Про компенсации сотрудникам при увольнении по сокращению штата общеизвестно. Однако самым распространенным основанием для расторжения трудового договора является собственное желание работника. И в этом случае увольняющийся сотрудник имеет право на определенные компенсации.

Увольнение

Общий порядок и условия расторжения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) установлены статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Согласно названной статье и пункту 3 части 1 статьи 77 ТК РФ работник может в любое время по собственной инициативе расторгнуть заключенный им трудовой договор. При этом в общем случае работник обязан предупредить работодателя о своем увольнении в письменной форме не позднее чем за 2 недели.

Заметим, что течение указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении (например, если заявление подано работником 01.10.2019, то срок предупреждения начинает идти со 2 ноября и длится до 16 ноября). Если последний день срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день.

В письме Роструда от 05.06.2006 № 1551-6 разъяснено, что предупредить работодателя об увольнении работник может не только в период работы, но и в период нахождения в отпуске или на больничном. При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные периоды. На основании части 3 статьи 14 ТК РФ время болезни или отпуска работника не прерывает течение срока предупреждения об увольнении.

При увольнении по инициативе работника (по собственному желанию) наличие его заявления является обязательным, в противном случае доказать, что увольнение действительно соответствует воле работника, будет весьма сложно. Это подтверждает и правоприменительная практика, о чем говорит, например, Определение Московского областного суда от 17.04.2012 по делу № 33-8923.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). Кроме того, уволить работника без так называемой отработки работодатель:

может по уважительной причине. Например, при зачислении работника на учебу, в связи с призывом в армию, выходом на пенсию и так далее. Это следует из части 3 статьи 80 ТК РФ и подтверждается пунктом 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»;

по уважительной причине. Например, при зачислении работника на учебу, в связи с призывом в армию, выходом на пенсию и так далее. Это следует из части 3 статьи 80 ТК РФ и подтверждается пунктом 22 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»; обязан в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора. Обращаем ваше внимание, что в этих случаях работодатель именно обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. В частности, при задержке выплаты заработной платы просьбу работника об увольнении по собственному желанию работодатель обязан удовлетворить без какой-либо отработки.

Для некоторых категорий работников, увольняющихся по собственному желанию, установлены специальные сроки предупреждения работодателя об увольнении. В частности, это касается:

работников, увольняющихся в период испытательного срока, которые обязаны предупредить работодателя не позднее чем за 3 дня до увольнения (ст. 71 ТК РФ);

увольняющихся руководителей организаций, для которых такой срок на основании статьи 280 ТК РФ составляет не менее месяца;

для работников, с которыми заключены срочные трудовые договоры на срок менее 2 месяцев. В силу части 1 статьи 292 ТК РФ они обязаны предупредить об увольнении за 3 календарных дня до своего увольнения;

сезонных работников, у которых срок предупреждения также составляет 3 календарных дня (ч. 1 ст. 296 ТК РФ).

Как считать отпуск

При прекращении трудового договора работодатель в день увольнения работника обязан выплатить все причитающиеся ему и неоспариваемые им суммы. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). В качестве таких сумм традиционно выступают причитающаяся заработная плата и компенсация за неиспользованный отпуск (если на момент увольнения у сотрудника имеются неиспользованные дни отпуска).

Напомним, что компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами (ст. 164 ТК РФ).

Для определения размера денежной компенсации за неиспользованный отпуск необходимо рассчитать количество дней отпуска, за которые выплачиваются компенсация и средний дневной заработок работника. Отпуск, подлежащий замене денежной компенсацией при увольнении работника, рассчитывается исходя из того, что полный отпуск полагается работнику, отработавшему полный рабочий год. На основании статьи 122 ТК РФ оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно, то есть в каждом рабочем году.

Рабочий год составляет 12 полных месяцев и, в отличие от календарного года, исчисляется не с 1 января, а со дня поступления работника на работу к конкретному работодателю.

Данное правило было заложено в Правилах об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР от 30.04.1930 № 169 (далее – Правила), действующих в настоящее время в части, не противоречащей ТК РФ. Данные разъяснения приведены в Письме Минтруда России от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519

В пунктах 28 и 29 правил закреплен принцип пропорциональности выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска при увольнении в случае, когда рабочий год полностью не отработан. Поскольку в статье 127 ТК РФ это правило напрямую не установлено, следует руководствоваться указанными правилами с учетом статьи 423 ТК РФ в части необходимости пропорциональности выплаты компенсации.

Если рабочий год полностью не отработан, дни отпуска, за которые должна быть выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. То есть если продолжительность оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней, то на каждый месяц рабочего года приходится 2,33 календарных дня отпуска (28 календарных дней / 12 месяцев). При этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие более половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 правил, Письмо Роструда от 18.12.2012 № 1519-6-1).

Отметим, что при определении количества календарных дней неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за неиспользованный отпуск, их округление законодательством не предусмотрено. Поэтому если в организации принимается решение об округлении, например, до целых дней, то это нужно делать не по правилам арифметики, а в пользу работника. Об этом сказано в Письме Минздравсоцразвития России от 07.12.2005 № 4334-17 «О порядке определения количества календарных дней неиспользованного отпуска».

Например, работодатель должен выплатить компенсацию работнику за неиспользованный отпуск продолжительностью 20,4 календарных дня, которые округляются до 21 календарного дня, а не до 20 календарных дней.

Как платить за отпуск

При определении среднего дневного заработка работника для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска при увольнении следует руководствоваться:

статьей 139 ТК РФ;

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» (далее – Положение № 922).

Средний дневной заработок для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска (в соответствии с абзацем 2 пункта 9 Положения № 922) исчисляется исходя из среднего заработка работника. Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у соответствующего работодателя независимо от источников этих выплат (ч. 2 ст. 139 ТК РФ). Однако выплаты социального характера и иные выплаты, которые не относятся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие), в расчет среднего заработка не включаются (п. 3 Положения № 922).

Определяется средний заработок работника для выплаты компенсации за неиспользованные отпуска за последние 12 календарных месяцев (далее – расчетный период), что установлено частью 3 статьи 139 ТК РФ, пунктом 4 Положения № 922. При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале – по 28-е (29-е) число включительно). Отметим, в коллективном договоре и локальном нормативном акте могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета среднего заработка, если это не ухудшает положение работников, что следует из части 6 статьи 139 ТК РФ.

Если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны работником не полностью или из него исключалось время в соответствии с пунктом 5 Положения № 922, то средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за расчетный период на сумму среднемесячного числа календарных дней (29,3), умноженного на количество полных календарных месяцев, и количества календарных дней в неполных календарных месяцах. При этом количество календарных дней в неполном календарном месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа календарных дней (29,3) на количество календарных дней этого месяца и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в данном месяце (п. 10 Положения № 922).

Порядок расчета компенсации за неиспользованные отпуска зависит от того, в каких днях работнику предоставлялся отпуск – в рабочих или календарных. Если отпуск предоставлялся в рабочих днях, например, сезонному работнику (ст. 295 ТК РФ), то средний дневной заработок в силу пункта 11 Положения № 922 исчисляется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 6-дневной рабочей недели.

Если же отпуск предоставлялся в календарных днях, то средний дневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). Об этом сказано в пункте 10 Положения № 922.

Плата за задержку

Следует напомнить, что работодатель в случае нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, несет материальную ответственность (ст. 236 ТК РФ).

При этом материальная ответственность установлена в виде денежной компенсации за каждый день задержки выплат, причитающихся работнику (при увольнении – заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск), начиная со следующего дня после установленного срока выплаты (после дня увольнения) по день фактического расчета включительно. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.

Размер компенсации устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором и не может быть ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер компенсации исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

В случаях увольнения работников по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям (ч. 3 ст. 192 ТК РФ), или прекращения трудовых договоров с работниками по установленным ТК РФ, другими федеральными законами основаниям, если это связано с совершением работниками виновных действий (бездействия) выплата выходных пособий, компенсаций и (или) назначение им каких-либо иных выплат в любой форме не может предусматриваться коллективным договором, трудовым договором, соглашениями и (или) иными локальными нормативными актами (ст. 181.1 ТК РФ).

Кроме того, на основании статьи 234 ТК РФ работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получен в результате:

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки;

внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника.

Пунктом 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках», установлено, что при задержке выдачи работнику трудовой книжки по вине работодателя, внесении в трудовую книжку неправильной или не соответствующей федеральному закону формулировки причины увольнения работника работодатель обязан возместить работнику не полученный им за все время задержки заработок.

Выплата, которую работодатель должен произвести уволенному работнику в связи с несвоевременной выдачей трудовой книжки, рассчитывается также исходя из среднего заработка, что следует из статьи 139 ТК РФ. Это подтверждается и пунктом 62 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

При этом днем увольнения (прекращения трудового договора) в этом случае считается день выдачи трудовой книжки. О новом дне увольнения работника (прекращении трудового договора) издается приказ (распоряжение) работодателя, а также вносится запись в трудовую книжку. Ранее внесенная запись о дне увольнения признается недействительной.

Налоги на выплаты

В соответствии со статьей 210 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы физического лица, признаваемого плательщиком указанного налога, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

На основании пункта 3 статьи 217 НК РФ не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством Российской Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации), связанных, в частности, с увольнением работников, за исключением компенсации за неиспользованный отпуск.

Таким образом, денежная компенсация за неиспользованный отпуск, выплаченная работнику при увольнении на основании абзацев 6 и 7 пункта 3 статьи 217 НК РФ, облагается НДФЛ в общеустановленном порядке. Аналогичные разъяснения даны в Письме Минфина России от 18.04.2012 № 03-04-05/9-526.

В свою очередь, денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы и иных причитающихся работнику сумм, предусмотренная статьей 236 ТК РФ, освобождается от налогообложения на основании абзаца 11 пункта 3 статьи 217 НК РФ. Аналогичное мнение высказано в письмах Минфина России от 28.02.2017 № 03-04-05/11096 , от 23.01.2013 № 03-04-05/4-54.

С 01.01.2020 основания обложения налогом и освобождения от налога указанных компенсационных выплат изменятся, на что указывает Федеральный закон от 17.06.2019 № 147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 147-ФЗ). Дело в том, что в статье 217 НК РФ, обновленной Законом № 147-ФЗ, пункт 1 и пункт 3 будут объединены в пункт 1, а пункт 3 утратит силу. Между тем на налогообложении компенсации за неиспользованный отпуск и за задержку выплат это не скажется. Первая будет облагаться налогом на основании абзаца 14 пункта 1 статьи 217 НК РФ в редакции Закона № 147-ФЗ, а вторая – освобождаться от налогообложения на основании абзаца 11 пункта 1 статьи 217 НК РФ.

Оплата морального вреда

И в заключение статьи отметим, что уволенный работник может подать в суд на бывшего работодателя с требованием о компенсации морального вреда, который был причинен ему неправомерным действием или бездействием работодателя (ст. 237 ТК РФ).

Следует иметь в виду, что факт причинения морального вреда должен быть доказан работником. Суд может принять в качестве доказательств, например, справку о заболевании, возникшем в связи с потерей работы, нравственные страдания, обусловленные невозможностью трудоустроиться, получение статуса безработного в связи с задержкой выдачи трудовой книжки и так далее.

В случае вынесения решения в пользу работника размер денежной компенсации определяется судом с учетом всех имеющих отношение к делу обстоятельств и представленных сторонами доказательств. Если же суд сочтет недоказанным факт нанесения работнику морального вреда, ему может быть отказано в удовлетворении исковых требований о возмещении работодателем денежной компенсации за причиненный моральный вред.