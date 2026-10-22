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НДС
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«Безопасная» доля вычетов по НДС в 2026 году: ориентиры, расчет и план действий

«Безопасная» доля вычетов по НДС в 2026 году: ориентиры, расчет и план действий

В 2026 году «безопасная доля» по-прежнему остается ключевым маркером для камерального контроля. Это не норма закона, а рабочий критерий ФНС: он помогает инспекторам выявлять декларации с повышенным риском.

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Что это вообще такое и почему на это смотрят

Термина «безопасная доля вычетов» в Налоговом кодексе нет. Это внутренний аналитический параметр, который ФНС применяет при отборе деклараций на углубленную проверку. Если доля вычетов компании заметно выше среднерегиональной, система автоматически повышает «рисковый балл» декларации.

В 2026 году подход не изменился: инспекторы по-прежнему используют комбинацию федерального ориентира и региональной статистики, чтобы решить, нужны ли пояснения, комиссия или дополнительные мероприятия контроля.

Как правильно считать: формула и строки декларации

Формула расчета остается стандартной:

Доля вычетов (%) = (Сумма вычетов по НДС / Сумма начисленного НДС) × 100%

Для расчета берите данные из раздела 3 декларации по НДС:

  • Числитель: строка 190 — сумма вычетов.

  • Знаменатель: строка 118 — начисленный НДС (включая восстановленные суммы).

Практические нюансы:

  • Для внутреннего контроля удобно считать показатель поквартально, но при оценке рисков инспекция чаще ориентируется на скользящие 4 квартала (12 месяцев). Это снижает влияние сезонных всплесков и делает сравнение более объективным.

  • Если у компании есть операции по нулевой ставке, дополнительно учитывайте данные из разделов 4–6 декларации. При этом методика расчета может отличаться в разных регионах — безопаснее заранее уточнить подход в своей инспекции.

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Ориентиры 2026 года: федеральный и региональный уровни

ФНС сравнивает долю компании сразу с двумя показателями:

  • Федеральный ориентир — 89%. Исторически этот порог был закреплен в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ («Концепция системы планирования выездных налоговых проверок»). В актуальных редакциях документа цифра не прописана, но инспекторы продолжают использовать ее как маркер повышенного риска.

  • Региональный показатель. ФНС ежеквартально публикует статистику по форме 1-НДС в разрезе субъектов РФ. На ее основе рассчитывается средняя доля вычетов по региону. Именно с этим значением нужно сравнивать свой показатель.

Как интерпретировать отклонения:

  • До +5 п. п. к региональной средней — обычно не вызывает дополнительных запросов.

  • +5–10 п. п. — вероятен автоматический запрос пояснений по ТКС.

  • Более +10 п. п. — риск вызова на комиссию и углубленной камеральной проверки.

Где брать данные: отчеты 1-НДС публикуются ФНС четыре раза в год — на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Для каждого квартала берите отчет на соответствующую дату.

Если доля превысила ориентир: алгоритм действий

Превышение «безопасной доли» само по себе не является нарушением. Это сигнал, что в декларации есть особенность, которую инспекция хочет проверить. Ваша задача — дать понятные и документально подтвержденные пояснения.

Пошаговый план:

  1. Определите причину.

    Частые объективные основания: крупные закупки под проект, сезонный всплеск закупок, старт нового направления, закупка оборудования или материалов с высокой долей НДС.

  2. Подготовьте пояснения. В свободной форме опишите причину роста вычетов и приложите подтверждающие документы: договоры, счета-фактуры, акты, спецификации, графики поставок.

  3. Не игнорируйте требования. Если инспекция направила запрос, ответьте в срок (обычно — 5 рабочих дней). Пропуск срока повышает риск дополнительных контрольных мероприятий.

  4. Рассмотрите перенос вычетов. Если право на вычет возникло недавно, его можно заявить в одном из следующих кварталов — в пределах трех лет с момента принятия товаров/работ/услуг к учету (п. 1.1 ст. 172 НК). Это легальный инструмент, который помогает сгладить пиковые значения в отдельном периоде.

  5. Продумайте стратегию на будущее. Если высокая доля — не разовая ситуация, заранее подготовьте «пакет обоснования»: учетную политику, графики закупок, инвестиционные планы. Это упростит диалог с инспекцией.

Нормативные акты и источники

  • Налоговый кодекс, ст. 171, 172 — порядок применения и переноса вычетов.

  • Приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ — концепция планирования выездных проверок (исторический ориентир 89%).

  • Форма 1-НДС — официальная статистика ФНС по регионам (публикуется ежеквартально).

Практические советы

  • Считайте регулярно. Проверяйте долю по итогам каждого квартала и на скользящих 4 кварталах — так вы заранее заметите тренд и успеете скорректировать подход.

  • Сверяйтесь с регионом. Региональные показатели могут сильно отличаться: в одних субъектах средняя доля стабильно ниже 80%, в других — ближе к 85–87%.

  • Ведите понятную внутреннюю аналитику. Если доля систематически выше региональной, заранее готовьте обоснование — это заметно снижает риск углубленных проверок.

Таким образом, «безопасная доля» — это не жесткий лимит, а рабочий инструмент самоконтроля и риск-ориентированного подхода. Грамотное обоснование и своевременные пояснения позволяют спокойно работать даже при временном превышении привычных ориентиров.

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