20(вс.) 9 21 9 22 9 23 9 24 9 25 9 26(сб.) 8 27(вс.) 8 28 8 29 8 30 8 31 8 Итого: 290

290 / 31 = 9,35

Таким образом и считаем среднесписочную за каждые 12 месяцев года.

Для определения среднесписочной численности за год складываем данные всех 12 месяцев и делим на 12. Полученную цифру округляем до целых единиц и указываем в форме сведений.

Образец заполнения