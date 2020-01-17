Кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС

Встречайте преемника Мишустина, Даниила Егорова. В пятницу вечером стало известно о его назначении.

Итак, Даниилу Вячеславовичу Егорову в этом году 45 лет. До назначение был у Мишустина замом.

В общем, Егоров — юрист (закончил РУДН). Интересно, станут ли благодаря ему рядовые инспекторы лучше понимать законы?

Два года в начале двухтысячных работал в Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. И опять, о, надежды... Может, бизнесу, наконец, перестанут мешать? Хотя...

Понятно, что теперь у Егорова — задача одна: ДЕНЬГИ. Наполнять бюджет сборами налогов. Последние годы ФНС идет на рекорды, сборы стабильно растут. Так, только за восемь месяцев 2019 года ФНС собрала для бюджета более 15 трлн руб. налогов.

Много лет Егоров руководил в московских инспекциях вопросам камеральных проверок (был опыт работы в 44-й и 50-й столичных ИФНС). С 2009 г. по 2010 г. — замещал должность заместителя начальника отдела контрольной работы УФНС по г. Москве.



В 2010-2011 гг. замещал должность начальника отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальника отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителя начальника Управления и начальника Управления досудебного аудита в ФНС.

Когда был замом у Мишустина,