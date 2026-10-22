Что это вообще такое и почему на это смотрят
Термина «безопасная доля вычетов» в Налоговом кодексе нет. Это внутренний аналитический параметр, который ФНС применяет при отборе деклараций на углубленную проверку. Если доля вычетов компании заметно выше среднерегиональной, система автоматически повышает «рисковый балл» декларации.
В 2026 году подход не изменился: инспекторы по-прежнему используют комбинацию федерального ориентира и региональной статистики, чтобы решить, нужны ли пояснения, комиссия или дополнительные мероприятия контроля.
Как правильно считать: формула и строки декларации
Формула расчета остается стандартной:
Доля вычетов (%) = (Сумма вычетов по НДС / Сумма начисленного НДС) × 100%
Для расчета берите данные из раздела 3 декларации по НДС:
Числитель: строка 190 — сумма вычетов.
Знаменатель: строка 118 — начисленный НДС (включая восстановленные суммы).
Практические нюансы:
Для внутреннего контроля удобно считать показатель поквартально, но при оценке рисков инспекция чаще ориентируется на скользящие 4 квартала (12 месяцев). Это снижает влияние сезонных всплесков и делает сравнение более объективным.
Если у компании есть операции по нулевой ставке, дополнительно учитывайте данные из разделов 4–6 декларации. При этом методика расчета может отличаться в разных регионах — безопаснее заранее уточнить подход в своей инспекции.
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Ориентиры 2026 года: федеральный и региональный уровни
ФНС сравнивает долю компании сразу с двумя показателями:
Федеральный ориентир — 89%. Исторически этот порог был закреплен в приказе ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ («Концепция системы планирования выездных налоговых проверок»). В актуальных редакциях документа цифра не прописана, но инспекторы продолжают использовать ее как маркер повышенного риска.
Региональный показатель. ФНС ежеквартально публикует статистику по форме 1-НДС в разрезе субъектов РФ. На ее основе рассчитывается средняя доля вычетов по региону. Именно с этим значением нужно сравнивать свой показатель.
Как интерпретировать отклонения:
До +5 п. п. к региональной средней — обычно не вызывает дополнительных запросов.
+5–10 п. п. — вероятен автоматический запрос пояснений по ТКС.
Более +10 п. п. — риск вызова на комиссию и углубленной камеральной проверки.
Где брать данные: отчеты 1-НДС публикуются ФНС четыре раза в год — на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Для каждого квартала берите отчет на соответствующую дату.
Если доля превысила ориентир: алгоритм действий
Превышение «безопасной доли» само по себе не является нарушением. Это сигнал, что в декларации есть особенность, которую инспекция хочет проверить. Ваша задача — дать понятные и документально подтвержденные пояснения.
Пошаговый план:
Определите причину.
Частые объективные основания: крупные закупки под проект, сезонный всплеск закупок, старт нового направления, закупка оборудования или материалов с высокой долей НДС.
Подготовьте пояснения. В свободной форме опишите причину роста вычетов и приложите подтверждающие документы: договоры, счета-фактуры, акты, спецификации, графики поставок.
Не игнорируйте требования. Если инспекция направила запрос, ответьте в срок (обычно — 5 рабочих дней). Пропуск срока повышает риск дополнительных контрольных мероприятий.
Рассмотрите перенос вычетов. Если право на вычет возникло недавно, его можно заявить в одном из следующих кварталов — в пределах трех лет с момента принятия товаров/работ/услуг к учету (п. 1.1 ст. 172 НК). Это легальный инструмент, который помогает сгладить пиковые значения в отдельном периоде.
Продумайте стратегию на будущее. Если высокая доля — не разовая ситуация, заранее подготовьте «пакет обоснования»: учетную политику, графики закупок, инвестиционные планы. Это упростит диалог с инспекцией.
Нормативные акты и источники
Налоговый кодекс, ст. 171, 172 — порядок применения и переноса вычетов.
Приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ — концепция планирования выездных проверок (исторический ориентир 89%).
Форма 1-НДС — официальная статистика ФНС по регионам (публикуется ежеквартально).
Практические советы
Считайте регулярно. Проверяйте долю по итогам каждого квартала и на скользящих 4 кварталах — так вы заранее заметите тренд и успеете скорректировать подход.
Сверяйтесь с регионом. Региональные показатели могут сильно отличаться: в одних субъектах средняя доля стабильно ниже 80%, в других — ближе к 85–87%.
Ведите понятную внутреннюю аналитику. Если доля систематически выше региональной, заранее готовьте обоснование — это заметно снижает риск углубленных проверок.
Таким образом, «безопасная доля» — это не жесткий лимит, а рабочий инструмент самоконтроля и риск-ориентированного подхода. Грамотное обоснование и своевременные пояснения позволяют спокойно работать даже при временном превышении привычных ориентиров.
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