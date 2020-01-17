ИП на ПСН и клиенты-юрлица: запрета нет

Понятно, почему предприниматели задаются таким вопросом. Когда ИП занимается розничной торговлей на патенте, он не может по этому патенту заключать договоры поставки и заниматься оптовой торговлей с юрлицами — такая деятельность будет подпадать уже под ОСНО или УСН. Отсюда и опасения предпринимателей — а может и услуги юрлицам по патенту оказывать нельзя?

Можно, такого запрета в Налоговом кодексе нет.

Вот несколько подтверждающих писем Минфина:

1. № 03-11-11/9599 от 26.02.2015г. о прокате транспортных средств.

2. № 03-11-12/38688 от 18.09.2013г. и от № 03-11-11/21722 от 11.06.2013г. о ремонте и техническом обслуживании бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонте и изготовлении металлоизделий.

3. № 03-11-11/62285 от 16.08.2019г., № 03-11-12/48812 от 13.07.2018г., № 03-11-11/17 от 22.01.2013г. о производстве монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ.

4. № 03-11-11/59312 от 07.08.2019г. о химчистке, прачечных, автомобильных перевозках грузов, ремонте мебели, компьютеров и коммуникационного оборудования.

5. № 03-11-12/55136 от 06.08.2018 и № 03-11-11/22269 от 05.04.2018 о фотоателье.

Если предприниматель оказывает услуги, которые упомянуты в статье 346.43 НК РФ, он может работать хоть с юридическими, хоть с физическими лицами.