В такой ситуации при­сталь­но­го вни­ма­ния на­ло­го­ви­ков не из­бе­жать.

Посмотрите размеры безопасной доли вычетов по НДС за 4 квартал 2019. Проверьте свой регион.

И дело в этом слу­чае не огра­ни­чит­ся стан­дарт­ной ка­ме­раль­ной про­вер­кой, ко­то­рая обыч­но про­хо­дит без уча­стия на­ло­го­пла­тель­щи­ка.

При этом каж­дый счет-фак­ту­ра и со­пут­ству­ю­щие до­ку­мен­ты будут про­ве­ряться с осо­бой тща­тель­но­стью.

Кроме этого, данные факты могут стать основанием для проведения выездной налоговой проверки.

Имен­но по­это­му часто воз­ни­ка­ет во­прос, как по­счи­тать без­опас­ную долю вы­че­тов по НДС и сколь­ко такая доля со­став­ля­ет.

Расскажем о порядке применения налогового вычета, о том, как рассчитывается его доля, а также как посчитать безопасную долю вычетов.

Как применяется налоговый вычет по НДС

Налог к уплате рассчитывается по операциям реализации и приравненным к ним.

Сумму рассчитанного налога налогоплательщик вправе уменьшить на налоговый вычет.

Он представляет собой сумму налога, предъявленного налогоплательщику поставщиками товаров (работ, услуг) и указанного в счете-фактуре.

Чтобы применить вычитаемую сумму, необходимо соблюсти следующие условия:

Приобретенные товары (работы, услуги) приняты на учет.

Приобретенные товары (работы, услуги) должны использоваться при операциях, облагаемых НДС.

Поставщик передал корректно оформленный счет-фактуру.

С момента принятия на учет товаров (работ, услуг) прошло не более трех лет.

Критерий «Доля вычетов по НДС» для проведения выездной налоговой проверки

Для каждого критерия существует пороговое значение.

Если показатель компании по этому критерию выходит за пороговое значение, то ее шансы стать кандидатом для выездной проверки увеличиваются.

В отношении НДС для налоговых органов главный критерий — удельный вес вычетов по НДС в исчисленной сумме НДС по налогооблагаемым объектам

Доля вычетов по НДС — это процентное соотношение, характеризующее сумму, на которую компания уменьшает сумму налога к уплате.

Другими словами, значение доли вычетов по НДС показывает, какой процент от начисленного НДС компания заявляет к вычету.

Если удельный вес вычетов НДС по данным декларации налогоплательщика больше порогового значения, то это сразу же привлекает внимание налоговых инспекторов.

Доля налоговых вычетов по НДС: как посчитать

Для вычислений необходимо обратиться к декларации по налогу на добавленную стоимость.

Для вычислений нам нужны две цифры раздела 3 отчета:

строка 118: общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога;

строка 190: общая сумма налога, подлежащая вычитанию.

Доля вычета по НДС = Величина налогового вычета (строка 190 раздела 3) /Сумма всего исчисленного НДС (строка 118 раздела 3)

Учи­ты­вая, что доля рас­счи­ты­ва­ет­ся за 12 ме­ся­цев, на­ло­го­пла­тель­щи­ку стоит опре­де­лять ко­эф­фи­ци­ент на конец каж­до­го квар­та­ла, а не огра­ни­чи­вать­ся толь­ко ка­лен­дар­ным годом.

К при­ме­ру, по ито­гам 1 квар­та­ла 2019 года в рас­чет нужно взять дан­ные о на­чис­лен­ном НДС и на­ло­ге к вы­че­ту за 2-4 квар­та­лы 2018 года и 1-ый квар­тал 2019 года.

Ска­зан­ное озна­ча­ет, что для рас­че­та без­опас­ной доли вы­че­тов по НДС фор­му­лу можно пред­ста­вить в виде:

ДБ = (В1 + В2 + В3 + В4) / (Н1 + Н2 + Н3 + Н4) где В1, В2, В3, В4 — сумма вы­че­тов по НДС за 4 по­сле­до­ва­тель­ных квар­та­ла в по­след­ние 12 ме­ся­цев; Н1, Н2, Н3, Н4 — сумма на­чис­лен­но­го НДС за 4 по­сле­до­ва­тель­ных квар­та­ла в по­след­ние 12 ме­ся­цев.

Чтобы посчитать удельный вес вычетов по НДС, нужно все вычеты за налоговый период поделить на весь начисленный налог и умножить на 100 процентов.

Обратите внимание: сама по себе низкая налоговая нагрузка не является доказательством неуплаты налогов.

Доначислить налоги и оштрафовать за их неуплату ИФНС может, только если по итогам налоговой проверки установлены нарушения НК РФ.

Пример. Расчет безопасного размера вычета по НДС

Согласно данным декларации компании, за указанный период сумма исчисленного НДС с учетом восстановленных сумм 1 500 000 рублей (раздел 3 строка 118).

Налоговый вычет за тот же период составил 1 400 000 рублей (раздел 3 строка 190).

Подставив эти цифры в приведенную выше формулу 1 400 000/1 500 000 получаем, что удельный вес вычетов НДС в сумме начисленного налога в рассматриваемом периоде составил 93,33%.

Это больше порогового значения 88,08% для Москвы (на 1 августа 2019 г.), а значит, есть вероятность включения организации в план выездных проверок.

Какова же должна быть сумма НДС в рассмотренном примере для Москвы, чтобы не вызывать повышенного внимания налоговиков?

Рассчитать ее можно по формуле от обратного:

НДС начисленный * (100 — НДС безопасный) / 100 = = 1 500 000 * (100 — 88,52) / 100 = 172 200 р.

Исходя из критериев, применяемых в ФНС, компании из нашего примера нужно заплатить как минимум 172 200 рублей НДС, чтобы не выйти из «безопасной» зоны.

Может ли доля вычетов по НДС превышать безопасную долю вычетов по НДС на законном основании

Деятельность компании рассматривается комплексно. В ее отношении проводится тщательный предпроверочный анализ.

Отметим, что иногда на практике налоговые органы просят налогоплательщика пояснить причины высокого удельного веса налоговых вычетов по НДС.

В этот момент важно четко и обоснованно объяснить, почему компанией заявлен высокий процент уменьшения налога на добавленную стоимость.

Если такие причины имеют объективный характер, то есть вероятность, что представление соответствующих пояснений может снизить риск включения налогоплательщика в план выездных налоговых проверок.

Нередко возникает вопрос: может ли доля вычетов по НДС превышать безопасную долю вычетов по НДС на законном основании? Ответ — конечно, может.

Более того, если после проведения камеральной проверки заявленная сумма налога к возврату будет признана правильной, ИФНС обязана вернуть сумму превышения налогоплательщику.

Такая ситуация может возникнуть, например, если:

компания закупила большой объем товаров, реализация по которым произойдет только в следующем квартале;

производственное предприятие приобрело дорогостоящее оборудование;

заказчик отказался от приобретения крупной партии продукции, а закупка комплектующих для ее производства уже была произведена;

в иных обоснованных обстоятельствах.

Как следует поступить предприятию, если в отчетном периоде выявлено превышение безопасной доли вычета по НДС

Существует два варианта развития событий:

Перенести часть «входящего» налога на добавленную стоимость на следующие более поздние отчетные периоды. Если организация выбрала этот вариант, то вычеты можно перенести на более поздние налоговые периоды, но не более 3 лет с момента оприходования имущества, оказания работ или выполнения услуг. Налог предъявляется к вычету в том налоговом периоде, когда компания решила его фактически заявить. При этом входящий счет-фактура фиксируется в книге покупок именно за этот квартал;

Оставить фактические данные, подать декларацию в ИФНС с учетом превышения и ждать вызова на комиссию. В этом случае к декларации можно приложить пояснительное письмо с указанием причин превышения допустимого процента доли вычета по НДС.

Итоги

Доля вычетов по НДС — инструмент, с помощью которого налоговики определяют какого налогоплательщика проверить в первую очередь. Отключить рекламу

Но компания должна знать, что, если заявить вычет по НДС больше нормы, то риск налоговой проверки значительно возрастает по следующим основаниям:

Размер уменьшения исчисленного налогового платежа является одним их основных показателей, который анализирует ФНС и является критерием для отбора фирм — кандидатов на проверку.

В случае если на протяжении 12 месяцев процент вычитаемой суммы из исчисленного НДС превысит нормативный показатель 89 %, то налоговая инспекция запросит пояснения.

И если нет возможности пояснить причины отклонений от региональных норм, то можно спровоцировать выездную налоговую проверку.

Безопасная доля вычетов по НДС — залог пониженного внимания со стороны налоговиков.