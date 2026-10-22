Что это вообще такое и почему на это смотрят

Термина «безопасная доля вычетов» в Налоговом кодексе нет. Это внутренний аналитический параметр, который ФНС применяет при отборе деклараций на углубленную проверку. Если доля вычетов компании заметно выше среднерегиональной, система автоматически повышает «рисковый балл» декларации.

В 2026 году подход не изменился: инспекторы по-прежнему используют комбинацию федерального ориентира и региональной статистики, чтобы решить, нужны ли пояснения, комиссия или дополнительные мероприятия контроля.