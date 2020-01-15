Как выделить в резюме свои сильные стороны

Театр начинается с вешалки, а поиски работы — с составления резюме. Казалось бы, сегодня о том, как пишется этот без преувеличения судьбоносный документ, знает даже выпускник вуза. Однако чтобы Ваше резюме заверило работодателя в том, что вы — ценный специалист, недостаточно простого перечисления мест работы и учёбы.

Резюме нужно составить так, чтобы рекрутёру сразу были видны ваши сильные стороны. Советы Superjob помогут вам в этом.

Какой опыт описывать?

Такое случается со многими соискателями: вроде и опыт есть, и образование подходящее, и резюме рассылается ежедневно в несколько мест, но приглашений на собеседование всё нет. В чём дело? Перед тем как отправить резюме на конкретную вакансию, проведите его ревизию. Достаточно ли видны ваши сильные стороны как специалиста и человека?

Внимательно прочитайте объявление о вакансии и постарайтесь понять, каким из перечисленных требований вы соответствуете на сто процентов. Это и будут ваши сильные стороны. В резюме вы должны максимально чётко продемонстрировать их, не растекаясь мыслью по древу и избегая того, что неважно для рекрутёра.

Например, от кандидата на должность менеджера по продажам в IT-компании требуется опыт успешных продаж. А вы как раз только что уволились из компании-разработчика программного обеспечения, где продавали программный продукт и услуги по его технической поддержке. В соответствующих разделах резюме опишите свой опыт и образование максимально подробно: что именно продавали, каких результатов достигли, какими средствами шли к цели. А вот о том вашем опыте, который напрямую не связан с продажами (например, о работе в качестве программиста в начале карьеры), подробно писать не стоит — достаточно простого упоминания.

Другой пример. Если работодатель требует от соискателя на должность помощника руководителя свободного владения английским языком и вы соответствуете этому требованию, не ограничивайтесь в резюме фразой «Уровень владения английским — выше среднего». В разделе «Образование» напишите, где именно приобрели свои знания, в разделе «Опыт работы» — как использовали языковые навыки на предыдущем месте работы. В разделе «Дополнительная информация» упомяните о том, что поддерживаете себя в форме, например, читая Сэлинджера в оригинале. Всё это подчеркнёт вашу сильную сторону — знание иностранного языка на высоком уровне.

Если соответствие неполное

А как быть с теми требованиями к кандидату, которым вы соответствуете, но не полностью? Конечно, работодатель может и не рассматривать ваше резюме, если оно не вписывается в какие-то конкретные параметры. Однако если вакансия действительно интересна, попробуйте доработать резюме так, чтобы привлечь рекрутёра на свою сторону.

Например, от претендентов на должность PR-менеджера работодатель требует опыта реализации PR-проектов в финансовой сфере от трёх лет, тогда как вы работаете в отделе по связям с общественностью банка только полтора года. Ни в коем случае не приписывайте себе лишний стаж — это легко проверить, а обманщиков, как известно, на работу стараются не брать. Лучше подробно опишите те свои функции на нынешнем месте работы, которые могут показать работодателю, что и за полтора года вы многому научились. Добавьте к этому другие сведения, характеризующие вас как отличного кандидата (информацию об образовании, если оно подходящее, или давний опыт PR-деятельности в смежных сферах), и, вполне возможно, ваше резюме заинтересует работодателя.

Личные качества: писать или не писать?

«Ответственность, коммуникабельность, пунктуальность» — подобные слова есть во многих резюме. Действительно ли они необходимы? Не отвлекают ли эти общие места от Ваших действительно сильных сторон?

Раздел «Дополнительная информация», конечно, полезен рекрутёру, и совсем исключать его из резюме не стоит. Однако, прежде чем его заполнять, подумайте, какие ваши личные качества могут заинтересовать работодателя, а какие не имеют значения. Например, если вы претендуете на должность бухгалтера, не акцентируйте внимание на вашей любви к фотографии и путешествиям, а лучше опишите те качества, которые важны для работы, — ответственность, исполнительность, любовь к порядку.

Покажите товар лицом

В последнее время всё больше соискателей сопровождает резюме фотографией. Может ли это помочь в поисках работы? Среди рекрутёров нет единого мнения на этот счёт. С одной стороны, почему бы не показать, что называется, товар лицом, особенно если лицо симпатичное? В первую очередь это касается тех профессий, где внешность имеет значение: секретарь на ресепшен, менеджер по продажам парфюмерии и косметики, PR-менеджер. С другой стороны, выбрать фото для размещения в резюме непросто. Для большинства позиций категорически не подходят фотографии на пляже, свадебные, с детьми, собаками, коллективные, с сигаретой и т. д.

Специалисты Superjob рекомендуют прилагать к резюме фотографию только в том случае, если совершенно уверены: фотография — ваша сильная сторона. Например, если вы вступили в предпенсионный возраст, но активны и молоды душой, приложите к резюме фото, подтверждающее это. Пусть это будет свежая фотография в деловом костюме, выгодно подчёркивающая образ опытного и зрелого специалиста, находящегося к тому же в прекрасной форме.

Очевидно, что переработка резюме с целью демонстрации своих сильных сторон для конкретной вакансии требует ревизии всего профессионального опыта. Эта работа занимает немало времени, но, уверяем, усилия не будут потрачены зря: грамотно составленное резюме откроет перед вами новые карьерные горизонты.