Сведения о среднесписочной численности за 2019 год: как посчитать и заполнить

Сведения представляют все организации, независимо от того, есть ли у неё работники, а также индивидуальные предприниматели, имевшие в 2019 году работников. ИП не являющиеся работодателями форму не сдают.
Форма сведений утверждена приказом ФНС РФ № ММ-3-25/174@ от 29.03.2007 г. и ни разу не менялась все эти годы
Срок сдачи формы не позднее 20 января.
Скорее всего сведения о среднесписочной в таком виде сдаются в последний раз. С 2021 года они будут входить в состав расчета по страховым взносам.Штраф за непредставление сведений о численности — 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ). Кроме этого, должностное лицо организации могут привлечь к ответственности по статье 15.6 КоАП.
Среднесписочная численность работников определяется с учетом порядка заполнения статистической формы П-4. С 2020 года действует новый порядок, утвержденный приказом Росстата от 27.11.2019 № 711 (см. приложенный файл). Однако правила расчета среднесписочной не изменились.
Как считатьРасчет производится на основании списочной численности на 1 января 2020 года.
В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации.
Не включаются в списочную численность, в частности, следующие работники:
- принятые на работу по совместительству из других организаций;
- выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера;
- направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств этих организаций; лица, с которыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в период ученичества стипендии;
- собственники данной организации, не получающие заработную плату и т.п.
- женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком (кроме работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию);
- работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством РФ.
Все правила расчета среднесписочной численности можно найти в приказе Росстата от 27.11.2019 № 711, которым утверждены указания по заполнению формы П-4.
Алгоритм расчетаСреднемесячную рассчитывают помесячно, складывая списочную численность за каждый день месяца, полученную в результате сумму деля на количество календарных дней. За рабочие дни списочная численность равна количеству работающих по трудовым договорам, за выходные и нерабочие праздничные дни — списочной численности за предшествовавший рабочий день. При этом работника, уволенного в пятницу, не надо включать в списочную численность за субботу и воскресенье.
Пример. В организации на 1 января 2019 работало 10 человек по трудовым договорам полный рабочий день и 1 внешний совместитель. График работы в организации стандартный — рабочий день 8 часов, пятидневная рабочая неделя. 18 января один сотрудник уволился, а 25 апреля сотрудница ушла в отпуск по беременности и родам. Считаем среднесписочную численность за январь 2019 года:
Внешний совместитель не учитывается при расчете.
Число месяца
Количество работников,
учитываемых при расчете
среднесписочной численности
1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
6
|10
7
10
8
10
9
10
10
10
11
10
12(сб.)
10
13(вс.)
10
14
10
15
10
16
10
17
10
18
|9
19(сб.)
9
20(вс.)
9
21
9
22
9
23
9
24
9
25
9
26(сб.)
8
27(вс.)
8
28
8
29
8
30
8
|31
|8
Итого:
290
Таким образом и считаем среднесписочную за каждые 12 месяцев года.
Для определения среднесписочной численности за год складываем данные всех 12 месяцев и делим на 12. Полученную цифру округляем до целых единиц и указываем в форме сведений.