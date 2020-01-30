Зарплатные налоги при реорганизации в форме преобразования

Аптечные организации в процессе своей деятельности могут быть реорганизованы (из унитарного предприятия в акционерное общество, например).

Рассмотрим вопросы правопреемства по исчислению и уплате «зарплатных» налогов — НДФЛ и страховых взносов — в случае реорганизации в форме преобразования.

Должен ли правопреемник отвечать по обязательствам реорганизованного лица в части уплаты недоимки по НДФЛ? Может ли новая организация продолжать предоставление стандартных налоговых вычетов по НДФЛ и произвести возврат излишне уплаченных сумм налога? Как начислять страховые взносы и подавать отчетность при реорганизации?

Налоговое правопреемство

Согласнопреобразование является одной из форм реорганизации юридического лица. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы) в соответствии ск вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. Таким образом, по смыслу норм ГК РФ в результате преобразования юридическое лицо является

Порядок исполнения обязанности по уплате налогов и страховых взносов при реорганизации юридического лица урегулирован в ст. 50 НК РФ. По общему правилу исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юридического лица возлагается на его правопреемника независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации правопреемнику факты и обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим лицом указанных обязанностей.

При этом правопреемник должен уплатить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему обязанностям. На него же возлагается обязанность по уплате причитающихся сумм штрафов, наложенных на юридическое лицо за совершение налоговых правонарушений до завершения его реорганизации.

Отметим, что приведенные положения не содержат исключений в отношении реорганизации в виде преобразования (изменения организационно-правовой формы).

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо.

Что касается непосредственно уплаты НДФЛ, вновь возникшее юридическое лицо является правопреемником в части уплаты налога за те налоговые периоды, обязанность по уплате НДФЛ за которые не исполнена реорганизованным юридическим лицом до завершения реорганизации. Следовательно, созданная в результате реорганизации в форме преобразования организация является новым самостоятельным юридическим лицом, признаваемым в соответствии с положенияминалоговым агентом в отношении производимых ею выплат.

Вопрос об обязанности правопреемника уплатить недоимку по НДФЛ (штраф и пени), начисленную в период деятельности реорганизованного лица, был предметом изучения в деле № А40-38687/2015.

Суть спора заключается в следующем. Аптечная сеть, действовавшая в форме ГУП, реорганизована в ОАО. В ходе выездной налоговой проверки общества вынесено решение о привлечении к ответственности за совершение унитарным предприятием налогового правонарушения. Оспариваемое решение инспекции вынесено после завершения реорганизации ГУП.

Интересно, что суд первой инстанции признал данное решение (в оспариваемой части) недействительным, сделав вывод, что в соответствии с п. 2 ст. 50 НК РФ на ОАО, являющееся правопреемником ГУП, неправомерно возложена обязанность по уплате штрафа и взыскания пени по НДФЛ.

Но уже апелляционная инстанция (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.09.2015 № 09АП-37577/2015) поправила своих коллег: поскольку ОАО — правопреемник ГУП (что им не отрицается), вывод суда первой инстанции со ссылкой на п. 2 ст. 50 НК РФ об отсутствии у общества обязанности уплатить недоимку по пеням, начисленным в период деятельности реорганизованного лица в указанных суммах, является неверным. С приведенным выводом согласился и суд округа (Постановление АС МО от 13.01.2016). Таким образом, ОАО должно отвечать по налоговым обязательствам ГУП, другое дело, что в данном случае суды признали отсутствие оснований для начисления штрафа и пеней по НДФЛ и вынесли решение в пользу общества.

Предоставление стандартных вычетов после реорганизации

Может ли правопреемник как налоговый агент после реорганизации в форме преобразования из одной организационно-правовой формы в другую продолжить предоставление стандартных вычетов по НДФЛ своим работникам по заявлениям, поданным в НПФ до реорганизации?

Как было сказано выше, согласно п. 9 ст. 50 НК РФ при преобразовании правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате налогов признается вновь возникшее юридическое лицо. Новое юридическое лицо является самостоятельным налоговым агентом в отношении производимых им выплат.

Исходя из п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 и ст. 218 НК РФ налоговый агент вправе предоставлять стандартные налоговые вычеты по НДФЛ на основании письменного заявления налогоплательщика (работника) и документов, подтверждающих право на такие налоговые вычеты.

По мнению финансистов, представленному в Письме от 23.05.2018 № 03-04-06/34866, в целях получения стандартных налоговых вычетов физические лица вновь обязаны представить заявления и документы, подтверждающие право на стандартные налоговые вычеты. Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 57 ГК РФ, п. 4 ст. 16 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, соответствующее заявление нужно представить на дату внесения сведений в ЕГРЮЛ. Тогда стандартные вычеты будут предоставлены работнику в максимальном объеме.

Возврат НДФЛ новым налоговым агентом

Согласноизлишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма НДФЛ подлежит возврату налоговым агентом на основании письменного заявления налогоплательщика, если иное не предусмотрено. Это норма прямого действия, предусматривающая обязанность налогового агента по возврату излишне удержанной суммы НДФЛ.

Представители Минфина в Письме от 03.09.2018 № 03-04-06/62847высказали мнение, что вновь возникшей организацией в качестве правопреемника реорганизуемой организации в форме преобразования производится перерасчет сумм НДФЛ, удержанных реорганизуемой организацией, а также в соответствии с п. 1 ст. 231 НК РФ на основании заявления налогоплательщика осуществляется возврат излишне удержанной суммы НДФЛ.

При этом положениями ст. 50 НК РФ предусмотрено правопреемство лишь в части уплаты налога, но не его возврата. ФНС в Письме от 17.07.2015 № СА-4-7/12690@ разъясняла, что переплата сумм НДФЛ, возникшая у налогоплательщика в результате действий налогового агента — с учетом приоритета действия специальных норм над общими, — подлежит возврату в особом порядке (п. 1 ст. 231 НК РФ), в остальных случаях при возврате налога следует руководствоваться общими нормами, а именно ст. 78 и 79 НК РФ. Само по себе подобное регулирование, осуществленное законодателем в рамках предоставленной ему дискреции в налоговой сфере, направлено на восстановление имущественных прав налогоплательщиков в случаях излишней уплаты, излишнего взыскания и (или) излишнего удержания налога и не влечет нарушения конституционных прав заявителя. Данный вывод содержится в Определении КС РФ от 17.02.2015 № 262-О.

Если следовать приведенной логике, то новое юридическое лицо не является налоговым агентом по НДФЛ в отношении выплаты доходов, произведенных еще реорганизованной организацией. Соответственно, у него нет правовых оснований для возврата излишне удержанного НДФЛ. При этом работник может вернуть данную сумму НДФЛ по месту своего учета, подав налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Поскольку представлены два противоположных подхода к вопросу возврата излишне удержанного НДФЛ, при наличии необходимости целесообразно обратиться за разъяснениями в налоговый орган по месту учета организации. Возможно, сегодня подход к этому вопросу изменился (учитывая более позднюю дату разъяснений финансистов), и налоговый агент новой организации вправе вернуть излишне удержанный НДФЛ за реорганизованное лицо.

Страховые взносы после реорганизации

При преобразовании одного юридического лица в другое правопреемником реорганизованного юридического лица в части исполнения обязанностей по уплате страховых взносов признается вновь возникшее юридическое лицо ().

Позиция контролирующих органов

Статьей 45 НК РФ установлено, что плательщик страховых взносов вправе исполнить обязанность по уплате страховых взносов досрочно. В связи с этим реорганизованное юридическое лицо вправе уплатить страховые взносы ранее установленного срока, до момента государственной регистрации прекращения деятельности путем реорганизации в форме преобразования.

Налоговый кодекс не содержит норм, устанавливающих особые сроки уплаты страховых взносов и представления в налоговые органы расчетов по страховым взносам за последний расчетный период при реорганизации плательщика страховых взносов.

При этом реорганизация юридического лица в целом не изменяет сроков исполнения его обязанностей по уплате страховых взносов правопреемником данного юридического лица.

База по страховым взносам

В соответствии с п. 1 ст. 59 ГК РФ передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен передаточный акт.

База для исчисления страховых взносов не является предметом передачи правопреемнику прав и обязанностей согласно процедуре, оговоренной в п. 1 ст. 59 ГК РФ. Кроме того, Налоговым кодексом не предусмотрено правопреемство в части базы для начисления страховых взносов в случае реорганизации плательщика страховых взносов.

При этом у вновь созданной организации в базу для исчисления страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников начиная со дня создания этой организации, то есть со дня ее государственной регистрации. Соответственно, при определении базы для исчисления страховых взносов данная организация не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации.

Представление отчетности

Что касается порядка представления расчетов по страховым взносам при реорганизации юридического лица в форме преобразования, в соответствии с положениями п. 3.5 ст. 55 НК РФ при создании организации первым расчетным периодом для такой организации является период времени со дня создания организации до конца календарного года, в котором создана организация.

Таким образом, организация, реорганизованная в форме преобразования в течение календарного года, должна подать расчет по страховым взносам за период с 1 января по день государственной регистрации прекращения организации в результате реорганизации. Специальных сроков для представления отчетности в данном случае НК РФ не установлено.

При этом вновь созданная в результате реорганизации в форме преобразования организация подает за себя расчеты по страховым взносам за отчетные (расчетный) периоды со дня создания до конца календарного года, в котором она создана.

Альтернативный подход

Вышеприведенные разъяснения по исчислению и уплате страховых взносов в случае реорганизации в форме преобразования принадлежат контролирующим органам — ФНС и Минфину ().

Но есть и альтернативный подход к решению данного вопроса — он продемонстрирован в судебных актах. Приведем в качестве примера Определение ВС РФ от 23.08.2018 № 309-КГ18-12020: суды указали, что заявитель как правопреемник при реорганизации в форме преобразования, без увольнения продолживший трудовые отношения с работниками своего правопредшественника, правомерно учитывал в облагаемой базе по страховым взносам выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц до реорганизации юридического лица. Но названное решение вынесено на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, пока судебная практика по нормам гл. 34 НК РФ не сформировалась. Соответственно, применение приведенного подхода несет налоговые риски.

Перерасчет НДФЛ и уплата взносов

По общему правилу исполнение обязанностей по уплате налогов и страховых взносов реорганизованного юридического лица в форме преобразования возлагается на его правопреемника.

Соответственно, вновь возникшее юридическое лицо является правопреемником в части уплаты НДФЛ за те налоговые периоды, обязанность по уплате налога за которые не исполнена реорганизованным юридическим лицом до завершения реорганизации.

Для получения стандартных вычетов по НДФЛ работники организации, возникшей в результате реорганизации в форме преобразования, обязаны вновь представить заявления и документы, подтверждающие право на указанные вычеты.

Согласно последним разъяснениям Минфина вновь возникшей организацией производится перерасчет сумм НДФЛ, удержанных реорганизуемой организацией, а также на основании заявления налогоплательщика осуществляется возврат излишне удержанной суммы НДФЛ реорганизуемой организации.

Страховые взносы при реорганизации в форме преобразования уплачиваются в установленные сроки, отдельных сроков НК РФ не установлено. Также нет специальных сроков для представления отчетности по страховым взносам.

Что касается базы по страховым взносам: исходя из позиции контролеров НК РФ не предусмотрено правопреемство в этой части в случае реорганизации плательщика взносов. Соответственно, у вновь созданной организации в базу для исчисления страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников, начиная со дня создания данной организации.

Альтернативное мнение у ВС РФ: в облагаемой базе по страховым взносам учитываются выплаты и вознаграждения, начисленные в пользу физических лиц до реорганизации юридического лица. Но приведенное решение вынесено до вступления в силу гл. 34 НК РФ.